21 de abril de 2026 - 15:38

El Samsung Galaxy A16 se encuentra con más del 40% de descuento y es el más vendido en Mercado Libre

El Galaxy A16 adopta un diseño más cercano al de las gamas superiores, optimizado para el uso diario sin escalar a modelos de mayor costo.

Sorpresa por los precios en Chile: cuánto cuesta un celular Samsung Galaxy A16.
Sorpresa por los precios en Chile: cuánto cuesta un celular Samsung Galaxy A16.

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Por Redacción Por Las Redes

El Samsung Galaxy A16 se posiciona como uno de los teléfonos más vendidos en Argentina gracias a su equilibrio entre precio, rendimiento y durabilidad dentro de la gama media inicial. La propuesta apunta a usuarios que buscan un equipo confiable para el uso diario sin escalar a modelos de mayor costo.

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Este dispositivo forma parte de la serie A de Samsung y mantiene una línea de diseño moderna con mejoras en conectividad y autonomía.

Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A16 en Mercado Libre

El valor del equipo depende de la capacidad interna y la compatibilidad con redes 5G. En el mercado argentino, los precios de referencia se ubican en dos franjas principales.

- La versión con 128 GB de almacenamiento y 4GB de RAM se encuentra desde los $469.999, con un descuento del 45%, el cuál deja el precio final en $257.699.

Samsung Galaxy A16 Mercado Libre

Diseño y pantalla: uno de sus puntos fuertes

El Galaxy A16 adopta un diseño más cercano al de las gamas superiores, con líneas simples y un cuerpo delgado que mejora la ergonomía.

- Incorpora una pantalla de 6,7 pulgadas con tecnología Super AMOLED y resolución Full HD+, lo que se traduce en colores intensos y buen nivel de contraste.

- Además, ofrece una tasa de refresco de hasta 90 Hz que aporta mayor fluidez en la navegación y el uso cotidiano.

- El brillo máximo cercano a los 800 nits permite una correcta visualización en exteriores, mientras que sus dimensiones equilibradas y peso de 200 gramos lo mantienen dentro de parámetros cómodos para el uso prolongado.

Nuevos Samsung Galaxy A56, A36 y A26
Samsung Galaxy.

Samsung Galaxy.

Rendimiento y almacenamiento

- En el interior, el dispositivo funciona con el procesador Exynos 1330 de ocho núcleos, fabricado en 5 nanómetros, que garantiza un desempeño estable para tareas habituales como redes sociales, mensajería y consumo multimedia.

- Se ofrece en configuraciones de 4, 6 u 8 GB de memoria RAM, combinadas con opciones de 128 o 256 GB de almacenamiento interno.

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