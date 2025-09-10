AirPods Pro 3 de Apple: cómo funciona la traducción automática y qué idiomas incluye

Apple no se limitó a presentar los nuevos iPhone 17 durante su tradicional keynote de septiembre . Bajo el eslogan Awe Dropping, la compañía liderada por Tim Cook también dio a conocer la nueva generación del Apple Watch y los tan esperados AirPods Pro 3.

Estos últimos, sin duda, eran uno de los lanzamientos más anticipados por los seguidores de la marca, ya que llegan con importantes mejoras, como la cancelación de ruido y una novedosa función de traducción en vivo.

La posibilidad de traducir conversaciones en tiempo real comenzó a mencionarse por primera vez en marzo de este año, aunque no fue hasta mediados de agosto cuando empezaron a surgir rumores más concretos sobre cómo funcionaría.

Finalmente, tras semanas de expectativas, Apple confirmó que los AirPods Pro 3 incorporan la función Live Translation, capaz de traducir automáticamente —y en tiempo real— lo que dice otra persona.

Gracias a Apple Intelligence, los AirPods Pro 3 traducen de forma automática lo que otra persona está diciendo en tiempo real . Además, si el usuario no lleva los auriculares , puede utilizar su iPhone en modo horizontal para ver la transcripción de la conversación.

Además, es importante resaltar que, al usar la cancelación de ruido activa, los AirPods 3 reducen la voz original de la persona que habla para que el usuario pueda oír la traducción simultánea con nitidez.

Por el momento esta función se encuentra disponible en español, inglés, francés, portugués y alemán. Cerca de fin de año, Apple sumará el italiano, chino, coreano y japonés, mercados estratégicos donde la demanda de traducción es altísima.

Otras funciones destacadas

Además de la traducción en tiempo real y el sensor de ritmo cardíaco, los AirPods Pro 3 también ofrecen una cancelación activa de ruido (ANC) significativamente mejorada. Según Apple, esta nueva versión es "hasta cuatro veces más efectiva que la del modelo original y el doble de potente en comparación con los AirPods Pro 2", lo que la posiciona como la mejor tecnología ANC disponible en auriculares in-ear del mercado.

Apple también ha refinado la ergonomía de los AirPods Pro 3, basándose en el análisis de más de 10.000 escaneos 3D de orejas. Este estudio les permitió desarrollar cinco tamaños distintos de almohadillas, incluyendo una opción XXS, lo que se traduce en un mejor ajuste, mayor estabilidad y una experiencia acústica más precisa.

Tanto los auriculares como su estuche cuentan ahora con certificación IP57, lo que los hace resistentes al sudor, al polvo y al agua, brindando mayor durabilidad para el uso diario y en actividades físicas.

Cuánto cuestan

Eso sí, no son baratos. Aunque no subieron de precio, Apple los vende en Estados Unidos por U$D 249. En Argentina aun no tienen fecha de llegada, pero si se toma de referencia el precio del modelo anterior el precio rondaría los $800 mil.