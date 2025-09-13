13 de septiembre de 2025 - 14:10

Estos son los 8 juegos gratis que llegan a PlayStation Plus en septiembre

El catálogo de PlayStation Plus Extra y Deluxe se expande este mes con ocho juegos imperdibles. Habrá estrenos de lucha, RPG, terror y un clásico inolvidable.

Por Redacción

Sony confirmó que en septiembre de 2025 PlayStation Plus Extra y Premium (Deluxe) recibirá ocho nuevos juegos sin costo adicional. La noticia llegó a través del blog oficial de PlayStation y ya genera expectativa entre los suscriptores del servicio.

La incorporación más destacada es WWE 2K25, la nueva entrega de la popular saga de lucha libre. Estará disponible tanto en PS5 como en PS4 e incluirá la campaña MyRISE, el modo Showcase y un amplio plantel de luchadores. Los fanáticos podrán disfrutarlo desde el 16 de septiembre.

Otro lanzamiento que atrae miradas esPersona 5 Tactica, un spin-off de la exitosa saga de ATLUS. Los Phantom Thieves regresan en una aventura distinta, con jugabilidad de estrategia por turnos y una estética renovada. También estará disponible en PS4 y PS5.

Terror, supervivencia y exploración

La lista de septiembre incluye varias propuestas de suspenso y supervivencia:

  • Crow Country, un homenaje al survival horror clásico inspirado en la estética de la PS1.
  • Conscript, un título de terror ambientado en la Primera Guerra Mundial.
  • Green Hell, una experiencia de supervivencia extrema en la selva amazónica.
  • The Invincible, un juego de exploración narrativa basado en la novela de Stanisaw Lem.

Para los nostálgicos, el catálogo suma Legacy of Kain: Defiance, un título que marcó a toda una generación y que regresa ahora como parte de los clásicos disponibles en PS Plus.

Fechas de lanzamiento de los juegos en PS Plus Extra y Deluxe

  • 16 de septiembre: WWE 2K25, Persona 5 Tactica, Fate/Samurai Remnant y Legacy of Kain: Defiance.
  • 30 de septiembre: Green Hell, Crow Country, The Invincible y Conscript.

Juegos mensuales ya disponibles

Además de estas novedades, los usuarios ya pueden acceder a los juegos mensuales de septiembre con cualquier plan de PlayStation Plus. Se trata de títulos muy valorados por la comunidad:

  • Psychonauts 2 (PS4).
  • Stardew Valley (PS4).
  • Viewfinder (PS5 y PS4).
