Mercado Libre baja el precio del Samsung A26 y ya se consigue por menos de 530 mil pesos

El Samsung Galaxy A26 se posiciona como una de las opciones más atractivas dentro de la gama media para quienes buscan almacenamiento amplio , buen rendimiento y conectividad 5G sin llegar a los precios de los modelos premium. Con 256 GB de memoria interna, 8 GB de RAM y una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, este equipo se puede conseguir en Mercado Libre a menos de 530 mil pesos .

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- Uno de los principales atractivos del Samsung Galaxy A26 está en su pantalla Full HD+ de 6,7 pulgadas , diseñada para ofrecer una experiencia visual más cómoda e inmersiva. La tecnología Super AMOLED mejora el contraste, la intensidad de colores y la nitidez general, algo especialmente valorado al mirar videos, jugar o navegar durante muchas horas.

- La resolución de 1080 x 2340 píxeles permite imágenes más definidas, mientras que la tasa de refresco de hasta 120 Hz aporta una mayor fluidez en desplazamientos, animaciones y videojuegos. Esto genera una sensación más rápida y moderna en comparación con modelos básicos que todavía trabajan con frecuencias menores.

Procesador Octa-Core y memoria pensada para durar

En rendimiento, el Galaxy A26 incorpora un procesador Octa-Core con velocidades de hasta 2.4 GHz, preparado para sostener tareas simultáneas sin afectar la fluidez general del sistema.

- Los 8 GB de memoria RAM permiten abrir varias aplicaciones al mismo tiempo, alternar entre redes sociales, mensajería, trabajo y navegación sin ralentizaciones importantes. Esta capacidad resulta especialmente útil para quienes utilizan el celular como herramienta principal durante todo el día.

- A eso se suman 256 GB de almacenamiento interno, con un espacio disponible aproximado de 234,7 GB para fotos, videos, aplicaciones y documentos.

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Cámara principal de 50 MP con estabilización óptica

- En fotografía, Samsung apuesta por una cámara principal de 50 megapíxeles acompañada por sensores adicionales de 8 MP y 2 MP, lo que permite mejores resultados en distintos escenarios de uso.

- También incluye zoom digital de hasta 10x y grabación en calidad UHD 4K a 30 cuadros por segundo, una característica poco habitual en varios modelos de este segmento.

- La cámara frontal de 13 MP está orientada a videollamadas, selfies y contenido para redes sociales, con una calidad más que suficiente para el uso cotidiano.

Conectividad 5G y compatibilidad completa

- El Galaxy A26 también se destaca por su conectividad moderna. Es compatible con redes 2G, 3G, 4G LTE y 5G, lo que garantiza mayor velocidad de navegación y mejor preparación para la evolución de las redes móviles.

- Incorpora Bluetooth 5.3, Wi-Fi de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz), GPS con múltiples sistemas de geolocalización y puerto USB Tipo-C, manteniendo compatibilidad con los estándares actuales.