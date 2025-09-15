15 de septiembre de 2025 - 08:26

Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña: es muy fácil y rápido

Con este truco vas a poder conectar tu celular al WiFi sin necesidad de recordar largas contraseñas y en cuestión de segundos.

Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña: es muy fácil y rápido

Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña: es muy fácil y rápido

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Apple lanzó el nuevo iPhone 17

iPhone 17: lo mejor, lo peor y lo que genera dudas después del evento de Apple

Por Claudio Barros
Estos son los 8 juegos gratis que llegarán a PlayStation Plus en septiembre

Estos son los 8 juegos gratis que llegan a PlayStation Plus en septiembre

Por Redacción

Imaginá que llegás a un lugar nuevo, necesitás internet urgente y no te pasan la contraseña. En ese caso, existen métodos simples para que tu celular se conecte de forma segura sin necesidad de ingresar datos manualmente. Estos trucos son cada vez más utilizados porque permiten ganar tiempo y evitar complicaciones.

image
C&oacute;mo conectar el celular al WiFi sin tener la contrase&ntilde;a: es muy f&aacute;cil y r&aacute;pido

Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña: es muy fácil y rápido

Lo mejor es que no se requiere instalar aplicaciones externas ni ser un experto en tecnología. Tanto los códigos QR de los routers como la función WPS son soluciones al alcance de cualquiera. Solo necesitás acceso físico al equipo para lograrlo.

De esta manera, conectar tu celular a un WiFi sin clave se vuelve un proceso rápido, confiable y que podés repetir cada vez que lo necesites.

Los métodos más prácticos para conectar tu celular al WiFi

El primer truco es escanear el código QR que traen muchos routers modernos. Estos códigos, que suelen estar en la parte inferior o trasera del dispositivo, incluyen toda la información de la red. Con solo abrir la cámara del celular y enfocarlo, aparece en pantalla la opción de conexión inmediata.

image
C&oacute;mo conectar el celular al WiFi sin tener la contrase&ntilde;a: es muy f&aacute;cil y r&aacute;pido

Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña: es muy fácil y rápido

El segundo método es el botón WPS (WiFi Protected Setup). Para usarlo, solo tenés que entrar a los ajustes de WiFi en tu celular, seleccionar la opción “Botón WPS” y presionar la tecla correspondiente en el router. En pocos segundos, la conexión queda lista sin necesidad de tipear contraseñas.

Es importante aclarar que ambos trucos requieren acceso físico al router. Además, si el código QR fue generado antes de cambiar la contraseña, no funcionará, y en algunos modelos el WPS puede estar desactivado por seguridad.

En definitiva, conectar tu celular al WiFi sin tener la contraseña es más sencillo de lo que imaginabas. Estos trucos se volvieron aliados indispensables para quienes buscan inmediatez y practicidad, sin resignar seguridad en sus conexiones diarias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nueva función de WhatsApp permite compartir estados solo con amigos cercanos, garantizando privacidad.

WhatsApp: qué es el nuevo "amigos cercanos" y para qué sirve

Por Ignacio Alvarado
Vincular ChatGPT a Gmail: cómo hacerlo y para qué funciona

Vincular ChatGPT a Gmail: cómo hacerlo y para qué funciona

Por Ignacio Alvarado
AirPods Pro 3 de Apple

AirPods Pro 3 de Apple: cómo funciona la traducción automática y qué idiomas incluye

Por Manuel Ferreyra
IPhone 17 es una realidad.

iPhone 17 ya está aquí: qué cambia, qué modelos hay y qué novedades traen

Por Ignacio Alvarado