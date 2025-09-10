Como un juguete: así funciona la IA de Google que convierte tu foto en muñeco coleccionable

La última función viral de Gemini, la IA de Google, está revolucionando las redes sociales. Usuarios en WhatsApp, Instagram y X muestran cómo, con una sola foto, pueden obtener su propio muñeco de acción virtual, casi como si hubiera salido de una vitrina de coleccionables.
El atractivo no está solo en la figura en sí, sino en los detalles añadidos: una caja de juguete diseñada con ilustraciones originales y una pantalla que simula el modelado 3D. El resultado convence a simple vista.
gemini2
Gemini de Google se vuelve viral con un truco que convierte fotos en muñecos de acción digitales, con detalles realistas y cajas como las de colección
El Español
Cómo se logra el efecto
Para generar este tipo de imágenes es necesario contar con una foto de cuerpo completo y usar un prompt muy detallado. Google compartió uno que indica cómo crear la figura a escala:
“Crea una figura a escala 1/7 de las personas en la fotografía, en un estilo realista en un entorno real. La figura está colocada sobre una mesa de ordenador. La figura tiene una base acrílica transparente, sin texto en la base. El contenido de la pantalla del ordenador es el proceso de modelado 3D de esta figura. Al lado de la pantalla del ordenador hay una caja de juguete, diseñado en un estilo parecido al de figuras coleccionables de alta calidad, con arte original. El paquete muestra ilustraciones de dos dimensiones”.Gracias a esas instrucciones, la inteligencia artificial produce un muñeco con todos los elementos que lo hacen parecer real.
La versatilidad del sistema permite crear no solo muñecos humanos, sino también de mascotas u objetos cotidianos.