Ni naranja ni mandarina: la fruta que los expertos recomiendan comer en otoño para combatir la diabetes

El pomelo es una fruta que se destaca por su sabor ácido, jugoso y fresco , además de su versatilidad en la cocina y su importante valor nutricional. Su alto contenido de agua, vitaminas y minerales la convierte en una recomendación frecuente por parte de expertos que promueven una alimentación equilibrada y saludable durante los meses de otoño .

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De ahora a septiembre habrá pomelos en las verdulerías. Cuando los compres, lavá las semillas, dejalas secar en una servilleta y guardalas en un frasco, para hacer con ellas un eficiente preparado contra las virosis del jardín.

Además de ser baja en calorías, el pomelo aporta nutrientes esenciales que favorecen distintas funciones del organismo. Su consumo suele asociarse con la salud digestiva, el fortalecimiento del sistema inmunológico y el control del peso corporal, aunque también existen algunas precauciones importantes que deben considerarse antes de incorporarlo de forma habitual a la dieta.

- Uno de los principales beneficios del pomelo está en su aporte de fibra , un componente fundamental para mantener el buen funcionamiento del organismo.

- Como ocurre con otras frutas frescas, esta fibra contribuye a mejorar la salud intestinal, ayuda a prevenir el estreñimiento y favorece el desarrollo de bacterias beneficiosas en el sistema digestivo.

- Además, una dieta rica en fibra también puede colaborar con la salud cardiovascular.

- Este nutriente ayuda a reducir procesos inflamatorios, contribuye al control de la presión arterial y favorece niveles más saludables de colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”.

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La ventaja diferencial de la vitamina A

A diferencia de otros cítricos como la naranja, el pomelo también contiene niveles elevados de vitamina A o betacaroteno. Mientras una naranja apenas aporta cerca del 4% de esta vitamina, una toronja entera puede superar el 50% de las necesidades diarias.

Este nutriente resulta clave para la salud ocular y también cumple una función importante en la protección del sistema inmune. Además, ayuda a reducir procesos inflamatorios y participa en la regeneración celular.

¿Es mejor comer la fruta o tomar jugo?

Aunque el jugo de pomelo conserva parte de sus vitaminas y minerales, no ofrece exactamente los mismos beneficios que consumir la fruta entera. La principal diferencia está en la fibra, que se pierde en gran parte durante el proceso de exprimido.

- Esa fibra presente en la pulpa y en la parte blanca interna permite una digestión más lenta de los azúcares naturales de la fruta, lo que ayuda a evitar subidas bruscas de glucosa en sangre. Además, masticar genera mayor sensación de saciedad que simplemente beber un jugo.

Pomelo

La falsa idea de que el pomelo quema grasa

Durante años circularon dietas que aseguraban que el pomelo ayudaba a quemar grasa corporal de forma directa. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde esa afirmación.

La fruta no acelera el metabolismo de las grasas ni elimina depósitos grasos localizados. Ningún alimento tiene esa capacidad por sí solo.

Diabetes y otras enfermedades crónicas

- Las personas con diabetes tipo 2 muchas veces creen que deben eliminar la fruta de su alimentación, pero eso no siempre es necesario. En el caso del pomelo, sus 26 gramos de carbohidratos se equilibran con un contenido importante de fibra que ralentiza la absorción del azúcar.

Esto permite que pueda formar parte de una dieta saludable incluso en personas con problemas de glucosa, siempre dentro de un plan alimentario supervisado. Incluso puede funcionar como una buena alternativa de postre.

Quiénes deberían tener precaución al consumir pomelo

No todas las personas toleran igual la acidez del pomelo. Quienes padecen reflujo gastroesofágico, gastritis, úlceras o sensibilidad digestiva pueden notar molestias después de consumirla.

En esos casos, el nivel de tolerancia depende de cada organismo. Si aparecen síntomas como ardor, irritación o malestar estomacal, puede ser conveniente reducir su consumo o eliminarla temporalmente, siempre bajo indicación médica.

Cómo elegir un buen pomelo

Al momento de comprarla, conviene observar el color, el peso, la textura y el aroma. Las frutas con colores más intensos suelen indicar mayor concentración de nutrientes.

También es recomendable elegir ejemplares pesados para su tamaño, ya que suelen ser más jugosos. La cáscara debe ceder ligeramente al tacto, sin estar demasiado dura, y el aroma debe ser fresco, agradable y levemente floral.

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Formas simples de incorporarla a la dieta

La forma más clásica de consumir pomelo es partirlo al medio y comerlo con cuchara, especialmente en el desayuno. También puede pelarse como una naranja y disfrutarse en gajos.

Otra opción es usarla en preparaciones más elaboradas. Puede asarse con un poco de azúcar negra para crear un postre liviano, agregarse a ensaladas con rúcula, parmesano y frutos secos, o combinarse con aguacate, limón y hierbas frescas.