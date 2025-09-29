29 de septiembre de 2025 - 07:34

Un nuevo smartphone quiere desplazar a iPhone: incluye IA, seis años de actualizaciones y una cámara de lujo

El Samsung Galaxy A17 llega con inteligencia artificial, seis años de soporte y una cámara que busca competir con iPhone y Xiaomi.

El Samsung Galaxy A17 irrumpe en el mercado de celulares con tecnología de punta.

El Samsung Galaxy A17 irrumpe en el mercado de celulares con tecnología de punta.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

El mercado de los celulares sigue sumando protagonistas y el más reciente es el Samsung Galaxy A17, un modelo que busca desplazar a Xiaomi en el segmento de gama media económica y, a la vez, ofrecer características que hasta ahora parecían exclusivas de la gama alta. Con un diseño elegante, potencia equilibrada y un precio competitivo, este smartphone apunta a convertirse en la gran sorpresa de 2025.

Leé además

Celulares y tecnología se combinan para ofrecer cámaras potentes a menor costo.

Los celulares con mejor cámara por menos de $300.000

Por Ignacio Alvarado
Cómo almacenar fotos hoy para verlas dentro de una década:opciones y dudas

Cómo almacenar fotos hoy para verlas dentro de una década: dudas, opciones y consejos

Por Claudio Barros

Entre sus principales novedades se encuentra la integración de inteligencia artificial, el compromiso de ofrecer seis años de actualizaciones de Android y una cámara que promete fotos de lujo incluso en condiciones de poca luz. Con estos atributos, Samsung se posiciona de manera firme frente a rivales como iPhone y los modelos más vendidos de Xiaomi.

image

Especificaciones técnicas del Galaxy A17

El Galaxy A17 viene equipado con una pantalla Super AMOLED Full HD+ de 6,6 pulgadas y 90 Hz de refresco, lo que garantiza fluidez en juegos, redes sociales y streaming. En su interior trabaja un procesador MediaTek Helio G99, acompañado por versiones de 128 GB + 4 GB de RAM o 256 GB + 8 GB de RAM, ofreciendo opciones para distintos presupuestos.

Su batería de 5.000 mAh con carga rápida de 25 W promete un día completo de uso sin preocupaciones, uno de los aspectos más valorados por los usuarios de tecnología.

image

En el apartado fotográfico, este modelo apuesta fuerte: una cámara principal de 50 MP, un ultra gran angular de 5 MP y un lente macro de 2 MP para detalles. A esto se suma una cámara frontal de 13 MP, ideal para selfies y videollamadas con buena definición.

Lo interesante es que Samsung incorpora funciones de IA que optimizan las tomas en tiempo real, ajustando luz, colores y nitidez automáticamente.

Precio y disponibilidad

El Galaxy A17 se presenta como una alternativa sólida en la gama media, con un precio base cercano a los 200 dólares en su versión de entrada, lo que lo coloca en un rango muy competitivo frente a los modelos equivalentes de Xiaomi.

image

Con esta apuesta, Samsung refuerza su línea Galaxy A y busca atraer a quienes quieren un celular barato, potente y con larga vida útil, sin necesidad de gastar lo que cuesta un iPhone.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Al disminuir la actividad de estos servicios, la batería se carga más rápido y eficientemente.

Cómo cargar tu celular más rápido y proteger la batería

Por Redacción
Content Credentials , un “DNI digital” para las imágenes que indica si una foto es original, editada o generada por IA, basado en el estándar seguro de la C2PA

¿Foto real o creación de IA? Google presenta su herramienta para salir de la duda

Por Redacción
La PS5 Slim Digital Chassis E reduce su almacenamiento a 825 GB, manteniendo el mismo precio, lo que podría afectar la experiencia de juego con títulos de gran tamaño.

Sony reduce el almacenamiento de la nueva PS5 Slim Digital: a cuál versión afecta

Por Redacción
Mendoza será el epicentro de una jornada clave dedicada a la Inteligencia Artificial

Mendoza impulsa la IA, según Federico Morábito: "El talento mendocino puede exportar servicios al mundo"

Por Lautaro Domínguez