13 de enero de 2026 - 14:59

Este domingo reabrirán la avenida Sarmiento: así es la "nueva Arístides" de Ciudad

El tramo entre Belgrano y 25 de mayo fue remodelado con una obra que comenzó en julio del 2025. Mirá las fotos de las remodelaciones.

Este domingo inaugurarán la avenida Sarmiento: así es la nueva Arístides Villanueva.

Este domingo inaugurarán la avenida Sarmiento: así es la "nueva Arístides Villanueva".

Foto:

Daniel Caballero
Este domingo inaugurarán la avenida Sarmiento: así es la nueva Arístides Villanueva.

Este domingo inaugurarán la avenida Sarmiento: así es la "nueva Arístides Villanueva".

Foto:

Daniel Caballero
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este domingo tendrá lugar la inauguración de la nueva avenida Sarmiento, que promete ser un atractivo para turistas y mendocinos al estilo Arístides Villanueva. Los trabajos en el tramo entre Belgrano y 25 de Mayo comenzaron en julio del 2025.

Leé además

Turismo: se lanzó Mendoza VanLife y ya hay 30 emprendimientos adaptados a la experiencia del motorhome  

Se lanzó Mendoza VanLife: de qué se trata este nuevo y original programa para el turismo en motorhome

Por Redacción Sociedad
ulpiano suarez recorrio la obra de un nuevo local gastronomico y cultural que potenciara avenida sarmiento

Ulpiano Suarez recorrió la obra de un nuevo local gastronómico y cultural que potenciará avenida Sarmiento

Por Redacción

Cómo es la nueva avenida Sarmiento

La nueva calle está planificada con la modalidad adoquinada, algo que se hizo oportunamente con Arístides Villanueva (Quinta Sección). Además, se mejoraron rampas, acequias, se ampliaron las veredas y habrá un espacio unificado para las mesas de todos los locales gastronómicos dispuestos en esta calle céntrica.

La nueva avenida Sarmiento
Imágenes de las obras en calle Sarmiento.

Imágenes de las obras en calle Sarmiento.

Justamente el protagonismo que se le dará a los peatones en esa avenida implicará una necesaria reducción del tráfico vehicular. Por esto mismo es que, entre otras cosas, en la renovada Sarmiento se eliminaron las paradas de colectivos en esas tres cuadras, así como también se intentará reducir la circulación del transporte público.

La nueva avenida Sarmiento
Imágenes de las obras en calle Sarmiento.

Imágenes de las obras en calle Sarmiento.

Qué incluye la renovada calle Sarmiento

La avenida Sarmiento se ha convertido en uno de los polos gastronómicos más importantes de la provincia; tanto como la Arístides Villanueva y la Juan B. Justo.

Por esto mismo es que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza incluyó en las obras las ya mencionadas instalación de adoquines en la calzada, la unificación del nivel y en ensanchamiento de las veredas, que están todas bajo un mismo diseño.

La nueva avenida Sarmiento
Imágenes de las obras en calle Sarmiento.

Imágenes de las obras en calle Sarmiento.

Además, se instalaron toldos a lo largo de toda la calle, se renovó la luminaria, se mejoraron las acequias y se instalaron bolardos (estructuras macizas similares a la cabeza de una bala). Todo esto se extiende en los 300 metros de Sarmiento comprendidos entre Belgrano y Perú, y entre Perú y 25 de mayo y entre 25 de mayo y Chile.

Si bien la idea es convertir esta avenida en una alternativa más amigable para los peatones y mejorar la hospitalidad y estadía de quienes eligen salir a distenderse en estos locales, este tramo de Sarmiento mantendrá su funcionamiento actual y se mantendrá el tránsito vehicular.

La nueva avenida Sarmiento
Imágenes de las obras en calle Sarmiento.

Imágenes de las obras en calle Sarmiento.

Los más de 1.000 millones de pesos que se invirtieron para refaccionar y mejorar la avenida Sarmiento se destinaron a la nivelación integral del terreno, tanto de vereda y calzada, quedando ambas a igual nivel y con el fin de eliminar las barreras arquitectónicas y cualquier barrera que se presente.

La nueva avenida Sarmiento
Imágenes de las obras en calle Sarmiento.

Imágenes de las obras en calle Sarmiento.

Además, se unificaron las veredas a través de una misma materialidad para todo el tramo con traza de podotáctil integrada, destinada para personas con discapacidad visual.

Las nuevas acequias y cunetas, fueron cubiertas en los tramos que se encuentren a cielo abierto. Esto apunta a generar un mejor espacio público, tanto para el flujo de personas como para la colocación de espacios de estancia de forma óptima. Además, se instalaron bolardos como resguardo para el peatón entre vereda y calzada.

En cuanto al arbolado público, se construyeron posas nuevas, se hizo un mantenimiento general por medio de poda y se plantaron nuevos forestales.

La nueva avenida Sarmiento
Imágenes de las obras en calle Sarmiento.

Imágenes de las obras en calle Sarmiento.

Las mejoras en el alumbrado público se realizó a través de la incorporación de iluminación peatonal nueva con tecnología LED y mantenimiento general de la iluminación ya existente.

Por otro lado, se unificaron los sectores de estancia a través de la implementación de toldos de a dos aguas, articulados con finalidad de generar una mejor visual urbana de todo el tramo.

Los espacios de estancia, en tanto, se dispusieron sobre borde de calzada, dejando desde línea municipal un ancho de vereda libre de tres metros. A partir de allí se podrán definir los espacios de estancia según el ancho útil de las propuestas. También se incorporó estacionamiento para motos y bicicleteros.

La nueva avenida Sarmiento
Imágenes de las obras en calle Sarmiento.

Imágenes de las obras en calle Sarmiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Conductores alcoholizados en los controles de Año Nuevo

Arrestaron a dos conductores alcoholizados con niveles de alcoholemia altísimos: superaron los 2 g/l

Por Redacción Policiales
Un nuevo complejo de 78 departamentos redefine el estándar frente al Dalvian.

El boom del oeste: un nuevo complejo de 78 departamentos redefine el estándar frente al Dalvian

Por Matías Carretero
Cuerpos de bomberos voluntarios denunciaron a la Federación Mendocina

Cuerpos de bomberos voluntarios denunciaron a la Federación Mendocina

Por Enrique Pfaab
La medida busca equilibrar ingresos y egresos corrientes y refuerza el control sobre el gasto en personal. La decisión regirá del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

Un municipio del Gran Mendoza congeló la incorporación de personal para el 2026: qué hará el resto

Por Jorge Yori