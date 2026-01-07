El boom del oeste: un nuevo complejo de 78 departamentos redefine el estándar frente al Dalvian

El eje oeste de la Ciudad de Mendoza atraviesa una de las fases de expansión más dinámicas de la última década. El sector ubicado, justo frente al Barrio Dalvian, se ha consolidado como un polo atractivo para los desarrolladores por su capacidad de combinar la cercanía inmediata al centro administrativo con la pureza visual del piedemonte.

En este enclave estratégico, surge una propuesta que busca dar un paso más allá de la simple construcción de viviendas, intentando resolver la histórica tensión entre el complejo privado y el espacio público mendocino.

El proyecto, diseñado por el arquitecto Martín Micieli junto a sus colaboradores Brenda Karalevich, Bruno Suraci y Pablo Quispe , se implanta en una gran manzana delimitada por tres calles. Esta disposición permitió al equipo creativo repensar la lógica del cerramiento urbano tradicional.

“En lugar de levantar muros ciegos que interrumpan la trama de la ciudad y generen inseguridad visual, se optó por una arquitectura perimetral que abraza la manzana, liberando el centro para espacios comunes y estacionamientos. Esta decisión materializa una relación urbana controlada pero fluida, utilizando un juego de volúmenes desplazados que combinan cierres sólidos con planos metálicos más livianos en patios y balcones”, remarcó la fuente consultada a Los Andes.

El crecimiento inmobiliario en esta zona de la provincia ha mutado desde los grandes lotes individuales hacia complejos de media densidad que optimizan el suelo de manera inteligente.

“Este desarrollo se alinea con dicha tendencia al ofrecer un total de 78 departamentos con cochera, divididos en 39 unidades en planta baja y 39 en planta alta, además de contar con dos Salones de Usos Múltiples y seguridad las 24 horas. La propuesta no se plantea como un borde cerrado, sino que utiliza canteros con vegetación para desmaterializar la sensación de frontera, reforzando el vínculo con la ciudad a través de un diseño que invita a la mirada en lugar de rechazarla”, indicó Micieli.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 13.14.18 Divididos en 39 unidades en planta baja y 39 en planta alta, además de contar con dos Salones de Usos Múltiples y seguridad las 24 horas.

Departamentos: estrategias bioclimáticas frente al sol mendocino

Mendoza exige una arquitectura que entienda el sol y la aridez de su territorio. Por ello, el complejo incorpora decisiones técnicas fundamentales para el desempeño bioclimático. La propuesta se basa en un basamento sólido de hormigón en planta baja que aporta carácter y robustez, mientras que los volúmenes superiores han sido tratados en tonos claros para reflejar la radiación solar y mejorar el confort interior de forma natural. El espacio común busca integrar la vegetación no solo como un recurso estético, sino como una estrategia para reducir la temperatura de calles y veredas, generando un microclima más amable para la construcción de comunidad vecinal y el encuentro entre residentes.

El interior: ventilación y visuales protegidas

En el interior de las unidades, el confort se garantiza mediante el uso estratégico de la luz y el aire. Los departamentos de planta baja disponen de dos patios privados cada uno, lo que favorece la ventilación natural y permite sectorizar los usos cotidianos con mejores visuales. Por su parte, las unidades de planta alta mantienen una relación directa con el entorno a través de balcones que dialogan con el verde circundante y la fisonomía de la ciudad. Con esta obra, el sector frente al Dalvian establece un nuevo parámetro de calidad, demostrando que la seguridad y la privacidad pueden coexistir con una arquitectura abierta, contemporánea y empática con su entorno urbano.

El diseño como motor de plusvalía

El fenómeno inmobiliario que observamos frente al Barrio Dalvian no es casual ni puramente estético. En el mercado actual de Mendoza, la "plusvalía" de un inmueble ya no depende exclusivamente de sus metros cuadrados o de la seguridad perimetral, sino de su capacidad para integrarse a una ciudad que demanda mayor calidad de vida. Proyectos como el del Loteo Formaggia demuestran que el diseño empático tiene un retorno de inversión directo.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 13.14.14

Cuando un desarrollo inmobiliario decide "no dar la espalda" a la ciudad, el valor del entorno inmediato sube. Al evitar muros ciegos y apostar por fachadas dinámicas y vegetación, se mejora la percepción de seguridad y confort de toda la cuadra. Esto genera un círculo virtuoso: la zona se vuelve más caminable y atractiva, lo que a su vez sostiene y eleva los precios de reventa de las unidades a largo plazo.

Además, la apuesta por la arquitectura bioclimática —como el uso de tonos claros para reflejar el sol y la ventilación cruzada— responde a una demanda creciente de usuarios que buscan eficiencia energética. En una provincia con costos de energía en ascenso, un departamento que se mantiene fresco naturalmente es un activo mucho más valioso. En definitiva, este tipo de propuestas marcan el camino hacia un Real Estate más maduro, donde el éxito comercial y el aporte urbanístico van de la mano.