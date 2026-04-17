17 de abril de 2026 - 21:25

Incautaron más de 50 kilos de carne y embutidos en mal estado tras un operativo en el Valle de Uco

En el marco de un Plan Estratégico contra el Abigeato, Policía Rural decomisó productos cárnicos que no contaban con habilitación sanitaria en dos departamentos de la provincia.

Policía Rural incautó más de 50 kilos de carne y embutidos en mal estado tras un operativo en el Valle de Uco

Policía Rural incautó más de 50 kilos de carne y embutidos en mal estado tras un operativo en el Valle de Uco

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En un operativo de control vehicular en el Valle de Uco, Policía Rural detectó y decomisó productos cárnicos que no cumplían con las condiciones sanitarias exigidas. Los procedimientos se llevaron a cabo en Tupungato y San Carlos.

Leé además

La Policía secuestró toneladas de carne en mal estado en San Carlos

San Carlos: investigaban una faena ilegal de guanacos y secuestraron toneladas de carne en mal estado

Por Redacción Policiales
Robo de nueces en Tupungato: secuestraron casi 3 toneladas

Secuestraron cerca de 3 toneladas de nueces ante intensos robos en Tupungato: ya incautaron el doble que en 2025

Por Redacción Policiales

Durante el primer operativo, personal policial detuvo la marcha de un utilitario al detectar que trasladaba embutidos sin la correspondiente habilitación. Tras la intervención de Bromatología, se constató que los productos no contaban con registro ni trazabilidad, por lo que se procedió al decomiso y desnaturalización de un total de 270 chorizos.

En otro operativo, en San Carlos, los efectivos controlaron una camioneta que transportaba aproximadamente 50 kilos de achuras sin cadena de frío ni habilitación sanitaria. La mercadería fue decomisada tras la intervención de las autoridades municipales.

Carne en mal estado- Policia
Decomisaron carne y embutidos en mal estado durante operativos contra el abigeato en Valle de Uco

Decomisaron carne y embutidos en mal estado durante operativos contra el abigeato en Valle de Uco

En ambos casos, las autoridades dieron intervención a las oficinas fiscales correspondientes y se labraron las actuaciones por infracción a la normativa vigente en materia sanitaria.

Estos controles forman parte del Plan Estratégico contra el Abigeato impulsado por la Policía de Mendoza, que no solo apunta a prevenir el robo de ganado, sino también a cortar los circuitos informales de comercialización de carne que representan un riesgo para la salud de la población.

Secuestraron carne en mal estado en San Carlos

El pasado 3 de abril, una investigación de la Policía de Mendoza concluyó en un fuerte operativo donde se secuestraron casi 2.200 kilos de carne embutidos y lácteos en malas condiciones sanitarias.

El hecho comenzó cuando las autoridades fueron alertadas sobre un presunto traslado ilegal de guanacos en el departamento de San Carlos. Al avanzar con tareas de inteligencia, las autoridades hallanaron dos domicilios en el departamento de San Carlos

En uno de ellos, se detectó un depósito de almacenamiento de alimentos sin habilitación visible. En el interior, la Policía encontró tres cámaras frigoríficas con una gran cantidad de mercadería. En total se decomisaron 2.193,9 kilos de productos entre carne vacuna, porcina, pollo, embutidos y lácteos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una forma justa ayuda a prevenir riesgos y mantener la calidad de la carne.

Cómo descongelar la carne recién sacada del freezer y sin microondas para evitar la acumulación de bacterias

Se prendió el debate: un productor de la Patagonia propone consumir carne de burro.

Habló el productor que vende carne de burro y reveló el motivo de esta polémica opción: "No es por la crisis"

La carne de burro llegó a las carnicerías del país.

Polémica: empezaron a vender carne de burro en las carnicerías argentinas a un "precio accesible"

La carne en Austria está llegando a su límite.

Día del Agotamiento de la Carne: expertos advierten que ya se superó el límite anual recomendado