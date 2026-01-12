Noche de clásicos en Maipú: tercera fecha de "Rock con Vos" con tributos a Redondos, Bersuit y Ratones

Con entrada libre y gratuita, el próximo 14 de enero desde las 20.30, el Teatro Griego Papa Francisco en Maipú será el escenario de una noche dedicada a los clásicos del rock nacional.

Este miércoles 14 de enero, desde las 20.30 horas, el Teatro Griego Papa Francisco en el Parque Metropolitano de Maipú será escenario de la tercera jornada de Rock con Vos, con entrada libre y gratuita. Una propuesta cultural pensada para disfrutar en familia y con amigos.

La velada estará dedicada a los grandes himnos del rock nacional, con tres bandas que prometen encender el escenario:

Barbazul: revive la potencia y la mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con clásicos que marcaron generaciones.

Comando Culo Mandril: despliega toda la energía de Bersuit Vergarabat, para cantar y bailar en comunidad.

Coche Bomba: tributo fiel a Los Ratones Paranoicos, con su impronta rockera y callejera que sigue vigente en cada riff. WhatsApp Image 2026-01-12 at 11.44.58 (1) Será un recorrido por distintos estilos y épocas que hicieron historia, en una noche que combina nostalgia, celebración y pura adrenalina.

El evento contará con un espacio gastronómico con food trucks, y el público está invitado a acercarse con su heladerita y reposera para vivir una experiencia al aire libre.