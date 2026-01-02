Año Nuevo y alcohol: 23 conductores con más de 1 gramo en sangre arriesgan multas de hasta $ 5.500.000

Durante los festejos de Año Nuevo , en sólo 48 horas, 54 conductores fueron detectados circulando con más nivel de alcohol en sangre del permitido . De ellos, 23 tenían más de un gramo de alcohol en sangre para quienes las multas han sido elevadas recientemente y por lo que arriesgan sanciones de entre $2.000.000 y $5.500.000.

En tanto, 31 conductores tenían una concentración de entre 0,50 gramos -el máximo permitido para circular- y 0,99 gramos, a quienes les cabrá una multa de entre $1.500.000 y $3.000.000.

Fue el resultado de los controles realizados durante dos días: el martes 31 de diciembre y el miércoles 1 de enero en el marco de un fortalecimiento de esta estrategia. Es que durante los festejos por Año Nuevo , el Gobierno de Mendoza desplegó un operativo especial de control y prevención vial con foco en la alcoholemia .

Según informó el Ministerio de Seguridad , durante las celebraciones de fin año se duplicaron los controles de alcoholemia en rutas, accesos y zonas de alta concurrencia de toda la provincia.

Esos dos días la Policía de Mendoza realizó 1.224 testeos, el doble que en Navidad, en el marco de un dispositivo que se desarrolló junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los municipios.

Más positivos que el promedio

No solo se incrementaron los controles sino que además, la proporción de conductores en infracción superó el promedio de todo 2025. Sobre el total de los testeos, 4,41% dio positivo, es decir, prácticamente 5 de cada 100 conductores. En tanto, el promedio de positivos de 2025, fue de 3,47%. Asimismo, también se superó en esos días el promedio de quienes conducían con alto nivel de alcoholemia y superaron el gramo de concentración en sangre.

Si se tiene en cuenta que esos dos días se realizó un total de 54 actas por alcoholemia de las cuales 23 presentaron más de un gramo de alcohol en sangre, esto implica 1,88% de casos en esas condiciones.

En todo 2025, con datos hasta el 23 de diciembre, se hicieron en la provincia 67.386 controles de alcoholemia. De ellos, las actas por alcoholemia hasta 0,99 gramos fueron 1022 (el 1,51%) mientras que aquellas a las que se les inició un proceso contravencional por superar el gramo fueron 1.319, es decir 1.95%.

El valor de las multas se actualizó desde el 1 de enero a partir de la entrada en vigencia del nuevo Presupuesto y Ley de Avalúos 2026. Justamente, el caso de las infracciones por alcoholemia, es una conducta en la que el Ministerio está poniendo particular énfasis y por lo que hace un tiempo aumentó su costo. De todas formas, según evalúa el ministerio, la positividad es baja. Seguridad destacó que los controles de alcoholemia aumentaron un 240% durante 2024 en comparación con el año anterior y que en 2025 continuaron en alza, con un incremento del 0,5%. En tanto, se señaló que la positividad se mantiene baja: durante 2024 se registró una disminución del 8,8%, tendencia que persiste en 2025 pese al incremento sostenido de los controles.

Las faltas de los mendocinos durante los festejos de año nuevo

El despliegue del operativo vial incluyó además el control de 1.344 vehículos, entre autos y motos y derivó en el labrado de 515 actas viales en un lapso de 48 horas. Del total de infracciones, 91 correspondieron a faltas gravísimas, mientras que el resto se distribuyó entre actas leves y graves. En el caso de las primeras, las sanciones tienen un costo de 1.000 unidades fijas lo que elevó el valor a $500.000 desde enero. Las otras van de 50.000 a $350.000.

Desde el área señalaron que las multas leves más frecuentes son circular con las luces bajas apagadas, hacerlo sin la RTO y el estacionamiento incorrecto. Entre las multas graves lo más frecuente en Mendoza es el giro en U, el adelantamiento por la derecha y llevar una carga que sobrepasa los límites permitidos. Entre las gravísimas lo que más frecuentemente se detecta es la circulación bajo efectos del alcohol, circular sin cinturón de seguridad o sin licencia de conducir.

Asimismo, se dispuso la retención de 42 vehículos, 28 motocicletas y 31 licencias de conducir por distintas irregularidades.