Estos son los 8 juegos gratis que llegan a PlayStation Plus en septiembre

Sony confirmó que en septiembre de 2025 PlayStation Plus Extra y Premium (Deluxe) recibirá ocho nuevos juegos sin costo adicional. La noticia llegó a través del blog oficial de PlayStation y ya genera expectativa entre los suscriptores del servicio.

La incorporación más destacada es WWE 2K25, la nueva entrega de la popular saga de lucha libre . Estará disponible tanto en PS5 como en PS4 e incluirá la campaña MyRISE, el modo Showcase y un amplio plantel de luchadores. Los fanáticos podrán disfrutarlo desde el 16 de septiembre.

Otro lanzamiento que atrae miradas esPersona 5 Tactica, un spin-off de la exitosa saga de ATLUS. Los Phantom Thieves regresan en una aventura distinta, con jugabilidad de estrategia por turnos y una estética renovada. También estará disponible en PS4 y PS5.

Para los nostálgicos, el catálogo suma Legacy of Kain: Defiance, un título que marcó a toda una generación y que regresa ahora como parte de los clásicos disponibles en PS Plus.

Embed

Fechas de lanzamiento de los juegos en PS Plus Extra y Deluxe

16 de septiembre : WWE 2K25, Persona 5 Tactica, Fate/Samurai Remnant y Legacy of Kain: Defiance.

: WWE 2K25, Persona 5 Tactica, Fate/Samurai Remnant y Legacy of Kain: Defiance. 30 de septiembre: Green Hell, Crow Country, The Invincible y Conscript.

Juegos mensuales ya disponibles

Además de estas novedades, los usuarios ya pueden acceder a los juegos mensuales de septiembre con cualquier plan de PlayStation Plus. Se trata de títulos muy valorados por la comunidad:

Psychonauts 2 (PS4).

Stardew Valley (PS4).

Viewfinder (PS5 y PS4).