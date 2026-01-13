13 de enero de 2026 - 18:47

Científicos del Conicet hallaron una nueva especie de dinosaurio de 83 millones de años en la Patagonia

El hallazgo del Yeneen houssayi en Neuquén habría comenzado desde 2003, pero debido a las dificultades de acceso, se retrasó el rescate durante una década.

Investigadores argentinos del CONICET hallaron una nueva especie de dinosaurio de gran tamaño en Neuquén.&nbsp;

Investigadores argentinos del CONICET hallaron una nueva especie de dinosaurio de gran tamaño en Neuquén. 

El hallazgo estuvo liderado por Leonardo Filippi, investigador del Museo Municipal “Argentino Urquiza” de Rincón de los Sauces y su descubrimiento fue presentado en la revista Historical Biology.

A pesar de que la noticia se dió a conocer recientemente, desde hace más de una década los científicos trabajan en el rescate del fósil. En el año 2003, un oficial de Gendarmería Nacional denunció el hallazgo de los restos en el área de Cerro Overo - La Invernada, cerca de Rincón de los Sauces. Sin embargo, el rescate fue interrumpido debido a dificultades de acceso a la zona. Durante ese tiempo, los huesos quedaron protegidos y en resguardo.

Las tareas de exploración fueron retrasadas hasta 2013, cuando gracias a la apertura de nuevos caminos junto a la empresa ExxonMobil, el equipo científico pudo volver al sitio y organizar dos campañas de excavación entre 2013 y 2014.

Cómo era esta nueva especie de dinosaurio llamada Yeneen houssayi

La nueva especie fue bautizada como Yeneen houssayi con el fin de homenajear a dos tradiciones. Por un lado, “Yeneen” proviene de la cultura tehuelche y significa “espíritu o entidad relacionada al invierno", en referencia a la zona donde se realizó el hallazgo, La Invernada. Por el otro,“houssayi” rinde tributo a Bernardo Houssay, ganador de un Premio Nobel de Medicina y primer presidente del CONICET.

De acuerdo con el investigador Leonardo Filippi, se trata de un titanosaurio de cuello y cola largo con una proporcionalmente pequeña respecto a su volumen corporal. Esta especie es reconocida por su gran tamaño, ya que medía entre 10 y 12 metros de largo y pesaba entre 8 y 10 toneladas. Por esta razón, para extraer los fósiles, el equipo requirió de el uso de un camión grúa.

dinosaurio n la patagonia

Se identifica además por su presencia dominante en la Patagonia durante el Cretácico Superior. Los científicos confirmaron que se trata de una nueva especie gracias a las características únicas de sus vértebras dorsales, el sacro y la primera vértebra caudal, todas ellas perfectamente preservadas.

El descubrimiento de Yeneen se suma a otros titanosaurios de la zona, como Overosaurus paradasorum e Inawemtu oslatus, y permite a los expertos comparar detalles anatómicos que abren nuevas hipótesis sobre la evolución y diversidad de estos animales.

