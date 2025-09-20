20 de septiembre de 2025 - 21:10

Si se te cayó el celular al agua, olvidá el arroz: el método que realmente puede salvar tu teléfono

Expertos revelan el error más común al secar un celular mojado y cómo un simple cambio puede evitar que tu equipo quede inutilizable.

Durante años se creyó que sumergir el celular en arroz era la mejor solución, pero los expertos desaconsejan esta práctica.

Quienes alguna vez sufrieron la desgracia de que su celular cayera al agua, probablemente recurrieron al papel de cocina o al clásico truco de sumergirlo en arroz. Durante años, estos métodos caseros fueron los más populares para evitar que la humedad dañara los circuitos internos del dispositivo, pero ya no van más.

Expertos en soporte técnico de empresas como Apple y Samsung advierten que estas prácticas ya no son las más efectivas. Según los especialistas, el arroz no solo es ineficiente para absorber el agua, sino que además puede dejar residuos de polvo o almidón dentro del teléfono, provocando daños adicionales.

En su lugar, se recomienda usar bolsas de gel de sílice, un material desecante que absorbe la humedad de manera mucho más efectiva. Este método protege los componentes internos y evita que queden residuos dentro del dispositivo.

Apagar el teléfono, no enchufarlo y evitar fuentes de calor son pasos clave para minimizar daños tras un accidente con agua.

Estas bolsas, similares a las que vienen en cajas de zapatos o bolsos nuevos, son fáciles de usar: basta con colocar el celular dentro de una bolsa hermética junto con varias bolsas de gel de sílice y dejarlo reposar al menos 24 horas.

Qué hacer si tu celular se moja

Además de usar gel de sílice, hay recomendaciones clave para minimizar daños:

  1. Apagar inmediatamente el dispositivo y, si es posible, retirar la batería.
  2. No enchufarlo ni intentar encenderlo hasta asegurarse de que esté completamente seco.
  3. Evitar el uso de secadores de pelo, fuentes de calor directas o soplar con fuerza, ya que esto puede dañar los componentes internos.
  4. No sacudir el celular, ya que esto puede hacer que el líquido llegue a lugares más delicados del equipo.
Las bolsas de gel de sílice absorben la humedad de manera más eficiente y protegen los componentes internos del dispositivo.

Si bien el arroz sigue siendo un truco muy difundido, el gel de sílice es actualmente la opción más segura y eficaz para salvar tu teléfono tras un accidente con agua. Usarlo puede marcar la diferencia entre un celular inutilizable y uno que vuelva a funcionar sin problemas.

