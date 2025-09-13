Estos son los 8 juegos gratis que llegan a PlayStation Plus en septiembre

Sony confirmó que en septiembre de 2025 PlayStation Plus Extra y Premium (Deluxe) recibirá ocho nuevos juegos sin costo adicional. La noticia llegó a través del blog oficial de PlayStation y ya genera expectativa entre los suscriptores del servicio.
El catálogo de PlayStation Plus Extra y Deluxe se expande este mes con ocho juegos imperdibles. Habrá estrenos de lucha, RPG, terror y un clásico inolvidable.
La incorporación más destacada es WWE 2K25, la nueva entrega de la popular saga de lucha libre. Estará disponible tanto en PS5 como en PS4 e incluirá la campaña MyRISE, el modo Showcase y un amplio plantel de luchadores. Los fanáticos podrán disfrutarlo desde el 16 de septiembre.
Otro lanzamiento que atrae miradas esPersona 5 Tactica, un spin-off de la exitosa saga de ATLUS. Los Phantom Thieves regresan en una aventura distinta, con jugabilidad de estrategia por turnos y una estética renovada. También estará disponible en PS4 y PS5.
La lista de septiembre incluye varias propuestas de suspenso y supervivencia:
Para los nostálgicos, el catálogo suma Legacy of Kain: Defiance, un título que marcó a toda una generación y que regresa ahora como parte de los clásicos disponibles en PS Plus.
Además de estas novedades, los usuarios ya pueden acceder a los juegos mensuales de septiembre con cualquier plan de PlayStation Plus. Se trata de títulos muy valorados por la comunidad: