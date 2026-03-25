Samsung renovó lo mejor de su gama media con Galaxy A57 y A37: cómo son y cómo conseguirlos con descuento

Samsung ha anunciado oficialmente el lanzamiento de los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G , los integrantes más recientes de su popular serie A.

Al igual que sus predecesores, estos dispositivos buscan democratizar el acceso a la inteligencia artificial con la integración de funciones de nivel profesional en un formato accesible para más usuarios en todo el mundo.

El corazón de esta renovación es la Awesome Intelligence , la inteligencia artificial potenciada por la última versión de la interfaz One UI 8.5, que es la capa de personalización que Samsung suma a las versiones de Android en sus dispositivos.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la función Voice Transcription , que permite transcribir y traducir grabaciones de voz o llamadas directamente en el dispositivo.

Además, se ha facilitado la multitarea con AI Select , que permite extraer texto o contenido desde el Edge Panel para moverlo rápidamente a otras aplicaciones mediante la función de arrastrar y soltar. Los dispositivos también integran agentes conversacionales avanzados como Bixby y Gemini , capaces de controlar configuraciones del equipo y realizar tareas complejas en aplicaciones nativas y de terceros.

Fotografía impulsada por IA y Nightography

En el apartado fotográfico, ambos modelos están equipados con un sistema de triple cámara liderado por un sensor principal de 50 MP. Samsung ha puesto especial énfasis en la función Nightography mejorada, que optimiza la captura de imágenes nítidas y vibrantes incluso en condiciones de poca luz.

Las herramientas de edición también reciben una mejora significativa con Object Eraser, que elimina distracciones no deseadas de las fotos de forma más natural. Por su parte, el Galaxy A57 5G incluye de forma exclusiva la función Best Face, ideal para seleccionar la mejor expresión de cada persona en fotos grupales.

La empresa surcoreana ofrece además un compromiso con la longevidad de sus productos al garantizar hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y seis años de soporte de seguridad.

La seguridad está respaldada por el hardware de Samsung Knox Vault, que protege los datos sensibles contra manipulaciones físicas.

Disponibilidad y cómo conseguirlo con descuento

Los nuevos equipos estarán disponibles a partir del 10 de abril de 2026. Aunque aún no tienen fecha confirmada en Argentina ni precio oficial, se espera que se mantenga el valor que tienen actualmente los modelos predecesores.

En Argentina, en la tienda oficial de Samsung, el Galaxy A56 5G con almacenamiento de 256GB cuesta $999.999 y el Galaxy A36 5G se vende por $749.999 para el modelo de 256GB.

Más allá de que esos sean los valores que vayan a tener los nuevos equipos, se los podrá comprar con descuento gracias al Plan Canje de Samsung. Este beneficio permite entregar en parte de pago hasta dos dispositivos. (celulares y/o tablets), incluso con la pantalla rota, y ahorrar hasta un 40% del precio de venta.

También muchos usuarios esperan que cuando se confirme la fecha de lanzamiento en el país hayan beneficios extras como sucede con otros modelos cuando salen a la venta como obtener el doble de memoria por el mismo precio o eVoucher para canjear por accesorios o descuentos para comprar otros productos de la marca.

Características del Samsung Galaxy A57 5G

Samsung Galaxy A57 5G Samsung lanzó el nuevo Galaxy A57 5G Samsung

Se presenta como el dispositivo más potente de la serie Galaxy A hasta la fecha, destacando por su diseño delgado y la integración de inteligencia artificial avanzada.

Diseño y Pantalla

Pantalla: Super AMOLED+ de 6,7 pulgadas con resolución FHD+.

Super AMOLED+ de con resolución FHD+. Frecuencia de actualización: Hasta 120 Hz .

Hasta . Tecnología visual: Incluye Vision Booster para mejorar la visibilidad en exteriores y certificación Eye Care de SGS para reducir la luz azul.

Incluye para mejorar la visibilidad en exteriores y certificación Eye Care de SGS para reducir la luz azul. Dimensiones: 161,5 x 76,8 x 6,9 mm .

161,5 x 76,8 x . Peso: 179 gramos.

Cámaras

Principal (Gran angular): 50 MP (f/1.8).

(f/1.8). Ultra gran angular: 12 MP (f/2.2).

12 MP (f/2.2). Macro: 5 MP (f/2.4).

5 MP (f/2.4). Frontal (Selfie): 12 MP (f/2.2).

12 MP (f/2.2). Funciones especiales: Nightography mejorada, procesamiento de imagen que reduce el ruido, Best Face para fotos grupales y Auto Trim para edición de video sencilla.

Rendimiento y Almacenamiento

Procesador: CPU, GPU y NPU mejoradas respecto al modelo anterior, junto con una cámara de vapor un 13% más grande para mejorar el rendimiento térmico.

CPU, GPU y NPU mejoradas respecto al modelo anterior, junto con una para mejorar el rendimiento térmico. Memoria RAM y Almacenamiento: Disponible en versiones de 8GB o 12GB de RAM , con opciones de 128GB, 256GB o 512GB de almacenamiento interno.

Disponible en versiones de , con opciones de de almacenamiento interno. Sistema Operativo: Android 16 con la interfaz One UI 8.5.

Batería y Conectividad

Capacidad: 5.000 mAh , que ofrece hasta dos días de autonomía.

, que ofrece hasta dos días de autonomía. Carga: Super Fast Charging 2.0 (alcanza el 60% en aproximadamente 30 minutos ).

Super Fast Charging 2.0 (alcanza el ). Redes: Compatibilidad con redes 5G.

Inteligencia Artificial (Awesome Intelligence)

Productividad: Incluye Voice Transcription (transcripción y traducción de llamadas/grabaciones), AI Select para extraer texto fácilmente y Marcar para buscar con Google.

Incluye (transcripción y traducción de llamadas/grabaciones), para extraer texto fácilmente y con Google. Agentes: Integración de Bixby (mejorado con lenguaje natural) y Gemini de Google.

Seguridad y Durabilidad

Resistencia: Certificación IP68 (resistente al agua dulce hasta 1,5 metros por 30 minutos y al polvo).

Certificación (resistente al agua dulce hasta 1,5 metros por 30 minutos y al polvo). Soporte: Promesa de seis generaciones de actualizaciones de sistema operativo y seis años de seguridad.

Promesa de de sistema operativo y seis años de seguridad. Protección de datos: Incluye Samsung Knox Vault basado en hardware y funciones como Private Album y Privacy Alerts.

Colores disponibles

Se lanzará en los colores: Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue y Awesome Lilac.

Características del Samsung Galaxy A37 5G

Samsung lanzó el nuevo Galaxy A37 5G Samsung lanzó el nuevo Galaxy A37 5G Samsung

El Samsung Galaxy A37 5G es el nuevo integrante de la serie A que busca ofrecer un rendimiento equilibrado y acceso a funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Pantalla y Diseño

Pantalla: Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FHD+.

Super AMOLED de con resolución FHD+. Frecuencia de actualización: Hasta 120 Hz para una navegación fluida.

Hasta para una navegación fluida. Tecnología visual: Incluye Vision Booster para optimizar la visibilidad en diferentes condiciones de luz.

Incluye para optimizar la visibilidad en diferentes condiciones de luz. Dimensiones y peso: 162,9 x 78,2 x 7,4 mm con un peso de 196 g.

Cámaras

Cámara principal (Gran angular): 50 MP (f/1.8).

(f/1.8). Ultra gran angular: 8 MP (f/2.2).

8 MP (f/2.2). Macro: 5 MP (f/2.4).

5 MP (f/2.4). Cámara frontal (Selfie): 12 MP (f/2.2).

12 MP (f/2.2). Funciones especiales: Cuenta con Nightography mejorada para fotos nocturnas nítidas, reconocimiento de sujetos basado en IA y herramientas como Object Eraser para eliminar elementos no deseados de las imágenes.

Rendimiento y Almacenamiento

Memorias disponibles: Se ofrece en variantes de 6GB u 8GB de RAM con 128GB de almacenamiento, y una opción superior de 12GB de RAM con 256GB de almacenamiento.

Se ofrece en variantes de con 128GB de almacenamiento, y una opción superior de con 256GB de almacenamiento. Sistema Operativo: Viene de fábrica con Android 16 y la interfaz One UI 8.5 .

Viene de fábrica con y la interfaz . Inteligencia Artificial: Integra Awesome Intelligence, que incluye funciones como Voice Transcription (transcripción de audio), AI Select para gestionar contenido y Marcar para buscar con Google.

Batería y Seguridad

Batería: Capacidad típica de 5.000 mAh .

Capacidad típica de . Resistencia: Certificación IP68 , lo que lo hace resistente al polvo y al agua dulce (hasta 1,5 metros por 30 minutos).

Certificación , lo que lo hace resistente al polvo y al agua dulce (hasta 1,5 metros por 30 minutos). Soporte extendido: Samsung garantiza hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad.

Samsung garantiza hasta del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad. Seguridad: Protegido por Samsung Knox Vault, una solución basada en hardware contra manipulaciones.

Colores disponibles