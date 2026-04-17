Incautaron más de 50 kilos de carne y embutidos en mal estado tras un operativo en el Valle de Uco

En un operativo de control vehicular en el Valle de Uco, Policía Rural detectó y decomisó productos cárnicos que no cumplían con las condiciones sanitarias exigida s. Los procedimientos se llevaron a cabo en Tupungato y San Carlos.

Secuestraron cerca de 3 toneladas de nueces ante intensos robos en Tupungato: ya incautaron el doble que en 2025

San Carlos: investigaban una faena ilegal de guanacos y secuestraron toneladas de carne en mal estado

Durante el primer operativo, personal policial detuvo la marcha de un utilitario al detectar que trasladaba embutidos sin la correspondiente habilitación . Tras la intervención de Bromatología, se constató que los productos no contaban con registro ni trazabilidad, por lo que se procedió al decomiso y desnaturalización de un total de 270 chorizos.

En otro operativo, en San Carlos , los efectivos controlaron una camioneta que transportaba aproximadamente 50 kilos de achuras sin cadena de frío ni habilitación sanitaria . La mercadería fue decomisada tras la intervención de las autoridades municipales.

Decomisaron carne y embutidos en mal estado durante operativos contra el abigeato en Valle de Uco

En ambos casos, las autoridades dieron intervención a las oficinas fiscales correspondientes y se labraron las actuaciones por infracción a la normativa vigente en materia sanitaria.

Estos controles forman parte del Plan Estratégico contra el Abigeato impulsado por la Policía de Mendoza, que no solo apunta a prevenir el robo de ganado, sino también a cortar los circuitos informales de comercialización de carne que representan un riesgo para la salud de la población.

Secuestraron carne en mal estado en San Carlos

El pasado 3 de abril, una investigación de la Policía de Mendoza concluyó en un fuerte operativo donde se secuestraron casi 2.200 kilos de carne embutidos y lácteos en malas condiciones sanitarias.

El hecho comenzó cuando las autoridades fueron alertadas sobre un presunto traslado ilegal de guanacos en el departamento de San Carlos. Al avanzar con tareas de inteligencia, las autoridades hallanaron dos domicilios en el departamento de San Carlos

En uno de ellos, se detectó un depósito de almacenamiento de alimentos sin habilitación visible. En el interior, la Policía encontró tres cámaras frigoríficas con una gran cantidad de mercadería. En total se decomisaron 2.193,9 kilos de productos entre carne vacuna, porcina, pollo, embutidos y lácteos.