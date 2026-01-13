La renovada calle Sarmiento con una mega-inauguración: la obra en números y las mejoras del polo gastronómico

Tras 6 meses de obra , la calle Sarmiento de Ciudad está lista para estrenar su nueva cara que será un “revival” de este pintoresco y típico paseo en la Ciudad de Mendoza . La inauguración de la nueva calle Sarmiento está pautada para el próximo domingo y, como la ocasión se merece, será con un mega festejo.

Comenzaron las obras en calle Sarmiento para que sea "la nueva Arístides": cortes de tránsito y alternativas

La intención ha sid o revalorizar este emblemático entorno citadino con su particular estilo y así sumarlo como un ámbito más dentro de los ya existentes en la Ciudad , que se ha posicionado como un atractivo polo gastronómico en la provincia.

Tal cual se ha anunciado, se apunta a que sea una nueva Arístides Villanueva , la concurrida arteria capitalina que tiene movimiento entre bares, restaurantes y otros locales durante toda la semana. A ella se suma otro punto neurálgico de esta oferta: la calle Juan B. Justo.

Tras 6 meses de tareas, la calle Sarmiento de Ciudad está lista para estrenar su nueva cara que será un “revival” de este pintoresco y típico paseo en la Ciudad de Mendoza.

“Siempre digo que estas tres cuadras de Sarmiento son el eje gastronómico más lindo y más importante de Argentina ”, puso en valor el intendente de la ciudad de Mendoza Ulpiano Suarez.

Los trabajos habían comenzado el 7 de julio e implicaron cortes de calles y desvíos. Abarcaron dos cuadras de las tres que tiene, en el tramo entre Belgrano y 25 de Mayo .

“La intervención sobre la avenida Sarmiento tuvo como objetivo principal mejorar el flujo vehicular y la calidad del espacio público”, resumen en la Municipalidad.

Puede señalarse que se ha apuntado a lograr una mejor experiencia para los usuarios, tanto en el disfrute del lugar como en la accesibilidad.

Se había previsto una inversión inicial de más de $1.000 millones pero finalmente esta ascendió a $1.120 millones.

Calle Sarmiento obras Tras 6 meses de tareas, la calle Sarmiento de Ciudad está lista para estrenar su nueva cara que será un “revival” de este pintoresco y típico paseo en la Ciudad de Mendoza.

Si bien el plazo inicial era de cinco meses, los tiempos se extendieron debido a desafíos extra que se encontraron con algunas complicaciones técnicas. No es algo nuevo, pasa cuando se realizan trabajos en el centro y lo mismo ocurrió en calle San Juan. En la obra de calle Sarmiento, el mal estado de cañerías de agua y cloacas obligó a la empresa Aysam a intervenir. La dilación también sumó mejoras en conexiones de gas y electricidad.

Los 5 grandes cambios del nueva calle Sarmiento

Como se hizo en “la Arístides”, la nueva calle está adoquinada. Además, se mejoraron rampas, acequias y se ampliaron veredas. Las principales mejoras redundan en 5 pilares.

1-Cambios en la circulación vehicular: Se priorizará la circulación de peatones lo que impactará en una reducción del tráfico vehicular. Por esto mismo, también se buscará reducir el transporte público y se eliminarán las paradas de colectivos en sus tres cuadras (entre Belgrano y Chile).

2-Espacio público con mejor accesibilidad: se ha hecho una nivelación integral del terreno, tanto de vereda y calzada, para que queden al mismo nivel y se suma el ensanchamiento de las primeras.

En tanto, se han unificado las veredas a través de una misma materialidad para todo el tramo con traza de podotáctil integrada, destinada para personas con discapacidad visual. Todo esto con el fin de eliminar las barreras arquitectónicas y de otra índole para el acceso. Los espacios de estancia se dispondrán sobre borde de calzada, dejando desde línea municipal un ancho de vereda libre de 3 metros. También se incorporará estacionamiento para motos y bicicleteros.

Calle Sarmiento obras Tras 6 meses de tareas, la calle Sarmiento de Ciudad está lista para estrenar su nueva cara que será un “revival” de este pintoresco y típico paseo en la Ciudad de Mendoza.

3-Unificar el diseño: ha sido parte sustancial de la iniciativa, en particular en el ámbito de las veredas. Se han unificado los sectores de estancia a través de la implementación de toldos de dos aguas, articulados con finalidad de generar una mejor visual urbana de todo el tramo. Además, se instalarán bolardos (estructuras macizas similares a la cabeza de una bala).

4- Mejora del arbolado público: En cuanto al arbolado público, se construyeron pozas nuevas (espacios para plantación y acumulación de agua para riego), se ha hecho un mantenimiento general por medio de poda y habrá nuevos forestales.

5- Mejora en la iluminación: Las mejoras en el alumbrado público se realizaron a través de la incorporación de iluminación peatonal nueva con tecnología LED y mantenimiento general de la iluminación ya existente. Redundará en mayor seguridad.

Polo gastronómico

La estrategia de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza junto a los comerciantes de la zona apunta a convertir a la Ciudad en la capital gastronómica de la provincia. Destacan que un tercio de toda la oferta de Mendoza está concentrada en este departamento.

Empresarios gastronómicos esperan que la modernización impulse la recuperación económica tras meses de caída en la facturación. Esto no solo por el contexto económico sino porque las obras tuvieron su impacto. Según relatos de los comerciantes a los medios, durante el periodo de obras se estima que la ocupación cayó un 20% en promedio y algunos locales debieron reducir personal hasta en un 40%. Pero sin embargo, reconocen que era una remodelación necesaria.

Justamente una de las novedades que se inaugurará próximamente -esperan que en febrero- es un nuevo bar, en Sarmiento 756, que tendrá una impronta particular. Astor Club estará enfocado en vinos, coctelería y gastronomía ligera, con una fuerte apuesta al espectáculo en vivo. Uno de sus principales atractivos será el club de tango ubicado en el subsuelo, diseñado especialmente desde cero.

WhatsApp Image 2026-01-13 at 12.12.22 PM

El emprendimiento se emplaza en un edificio de cinco plantas, de las cuales tres estarán destinadas al proyecto gastronómico: subsuelo, planta baja y primer piso. En tanto, los dos niveles superiores formarán parte del Hotel Diplomatic que tiene su parte frontal sobre calle Belgrano y cuyos terrenos están conectados. Allí se proyecta una sala de reuniones y una piscina con solarium.

La obra en números

$1.120 millones de inversión en obra pública

3.950m² de nuevas veredas con guías podotáctiles

3.677m² de calzada con pavimento intertrabado

100% de renovación de red de agua (colectores y conexiones domiciliarias)

345m² de pintura vial

490 metros lineales de nuevas acequias

6 pozos de infiltración pluvial

250 nuevos bolardos

2 bicicleteros

12 papeleros

61 bancos

55 plazas de estacionamiento, con incorporación de sensores de movimiento al sistema de estacionamiento medido digital (SEM).

34 macetas paisajísticas

25 nuevas pozas de árboles

12 nuevos forestales

36 luminarias LED brazo-vereda

Inauguración con mega festejo

El próximo domingo, será la anhelada inauguración y se hará “con bombos y platillos”. Música en vivo, propuestas gastronómicas, promociones, emprendedores y actividades para vecinos y turistas es parte de lo que se ha planeado en un amplio despliegue que incluirá 3 escenarios.

La convocatoria es a partir de las 19 horas. Habrá una previa musical y los escenarios estarán en la esquina de Sarmiento y 25 de Mayo, otro sobre la intersección con Belgrano, y el escenario principal, en Sarmiento y Perú. El acto oficial se llevará a cabo a las 21 encabezado por el intendente, Ulpiano Suarez.

Calle Sarmiento obras Tras 6 meses de tareas, la calle Sarmiento de Ciudad está lista para estrenar su nueva cara que será un “revival” de este pintoresco y típico paseo en la Ciudad de Mendoza.

Se presentará la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro Mario Galván y entre las 21.30 y las 23, actuarán los DJ's Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola.

Durante toda la jornada, habrá stands de emprendedores de la economía social, ubicados entre las calles Chile y 25 de Mayo mientras que los locales adheridos ofrecerán promociones. Tendrán una propuesta accesible, con tickets desde $10.000 para comidas y $5.000 para bebidas, además de un happy hour de 19 a 21.30, con dos bebidas a $8.000.