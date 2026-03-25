Samsung renovó lo mejor de su gama media con Galaxy A57 y A37: cómo son y cómo conseguirlos con descuento

Samsung ha anunciado oficialmente el lanzamiento de los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, los integrantes más recientes de su popular serie A.
La compañía surcoreana expande su ecosistema "Awesome Intelligence" a la serie A con foco especial en IA y con hasta seis años de actualizaciones de seguridad. Cuándo salen a la venta.
Samsung ha anunciado oficialmente el lanzamiento de los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, los integrantes más recientes de su popular serie A.
Al igual que sus predecesores, estos dispositivos buscan democratizar el acceso a la inteligencia artificial con la integración de funciones de nivel profesional en un formato accesible para más usuarios en todo el mundo.
El corazón de esta renovación es la Awesome Intelligence, la inteligencia artificial potenciada por la última versión de la interfaz One UI 8.5, que es la capa de personalización que Samsung suma a las versiones de Android en sus dispositivos.
Entre las novedades más destacadas se encuentra la función Voice Transcription, que permite transcribir y traducir grabaciones de voz o llamadas directamente en el dispositivo.
Además, se ha facilitado la multitarea con AI Select, que permite extraer texto o contenido desde el Edge Panel para moverlo rápidamente a otras aplicaciones mediante la función de arrastrar y soltar. Los dispositivos también integran agentes conversacionales avanzados como Bixby y Gemini, capaces de controlar configuraciones del equipo y realizar tareas complejas en aplicaciones nativas y de terceros.
En el apartado fotográfico, ambos modelos están equipados con un sistema de triple cámara liderado por un sensor principal de 50 MP. Samsung ha puesto especial énfasis en la función Nightography mejorada, que optimiza la captura de imágenes nítidas y vibrantes incluso en condiciones de poca luz.
Las herramientas de edición también reciben una mejora significativa con Object Eraser, que elimina distracciones no deseadas de las fotos de forma más natural. Por su parte, el Galaxy A57 5G incluye de forma exclusiva la función Best Face, ideal para seleccionar la mejor expresión de cada persona en fotos grupales.
La empresa surcoreana ofrece además un compromiso con la longevidad de sus productos al garantizar hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y seis años de soporte de seguridad.
La seguridad está respaldada por el hardware de Samsung Knox Vault, que protege los datos sensibles contra manipulaciones físicas.
Los nuevos equipos estarán disponibles a partir del 10 de abril de 2026. Aunque aún no tienen fecha confirmada en Argentina ni precio oficial, se espera que se mantenga el valor que tienen actualmente los modelos predecesores.
En Argentina, en la tienda oficial de Samsung, el Galaxy A56 5G con almacenamiento de 256GB cuesta $999.999 y el Galaxy A36 5G se vende por $749.999 para el modelo de 256GB.
Más allá de que esos sean los valores que vayan a tener los nuevos equipos, se los podrá comprar con descuento gracias al Plan Canje de Samsung. Este beneficio permite entregar en parte de pago hasta dos dispositivos. (celulares y/o tablets), incluso con la pantalla rota, y ahorrar hasta un 40% del precio de venta.
También muchos usuarios esperan que cuando se confirme la fecha de lanzamiento en el país hayan beneficios extras como sucede con otros modelos cuando salen a la venta como obtener el doble de memoria por el mismo precio o eVoucher para canjear por accesorios o descuentos para comprar otros productos de la marca.
Se presenta como el dispositivo más potente de la serie Galaxy A hasta la fecha, destacando por su diseño delgado y la integración de inteligencia artificial avanzada.
Diseño y Pantalla
Cámaras
Rendimiento y Almacenamiento
Batería y Conectividad
Inteligencia Artificial (Awesome Intelligence)
Seguridad y Durabilidad
Colores disponibles
El Samsung Galaxy A37 5G es el nuevo integrante de la serie A que busca ofrecer un rendimiento equilibrado y acceso a funciones avanzadas de inteligencia artificial.
Pantalla y Diseño
Cámaras
Rendimiento y Almacenamiento
Batería y Seguridad
Colores disponibles