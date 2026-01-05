Un municipio del Gran Mendoza congeló la incorporación de personal para el 2026: qué hará el resto

El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , firmó el Decreto Municipal 1464, mediante el cual se dispuso el congelamiento de la planta de personal municipal durante todo el 2026 . La medida fue publicada en el Boletín Oficial y tendrá vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del próximo año.

Según se detalla en los considerandos del decreto, la decisión se enmarca en la necesidad de mantener el equilibrio entre los ingresos y los egresos corrientes del municipio , con el objetivo de garantizar la prestación de servicios públicos “con eficiencia y austeridad”, en un contexto de restricción presupuestaria.

El decreto establece la prohibición de cualquier incremento en la partida destinada al personal municipal , ya sea por nuevas designaciones o contrataciones, como así también por modificaciones en la situación de revista del personal.

No obstante, se prevén excepciones para aquellas incorporaciones que el Departamento Ejecutivo considere imprescindibles para la prestación de los servicios esenciales. Actualmente, la comuna capitalina cuenta con más de 2.200 empleados , entre personal de planta permanente y contratados.

Además del congelamiento de la planta, la norma establece que todos los adicionales salariales vigentes deberán contar con autorización previa del Departamento Ejecutivo municipal , con intervención de la Secretaría de Gestión Pública y Hacienda. De este modo, se centraliza el control sobre este tipo de erogaciones.

Congelamiento a los adicionales

Otro de los puntos centrales de la medida es la suspensión del otorgamiento de nuevos adicionales por Mayor Dedicación y Función Crítica, que habían sido establecidos mediante el Decreto 124/2020. La suspensión rige desde la entrada en vigencia del nuevo decreto y se extenderá durante todo 2026.

Al igual que en el caso del congelamiento de la planta, la norma prevé excepciones para áreas consideradas esenciales, las cuales deberán ser definidas por el Ejecutivo municipal y contar con la intervención de las áreas de Gestión Pública y Hacienda.

Desde el municipio indicaron que el conjunto de medidas apunta a ordenar el gasto público sin afectar el funcionamiento de los servicios prioritarios para la comunidad.

Finalmente, el artículo 6 del decreto establece que la normativa será comunicada a todas las Secretarías y Subsecretarías del Ejecutivo municipal, así como también al Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza.

Qué pasa en el resto de los municipios del Gran Mendoza

Tras la decisión adoptada por el intendente capitalino, Los Andes consultó a los municipios que integran el Gran Mendoza para conocer si evalúan aplicar medidas similares en materia de personal.

Las respuestas fueron dispares. En Las Heras descartaron avanzar con un congelamiento de la planta, mientras que en Maipú señalaron que se encuentran analizando iniciativas en esa línea. Godoy Cruz y Guaymallén no dieron respuesta a la consulta realizada por este medio.

En el caso de Maipú, desde la comuna indicaron que no se descarta que “en un futuro cercano” se avance con una medida similar a la implementada en Ciudad. En el municipio que conduce el intendente peronista Matías Stevanato explicaron que cuentan con “varias iniciativas en agenda que se están analizando”.

Matías Stevanato, el intendente mejor valorado del país. Matías Stevanato, intendente de Maipú. Prensa de Maipú

Actualmente, Maipú tiene poco más de 2.000 empleados municipales, entre los que se incluyen los trabajadores que prestan servicios de agua y cloacas. Además, la comuna lleva adelante un plan de reducción de personal que combina un Programa de Retiros Voluntarios con un reordenamiento de tareas.

Según indicaron, el objetivo es lograr una disminución anual cercana al 10% de la planta total, mediante etapas trimestrales.

En Las Heras, en tanto, rechazaron la posibilidad de implementar un congelamiento de la planta, aunque remarcaron que continuarán con su plan de reducción de la masa de empleados municipales.

“Más que congelamiento, necesitamos disminuir la cantidad de personas. No es suficiente el congelamiento”, señalaron desde el gabinete del intendente Francisco Lo Presti.

Francisco Lo Presti El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

Actualmente, el municipio cuenta con unos 2.500 empleados y la intención de la gestión es llegar al último año de mandato con una nómina cercana a los 2.000 trabajadores.

“Nuestro objetivo es seguir disminuyendo la cantidad de personal. Hoy estamos en los niveles más bajos del municipio: cuando asumimos había 4.200 trabajadores municipales”, concluyeron.