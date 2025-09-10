10 de septiembre de 2025 - 01:05

Como un juguete: así funciona la IA de Google que convierte tu foto en muñeco coleccionable

Gemini de Google se vuelve viral con un truco que convierte fotos en muñecos de acción digitales, con detalles realistas y cajas como las de colección.

El Español
Por Redacción

La última función viral de Gemini, la IA de Google, está revolucionando las redes sociales. Usuarios en WhatsApp, Instagram y X muestran cómo, con una sola foto, pueden obtener su propio muñeco de acción virtual, casi como si hubiera salido de una vitrina de coleccionables.

gemini2
Cómo se logra el efecto

Para generar este tipo de imágenes es necesario contar con una foto de cuerpo completo y usar un prompt muy detallado. Google compartió uno que indica cómo crear la figura a escala:

“Crea una figura a escala 1/7 de las personas en la fotografía, en un estilo realista en un entorno real. La figura está colocada sobre una mesa de ordenador. La figura tiene una base acrílica transparente, sin texto en la base. El contenido de la pantalla del ordenador es el proceso de modelado 3D de esta figura. Al lado de la pantalla del ordenador hay una caja de juguete, diseñado en un estilo parecido al de figuras coleccionables de alta calidad, con arte original. El paquete muestra ilustraciones de dos dimensiones”.Gracias a esas instrucciones, la inteligencia artificial produce un muñeco con todos los elementos que lo hacen parecer real.

gemini
Paso a paso para crear tu figura

  • Ingresar a la app o al sitio web de Gemini.
  • Copiar y pegar el prompt recomendado en el cuadro de texto.
  • Seleccionar la opción imagen.
  • Subir la foto de la persona, animal u objeto elegido.
  • Generar la figura a través del prompt y, si es necesario, pedir ajustes adicionales.

La versatilidad del sistema permite crear no solo muñecos humanos, sino también de mascotas u objetos cotidianos.

