Arrestaron a dos conductores alcoholizados con niveles de alcoholemia altísimos: superaron los 2 g/l

Los casos se detectaron ayer por la tarde noche. Unidad Ciclística detuvo un conductor que marcó 2,50 g/l de alcohol en el test.

Dos conductores fueron aprehendidos este sábado en distintos operativos preventivos realizados por la Policía en la Ciudad de Mendoza, luego de que se les detectaran altísimos niveles de alcohol en sangre mientras circulaban por la vía pública.

El primer procedimiento se registró alrededor de las 18.25 en la intersección de Jorge A. Calle y Boulogne Sur Mer. Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Capital detuvieron la marcha de una motocicleta Honda que circulaba sin luces. Al entrevistar al conductor de 31 años constataron que se encontraba en estado de ebriedad. Personal de Tránsito Municipal realizó el dosaje de alcoholemia, que arrojó 2,09 gramos de alcohol por litro de sangre.

policía de mendoza - noche - accidente - choque Arrestaron a conductores alcoholizados en Ciudad. Los Andes El segundo hecho ocurrió poco después, cerca de las 20.50 en la esquina de Perú y Gutiérrez. Allí, efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) detectaron un automóvil Nissan que realizaba maniobras peligrosas. Tras detener el vehículo, comprobaron que su conductor de 46 años, también estaba alcoholizado. El test de alcoholemia practicado por Tránsito Municipal marcó 2,50 g/L, una graduación considerada extremadamente alta.