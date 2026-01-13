La Policía Rural secuestró ganado luego de detectar traslados irregulares de animales

Este lunes se realizaron operativos preventivos y en los departamentos de San Rafael, La Paz y Maipú, se ordenó el secuestro de animales.

El día lunes, en varios departamentos de Mendoza, mediante el despliegue de operativos preventivos, la Policía Rural detectó el traslado irregular de animales en San Rafael, La Paz y Maipú, con el secuestro de ganado y personas puestas a disposición de la Justicia.

Irregularidades en ciertos departamentos de Mendoza El primer procedimiento se desarrolló en San Rafael, cuando personal de la Delegación Sur, que realizaba patrullajes preventivos sobre Ruta Provincial 180, a un kilómetro al sur del distrito El Nihuil. En el lugar, el personal controló una camioneta que transportaba seis animales vacunos, entre vacas y terneros. Al verificar la carga, los efectivos constataron que los animales eran trasladados sin la documentación correspondiente que acreditara procedencia y traslado.

Ante esta situación, se dio intervención al ayudante fiscal de turno, quien dispuso la instrucción de actuaciones por averiguación de abigeato, el secuestro de los animales y la aprehensión de los dos ocupantes del vehículo.

traslados irregular animales caballos Otro caso similar ocurrió en el departamento de La Paz, personal de la misma unidad, que realizaba un puesto fijo en calle Ancha Ruta Ganadera. Allí se procedió al control de un camión Ford, conducido por un hombre que transportaba 12 vacas, con marcas y señales diferentes, sin la guía correspondiente, y con algunos animales sin marcar, los cuales fueron secuestrados. En este caso, tomó intervención la Oficina Fiscal de Junín, que dispuso las medidas de rigor.

Por último, en Maipú, sobre Ruta 20, personal de la misma unidad, que se encontraba en un puesto fijo, detuvo la marcha de una camioneta Ford Ranger. El vehículo transportaba un caballo de pelaje zaino colorado y marca a fuego poco visible. El animal era movilizado sin ningún tipo de documentación que acreditara su propiedad ni su sanidad.

Tras dar aviso al ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Maipú, se ordenó el secuestro del animal, y dos ciudadanos quedaron a disposición de la Justicia.