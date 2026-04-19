El truco definitivo de los chefs: la carne más tierna y jugosa se logra con esta fruta

La bromelina, una enzima natural presente en esta fruta, rompe las fibras de la proteína y logra resultados más suaves que los métodos tradicionales en poco tiempo.

Esta es la fruta que tenés que incorporar la próxima vez que cocines carne.

Lograr que los bifes queden tiernos es un desafío que suele resolverse con aceite o vino, pero los especialistas coinciden en un método más efectivo. El secreto reside en el ananá, una fruta que gracias a sus enzimas naturales transforma la textura de la carne vacuna en menos de dos horas de reposo.

El chef español Miguel Ángel Cádiz Romero explicó que la clave para obtener filetes extremadamente jugosos no está en los condimentos habituales, sino en un marinado de ananá natural. Esta fruta contiene una enzima llamada bromelina, que actúa directamente sobre las proteínas del corte, rompiendo parcialmente las fibras musculares para facilitar la masticación.

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Cómo preparar la marinada de bromelina en casa El procedimiento es sencillo y requiere:

Procesar un trozo de ananá natural con ingredientes que potencian el sabor, como salsa de soja, aceite de oliva, ajo, jengibre fresco y una pizca de miel o azúcar negra. Una vez obtenida una mezcla homogénea, se deben cubrir los bifes y dejarlos reposar en la heladera entre una y dos horas. Un punto crítico para el éxito de esta técnica es el tiempo de exposición. Debido a que la bromelina es muy potente, dejar la carne en contacto con la fruta por un periodo excesivo puede ablandarla de más, afectando negativamente la consistencia final del plato. Por eso, los expertos recomiendan ser estrictos con el reloj y no superar el límite de tiempo sugerido. Antes de llevar los bifes al fuego, es fundamental retirar el excedente de líquido. Escurrir la carne y secarla suavemente con papel de cocina asegura un dorado perfecto en la sartén, evitando que la humedad sobrante hierva el corte en lugar de sellarlo. Cocinar a fuego fuerte permite conservar los jugos en el interior, aprovechando al máximo las propiedades naturales de la fruta. image Este truco casero no solo suaviza la mordida, sino que también aporta una jugosidad extra, evitando que los cortes queden secos tras la cocción. Es una alternativa económica y natural que reemplaza el uso de ácidos más agresivos, logrando resultados profesionales en la cocina diaria mediante un proceso simple y efectivo.