Mercado Libre baja el precio del Moto G15 y ya se consigue por menos de 250 mil pesos

El Moto G15 se consolidó como uno de los teléfonosmás elegidos en Argentina y Mercado Libre dentro de la gama media de entrada, esto gracias a una combinación que muchos usuarios priorizan: precio accesible, buen rendimiento diario y una estructura pensada para durar.

Liquidaciones en Mercado Libre: el Smart TV que podés conseguir por menos de 220 mil pesos

El Samsung Galaxy A16 se encuentra con más del 40% de descuento y es el más vendido en Mercado Libre

Con una cámara principal de 50 megapíxeles , pantalla Full HD+ de 6,72 pulgadas, sistema operativo Android 15 y accesorios incluidos como funda protectora y cargador, este modelo apunta a quienes buscan una experiencia completa desde el primer uso.

- Uno de los puntos más destacados del Moto G15 es su pantalla LCD Full HD+ de 6,72 pulgadas , diseñada para ofrecer una visualización amplia, cómoda y con buena definición. Este tamaño permite disfrutar con mayor comodidad de películas, series, redes sociales, videojuegos y navegación diaria.

- El diseño también apuesta por una experiencia más inmersiva , con una mejor relación entre pantalla y bordes que ayuda a reducir distracciones visuales y mejora el aprovechamiento frontal del dispositivo.

moto g15 Gentileza

Sonido estéreo con bajos más potentes

- El Moto G15 incorpora dos altavoces estéreo con realce de bajos, una característica que mejora notablemente la experiencia de entretenimiento frente a modelos básicos que todavía utilizan un solo parlante.

- La presencia de Dolby Atmos suma otro nivel de profundidad al sonido. Esta tecnología permite una experiencia más envolvente y multidimensional, tanto al utilizar auriculares como al escuchar directamente desde los altavoces del teléfono.

Cámara principal de 50 MP para el uso diario

En fotografía, el Moto G15 incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles, una resolución que le permite responder con solvencia en tareas cotidianas como retratos, fotos familiares, contenido para redes sociales y registros rápidos durante viajes o actividades diarias.

moto g15 de Motorola con NFC Motorola

Android 15 y accesorios incluidos desde el primer día

- Otro aspecto valorado por los usuarios es que el equipo llega con Android 15, una versión más actualizada del sistema operativo que mejora compatibilidad, seguridad y rendimiento general frente a dispositivos que todavía salen al mercado con versiones anteriores.