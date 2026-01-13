Ulpiano Suarez recorrió la obra de un nuevo local gastronómico y cultural que potenciará avenida Sarmiento

El mandatario capitalino estuvo presente en esta obra que propone un nuevo bar “world class”, con distintas actividades para disfrutar en tres niveles de pisos.

Este lunes, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, visitó la obra en construcción del bar Astor Club, un ambicioso proyecto gastronómico y cultural que se desarrolla en avenida Sarmiento 756, en pleno corazón de la capital mendocina. La iniciativa está liderada por Aldo Graziani, reconocido sommelier y empresario gastronómico, y apunta a posicionarse como una propuesta de nivel internacional.

El emprendimiento se emplaza en un edificio de cinco plantas, de las cuales tres estarán destinadas al proyecto gastronómico: subsuelo, planta baja y primer piso, mientras que los dos niveles superiores formarán parte del Hotel Diplomatic. La obra contempla una superficie cubierta total de 1.248,48 m², con la construcción a cargo del Grupo Liendo S.A. y el proyecto del ingeniero Héctor Peñaloza.

El bar está ubicado sobre calle Sarmiento, arteria que este domingo 18 de enero tendrá su reapertura luego de las remodelaciones allí realizadas.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la importancia de este tipo de inversiones privadas para el desarrollo económico y turístico de la Ciudad. “Siempre digo que estas tres cuadras de Sarmiento son el eje gastronómico más lindo y más importante de Argentina. Ahora, llega una propuesta única en la provincia y en la región, que viene a fortalecer el posicionamiento de Mendoza, tanto para los mendocinos como para quienes nos visitan”, señaló Ulpiano Suarez. Y agregó que el proyecto ofrecerá tango, vinos mendocinos de excelencia y gastronomía de primer nivel “en un lugar que quedará espectacular”.

Astor Club estará enfocado en vinos, coctelería y gastronomía ligera, con una fuerte apuesta al espectáculo en vivo. Uno de sus principales atractivos será el club de tango ubicado en el subsuelo, diseñado especialmente desde cero para este fin, con escenario propio, músicos y bailarines, y una propuesta de cena show con capacidad para 140 personas, además de un sector VIP. El bar funcionará en planta baja y primer piso, con espacios pensados para albergar simultáneamente a más de 350 personas.