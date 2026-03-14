Los teléfonos Samsung se reiniciarán cada 3 días si esta opción de seguridad está activada

Los modelos S25, S26 y Fold 7 activan el "Reinicio por inactividad", una barrera que bloquea el acceso a datos biométricos tras 72 horas sin uso.

Los usuarios de los nuevos Samsung Galaxy S25 y S26, así como del plegable Fold 7, han empezado a notar un comportamiento extraño: sus teléfonos se reinician solos tras tres días de inactividad. No se trata de un error técnico ni de una batería agotada, sino de una nueva función de seguridad denominada Inactive Restart. Esta herramienta, que Google integró a partir de Android 16, ya estaba presente en los iPhone de Apple y nació de una necesidad detectada por las fuerzas de seguridad en Estados Unidos. Los oficiales notaron que los teléfonos confiscados se reiniciaban espontáneamente al quedar guardados, dificultando el acceso a la información mediante herramientas forenses.

image El origen policial de una función que llega a Android El motivo técnico detrás de esta decisión es elevar el nivel de protección ante intentos de hackeo o robo de identidad. Cuando un celular permanece encendido mucho tiempo, ciertos procesos de seguridad pueden quedar vulnerables ante ataques externos. Al forzar un reinicio después de 72 horas sin desbloqueo, el sistema entra en un estado llamado "Antes del primer desbloqueo" (BFU). En este modo, todas las firmas de huellas dactilares y datos biométricos permanecen cifrados y son inaccesibles; el teléfono solo puede abrirse mediante el código PIN o la contraseña física, anulando cualquier intento de salto de seguridad por software o manipulación de hardware.

image En el caso de los dispositivos iPhone, se observó incluso un efecto de contagio mediante Bluetooth que hacía que otros teléfonos cercanos también se reiniciaran sin motivo aparente. Samsung ha implementado esto ahora en sus modelos Galaxy más recientes, y otros equipos como el Fold 7 ya lo están recibiendo mediante actualizaciones de seguridad recientes.

Cómo activar o controlar esta opción en tu dispositivo Para los modelos Samsung, esta opción se encuentra dentro del menú de Ajustes, específicamente en la sección de Seguridad adicional. Aunque por el momento no viene activada por defecto en todos los equipos antiguos, los modelos S25 y S26 ya la integran como una capa de protección extra ante posibles extravíos o confiscaciones.

Es común que los usuarios se alarmen al ver que su pantalla se apaga y vuelve a encender sin intervención humana, interpretándolo como una falla de hardware inminente. Sin embargo, es un proceso de software que restablece los mecanismos de seguridad a su estado inicial más seguro. Una vez que el dispositivo ha reiniciado, no volverá a repetir el ciclo hasta que el usuario lo desbloquee correctamente y transcurran otras 72 horas de inactividad total.