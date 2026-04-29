29 de abril de 2026 - 18:29

Mercado Libre baja el precio del Samsung A26 y ya se consigue por menos de 530 mil pesos

Este equipo cuenta con 256 GB de memoria interna, 8 GB de RAM y conectividad 5G sin llegar a los precios de los modelos premium.

Samsung A26
Por Redacción Tecno

El Samsung Galaxy A26 se posiciona como una de las opciones más atractivas dentro de la gama media para quienes buscan almacenamiento amplio, buen rendimiento y conectividad 5G sin llegar a los precios de los modelos premium. Con 256 GB de memoria interna, 8 GB de RAM y una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, este equipo se puede conseguir en Mercado Libre a menos de 530 mil pesos.

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Samsung A26

Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas y tasa de 120 Hz

- Uno de los principales atractivos del Samsung Galaxy A26 está en su pantalla Full HD+ de 6,7 pulgadas, diseñada para ofrecer una experiencia visual más cómoda e inmersiva. La tecnología Super AMOLED mejora el contraste, la intensidad de colores y la nitidez general, algo especialmente valorado al mirar videos, jugar o navegar durante muchas horas.

- La resolución de 1080 x 2340 píxeles permite imágenes más definidas, mientras que la tasa de refresco de hasta 120 Hz aporta una mayor fluidez en desplazamientos, animaciones y videojuegos. Esto genera una sensación más rápida y moderna en comparación con modelos básicos que todavía trabajan con frecuencias menores.

Procesador Octa-Core y memoria pensada para durar

En rendimiento, el Galaxy A26 incorpora un procesador Octa-Core con velocidades de hasta 2.4 GHz, preparado para sostener tareas simultáneas sin afectar la fluidez general del sistema.

- Los 8 GB de memoria RAM permiten abrir varias aplicaciones al mismo tiempo, alternar entre redes sociales, mensajería, trabajo y navegación sin ralentizaciones importantes. Esta capacidad resulta especialmente útil para quienes utilizan el celular como herramienta principal durante todo el día.

- A eso se suman 256 GB de almacenamiento interno, con un espacio disponible aproximado de 234,7 GB para fotos, videos, aplicaciones y documentos.

Nuevos Samsung Galaxy A56, A36 y A26

Cámara principal de 50 MP con estabilización óptica

- En fotografía, Samsung apuesta por una cámara principal de 50 megapíxeles acompañada por sensores adicionales de 8 MP y 2 MP, lo que permite mejores resultados en distintos escenarios de uso.

- También incluye zoom digital de hasta 10x y grabación en calidad UHD 4K a 30 cuadros por segundo, una característica poco habitual en varios modelos de este segmento.

- La cámara frontal de 13 MP está orientada a videollamadas, selfies y contenido para redes sociales, con una calidad más que suficiente para el uso cotidiano.

Conectividad 5G y compatibilidad completa

- El Galaxy A26 también se destaca por su conectividad moderna. Es compatible con redes 2G, 3G, 4G LTE y 5G, lo que garantiza mayor velocidad de navegación y mejor preparación para la evolución de las redes móviles.

- Incorpora Bluetooth 5.3, Wi-Fi de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz), GPS con múltiples sistemas de geolocalización y puerto USB Tipo-C, manteniendo compatibilidad con los estándares actuales.

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