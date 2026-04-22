Liquidaciones en Mercado Libre: el Smart TV que podés conseguir por menos de 220 mil pesos

El Smart TV Philco 32 pulgadas se presenta como una opción accesible en Mercado Libre dentro del segmento de televisores compactos con funciones inteligentes. Este equipo incorpora sistema operativo Android TV, pantalla LED con resolución HD y múltiples opciones de conectividad para el uso cotidiano.

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Actualmente se ofrece a un precio de $219.999 con un descuento del 63% , lo que lo posiciona como una alternativa competitiva dentro de su categoría.

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Dentro del mercado de televisores de entrada, este tipo de modelos gana terreno por su equilibrio entre precio y prestaciones . La inclusión de Android TV marca una diferencia frente a equipos más básicos, ya que permite acceder de forma directa a plataformas como Netflix, YouTube, Disney+ y la tienda Google Play. Esto convierte al televisor en un centro de entretenimiento completo sin necesidad de dispositivos adicionales.

Pantalla y calidad de imagen del Smart TV

El equipo cuenta con una pantalla LED de 32 pulgadas con resolución de 1366 x 768 píxeles, lo que corresponde a formato HD. Esta configuración resulta adecuada para espacios pequeños o medianos, donde la distancia de visualización no exige resoluciones superiores.

La frecuencia de actualización de 60Hz permite una reproducción fluida de contenido audiovisual, suficiente para series, películas y transmisiones habituales. Si bien no apunta a un uso profesional o gaming avanzado, cumple con los estándares básicos para un uso doméstico.

El Smart TV Philco 32 pulgadas

Sistema operativo y funciones inteligentes

La presencia de Android TV amplía notablemente las posibilidades del televisor. El usuario puede descargar aplicaciones, navegar por contenido online y utilizar servicios de streaming sin depender de dispositivos externos.

Conectividad y compatibilidad

Uno de los puntos destacados del modelo es su variedad de conexiones.

- Dispone de dos puertos HDMI y dos USB, lo que permite conectar consolas de videojuegos, reproductores multimedia o unidades de almacenamiento sin complicaciones.

- A esto se suma la conectividad Bluetooth, que habilita la vinculación con parlantes, auriculares u otros dispositivos de audio sin cables. Esta característica aporta flexibilidad y mejora la experiencia sonora según las preferencias del usuario.

El Smart TV Philco 32 pulgadas

Sonido y diseño

El televisor incluye dos parlantes integrados con salida de sonido estéreo, adecuados para un uso estándar sin necesidad de equipos externos. Si bien no reemplaza un sistema de audio dedicado, cumple con lo esperado para espacios domésticos.