La dependencia del WiFi en la vida cotidiana es cada vez más evidente. Desde trabajar de manera remota hasta mirar una serie en el colectivo, contar con conexión dejó de ser un lujo para transformarse en una necesidad básica. Sin embargo, muchas veces no tenemos la clave de la red a mano.

Imaginá que llegás a un lugar nuevo, necesitás internet urgente y no te pasan la contraseña. En ese caso, existen métodos simples para que tu celular se conecte de forma segura sin necesidad de ingresar datos manualmente. Estos trucos son cada vez más utilizados porque permiten ganar tiempo y evitar complicaciones.

Lo mejor es que no se requiere instalar aplicaciones externas ni ser un experto en tecnología. Tanto los códigos QR de los routers como la función WPS son soluciones al alcance de cualquiera. Solo necesitás acceso físico al equipo para lograrlo.

Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña: es muy fácil y rápido

De esta manera, conectar tu celular a un WiFi sin clave se vuelve un proceso rápido, confiable y que podés repetir cada vez que lo necesites.

El primer truco es escanear el código QR que traen muchos routers modernos. Estos códigos, que suelen estar en la parte inferior o trasera del dispositivo, incluyen toda la información de la red. Con solo abrir la cámara del celular y enfocarlo, aparece en pantalla la opción de conexión inmediata.

El segundo método es el botón WPS (WiFi Protected Setup). Para usarlo, solo tenés que entrar a los ajustes de WiFi en tu celular, seleccionar la opción “Botón WPS” y presionar la tecla correspondiente en el router. En pocos segundos, la conexión queda lista sin necesidad de tipear contraseñas.

Es importante aclarar que ambos trucos requieren acceso físico al router. Además, si el código QR fue generado antes de cambiar la contraseña, no funcionará, y en algunos modelos el WPS puede estar desactivado por seguridad.

En definitiva, conectar tu celular al WiFi sin tener la contraseña es más sencillo de lo que imaginabas. Estos trucos se volvieron aliados indispensables para quienes buscan inmediatez y practicidad, sin resignar seguridad en sus conexiones diarias.