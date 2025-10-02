CityPooling: la app creada por un estudiante que ya conecta viajes compartidos en Mendoza

- ¿Cómo nació la idea de CityPooling y qué los motivó a transformarla en una app en funcionamiento?

- F: La idea surgió hace dos años y medio, una noche en que no podía dormir, me acordé de un amigo que viajaba todos los días desde San Martín a la universidad en micros llenos y demoraba más de una hora y media en llegar, mientras que un profesor hacía el mismo trayecto en auto, solo. Me pregunté cómo era posible que esas dos personas no se conectaran, y empecé a imaginar una aplicación donde la gente publique sus rutinas, encuentre coincidencias y pueda compartir gastos.

- ¿Cómo funciona la aplicación hoy y qué diferencia a su propuesta de otras opciones de movilidad compartida?

- F: Hoy la aplicación permite que conductores y pasajeros carguen sus rutinas y coincidan con personas de su misma universidad o trabajo para compartir viajes y dividir gastos. Somos una plataforma de conexión, no un servicio de transporte.Lo que nos diferencia de otras opciones es que apuntamos a trayectos cortos y creamos lo que llamamos círculos de confianza: comunidades validadas, como por ejemplo la UNCUYO, donde un estudiante puede acreditar su certificado y viajar solo con integrantes de esa institución. Eso genera mayor seguridad.

Además, la app incluye distintos niveles de validación , te pide DNI, documentación del conductor y un sistema de reseñas y calificaciones entre usuarios.

El valor del ecosistema

Recientemente CityPooling se incorporó como socio al Polo TIC, el espacio donde convergen empresas e instituciones que impulsan la innovación en Mendoza. Para Cernaglia, la experiencia significó “conectarnos con un ecosistema que comparte el mismo horizonte: que la provincia siga creciendo como referente de innovación y brinde mejores servicios a la sociedad”.