9 de enero de 2026 - 22:45

Barrio San Agustín: Ulpiano Suarez recorrió la obra y supervisó los avances

El jefe comunal visitó el predio de la ex playa San Agustín, donde se lleva a cabo la primera etapa del proyecto de urbanización y construcción de viviendas. Se trata de la iniciativa que la capital ejecuta junto al IPV y el Gobierno provincial.

Por Redacción

Este viernes 9, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, recorrió el predio de la ex playa San Agustín junto a Mariana Osorio, directora de Vivienda y Hábitat, funcionarios y equipos técnicos municipales. La visita tuvo como objetivo supervisar los avances del proyecto que transformará el área en un nuevo barrio, con infraestructura, servicios básicos y viviendas sociales.

“Recorrimos un lugar que durante años fue la playa de secuestro San Agustín, una montaña de vehículos y chatarra que, incluso derivó en el incendio de 2023 y afectó a familias de la zona. Hoy estamos dando vuelta esa historia: logramos el cierre definitivo del predio, avanzamos con la remediación ambiental y ahora concretamos un proyecto de urbanización que permitirá desarrollar viviendas, infraestructura y servicios, mejorando de manera real las condiciones de hábitat y el futuro del barrio”, expresó el jefe comunal.

La iniciativa corresponde a la Etapa I del proyecto de urbanización del barrio San Agustín, que contempla la preparación del terreno, la ejecución de obras de infraestructura y la construcción de 56 viviendas (luego serán más de 200). Todo ello se realizará en un sector que fue afectado por un incendio en septiembre de 2023 y que desde entonces es objeto de un proceso integral de saneamiento y recuperación urbana.

Durante la recorrida, se pudo constatar el montaje del obrador, el cierre perimetral del predio, la limpieza de la superficie vegetal y el avance en las tareas de compactación del terreno, pasos fundamentales para el desarrollo de las manzanas donde se emplazarán las futuras viviendas.

“Se trata de un desarrollo urbano de vivienda social destinado a los habitantes del conglomerado, que se va a ir haciendo en etapas. La primera etapa de esta urbanización son 2 hectáreas y media y son 56 unidades habitacionales, de las 250 estimadas. Serán viviendas básicas de alrededor de 50 metros cuadrados, con sus respectivos espacios de recreación y de equipamiento”, describió Mariana Osorio, directora de Vivienda y Hábitat. Y agregó: “Ahora el proceso está en etapa licitatora, con el objetivo de comenzar las tareas en marzo y que el desarrollo se concrete a lo largo de este 2026”.

El proyecto es resultado de una planificación territorial estratégica, desarrollada de manera articulada entre la Ciudad de Mendoza, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y distintas reparticiones provinciales. El mismo está enfocado en mejorar las condiciones de hábitat, dar respuesta a la demanda habitacional de la zona y evitar nuevos asentamientos informales.

En esta primera etapa, el IPV lleva adelante la licitación para la preparación del terreno y la construcción de las viviendas, mientras que el municipio tiene a su cargo el movimiento de suelos y la ejecución de la infraestructura urbana, que incluirá red vial y peatonal, desagües pluviales, red cloacal y de agua potable. En paralelo, se avanzará con las obras de alumbrado público y suministro eléctrico mediante un convenio con Edemsa.

La inversión total del proyecto combina aportes provinciales y municipales, y permitirá no sólo la construcción de viviendas, sino también la incorporación de servicios y equipamiento urbano que consolidarán el desarrollo del sector.

