27 de septiembre de 2025 - 17:40

Cómo cargar tu celular más rápido y proteger la batería

Activar el modo avión mientras se carga el celular permite que la batería se recupere más rápido al desactivar automáticamente conexiones como WiFi.

Al disminuir la actividad de estos servicios, la batería se carga más rápido y eficientemente.

Al disminuir la actividad de estos servicios, la batería se carga más rápido y eficientemente.

Foto:

Gentileza Pixabay
Por Redacción

Activar el modo avión no solo acelera la carga del celular, sino que también ayuda a proteger la batería y prolongar su vida útil. Al desconectar redes y servicios, el teléfono realiza menos procesos en segundo plano, mantiene la temperatura más estable y evita sobrecalentamiento, lo que contribuye a un mejor rendimiento del dispositivo a largo plazo.

Leé además

el sencillo truco para limpiar la pantalla del celular y dejarla como nueva

El sencillo truco para limpiar la pantalla del celular y dejarla como nueva

Por Andrés Aguilera
reiniciar el celular una vez por semana: para que sirve y que problemas puede evitar

Reiniciar el celular una vez por semana: para qué sirve y qué problemas puede evitar

Por Andrés Aguilera

Cuando se activa el modo avión, el celular detiene la transmisión de datos, Bluetooth y, en algunos casos, GPS. Según la empresa española Yup Charge, esta reducción del consumo energético puede disminuir el tiempo de carga hasta un 25%, ya que el teléfono no gasta energía en mantener conexiones activas mientras se recarga.

Además, esta práctica limita la generación de calor, un factor que afecta negativamente la salud de la batería. El uso de aplicaciones y la recepción constante de notificaciones eleva la temperatura del dispositivo y acelera el desgaste de la batería.

Al reducir estas actividades, el modo avión ayuda a mantener el teléfono más fresco durante la carga y protege los componentes internos.

Cargar el celular en modo avión
Cargar el celular en modo avión ofrece ventajas que aceleran la recarga y ayudan a conservar la batería por más tiempo.

Cargar el celular en modo avión ofrece ventajas que aceleran la recarga y ayudan a conservar la batería por más tiempo.

Consejos para una carga rápida y segura del celular

Para cargar el celular de manera efectiva, también se recomienda utilizar siempre el cargador original, no usar el teléfono mientras se recarga y colocarlo en un lugar fresco y ventilado. Evitar accesorios que consuman energía y realizar cargas parciales entre 20% y 80% contribuye a mantener la batería en buen estado.

Limpiar regularmente el puerto de carga es otra medida importante. Polvo, pelusas y suciedad pueden dificultar la conexión del cargador y provocar fallas intermitentes o lentitud en la recarga. Se recomienda apagar el dispositivo y retirar los residuos con herramientas suaves como palillos de madera, hisopos secos o aire comprimido aplicado de manera controlada.

Cargar el teléfono en modo avión también reduce la interferencia de notificaciones y actualizaciones automáticas, evitando que el dispositivo busque redes o reciba mensajes constantemente, lo que puede interrumpir la carga y prolongar el tiempo necesario para alcanzar el 100% de batería.

Mantener estos hábitos asegura que el teléfono funcione de manera óptima, la batería se cargue más rápido y se prolongue su vida útil, evitando problemas de sobrecalentamiento y asegurando un rendimiento estable a largo plazo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Durante años se creyó que sumergir el celular en arroz era la mejor solución, pero los expertos desaconsejan esta práctica.

Si se te cayó el celular al agua, olvidá el arroz: el método que realmente puede salvar tu teléfono

Por Redacción
Esta es la función que tiene el orificio en la parte baja del celular.

Para qué sirve el agujerito que tiene el celular al lado del pin de carga

Por Alejo Zanabria
Content Credentials , un “DNI digital” para las imágenes que indica si una foto es original, editada o generada por IA, basado en el estándar seguro de la C2PA

¿Foto real o creación de IA? Google presenta su herramienta para salir de la duda

Por Redacción
La PS5 Slim Digital Chassis E reduce su almacenamiento a 825 GB, manteniendo el mismo precio, lo que podría afectar la experiencia de juego con títulos de gran tamaño.

Sony reduce el almacenamiento de la nueva PS5 Slim Digital: a cuál versión afecta

Por Redacción