Barrio San Agustín: Ulpiano Suarez recorrió la obra y supervisó los avances

Con más del 50% de las obras ejecutadas, avanza el plan de reconstrucción de calles que mejora la Ciudad con planificación estratégica

Este viernes 9, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , recorrió el predio de la ex playa San Agustín junto a Mariana Osorio, directora de Vivienda y Hábitat , funcionarios y equipos técnicos municipales. La visita tuvo como objetivo supervisar los avances del proyecto que transformará el área en un nuevo barrio , con infraestructura, servicios básicos y viviendas sociales.

“Recorrimos un lugar que durante años fue la playa de secuestro San Agustín, una montaña de vehículos y chatarra que, incluso derivó en el incendio de 2023 y afectó a familias de la zona. Hoy estamos dando vuelta esa historia : logramos el cierre definitivo del predio, avanzamos con la remediación ambiental y ahora concretamos un proyecto de urbanización que permitirá desarrollar viviendas, infraestructura y servicios, mejorando de manera real las condiciones de hábitat y el futuro del barrio ”, expresó el jefe comunal.

La iniciativa corresponde a la Etapa I del proyecto de urbanización del barrio San Agustín , que contempla la preparación del terreno, la ejecución de obras de infraestructura y la construcción de 56 viviendas (luego serán más de 200). Todo ello se realizará en un sector que fue afectado por un incendio en septiembre de 2023 y que desde entonces es objeto de un proceso integral de saneamiento y recuperación urbana.

Durante la recorrida, se pudo constatar el montaje del obrador, el cierre perimetral del predio, la limpieza de la superficie vegetal y el avance en las tareas de compactación del terreno , pasos fundamentales para el desarrollo de las manzanas donde se emplazarán las futuras viviendas.

“Se trata de un desarrollo urbano de vivienda social destinado a los habitantes del conglomerado, que se va a ir haciendo en etapas. La primera etapa de esta urbanización son 2 hectáreas y media y son 56 unidades habitacionales, de las 250 estimadas. Serán viviendas básicas de alrededor de 50 metros cuadrados, con sus respectivos espacios de recreación y de equipamiento”, describió Mariana Osorio, directora de Vivienda y Hábitat. Y agregó: “Ahora el proceso está en etapa licitatora, con el objetivo de comenzar las tareas en marzo y que el desarrollo se concrete a lo largo de este 2026”.

El proyecto es resultado de una planificación territorial estratégica, desarrollada de manera articulada entre la Ciudad de Mendoza, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y distintas reparticiones provinciales. El mismo está enfocado en mejorar las condiciones de hábitat, dar respuesta a la demanda habitacional de la zona y evitar nuevos asentamientos informales.

En esta primera etapa, el IPV lleva adelante la licitación para la preparación del terreno y la construcción de las viviendas, mientras que el municipio tiene a su cargo el movimiento de suelos y la ejecución de la infraestructura urbana, que incluirá red vial y peatonal, desagües pluviales, red cloacal y de agua potable. En paralelo, se avanzará con las obras de alumbrado público y suministro eléctrico mediante un convenio con Edemsa.

La inversión total del proyecto combina aportes provinciales y municipales, y permitirá no sólo la construcción de viviendas, sino también la incorporación de servicios y equipamiento urbano que consolidarán el desarrollo del sector.