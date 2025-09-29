Un nuevo smartphone quiere desplazar a iPhone: incluye IA, seis años de actualizaciones y una cámara de lujo

El mercado de los celulares sigue sumando protagonistas y el más reciente es el Samsung Galaxy A17 , un modelo que busca desplazar a Xiaomi en el segmento de gama media económica y, a la vez, ofrecer características que hasta ahora parecían exclusivas de la gama alta. Con un diseño elegante, potencia equilibrada y un precio competitivo, este smartphone apunta a convertirse en la gran sorpresa de 2025.

Entre sus principales novedades se encuentra la integración de inteligencia artificial , el compromiso de ofrecer seis años de actualizaciones de Android y una cámara que promete fotos de lujo incluso en condiciones de poca luz. Con estos atributos, Samsung se posiciona de manera firme frente a rivales como iPhone y los modelos más vendidos de Xiaomi .

El Galaxy A17 viene equipado con una pantalla Super AMOLED Full HD+ de 6,6 pulgadas y 90 Hz de refresco, lo que garantiza fluidez en juegos, redes sociales y streaming. En su interior trabaja un procesador MediaTek Helio G99 , acompañado por versiones de 128 GB + 4 GB de RAM o 256 GB + 8 GB de RAM , ofreciendo opciones para distintos presupuestos.

Su batería de 5.000 mAh con carga rápida de 25 W promete un día completo de uso sin preocupaciones, uno de los aspectos más valorados por los usuarios de tecnología .

En el apartado fotográfico, este modelo apuesta fuerte: una cámara principal de 50 MP , un ultra gran angular de 5 MP y un lente macro de 2 MP para detalles. A esto se suma una cámara frontal de 13 MP , ideal para selfies y videollamadas con buena definición.

Lo interesante es que Samsung incorpora funciones de IA que optimizan las tomas en tiempo real, ajustando luz, colores y nitidez automáticamente.

Precio y disponibilidad

El Galaxy A17 se presenta como una alternativa sólida en la gama media, con un precio base cercano a los 200 dólares en su versión de entrada, lo que lo coloca en un rango muy competitivo frente a los modelos equivalentes de Xiaomi.

image

Con esta apuesta, Samsung refuerza su línea Galaxy A y busca atraer a quienes quieren un celular barato, potente y con larga vida útil, sin necesidad de gastar lo que cuesta un iPhone.