2 de enero de 2026 - 16:20

Año Nuevo y alcohol: 23 conductores con más de 1 gramo en sangre arriesgan multas de hasta $ 5.500.000

En dos días, el Ministerio de Seguridad detectó 54 personas que conducían alcoholizadas. Los positivos durante los festejos superaron el promedio de todo 2025

Durante los festejos de fin de año, en sólo 48 horas, 54 conductores fueron detectados circulando con más nivel de alcohol en sangre del permitido

Durante los festejos de fin de año, en sólo 48 horas, 54 conductores fueron detectados circulando con más nivel de alcohol en sangre del permitido

Foto:

Los Andes | Verónica De Vita
Por Verónica De Vita

Durante los festejos de Año Nuevo, en sólo 48 horas, 54 conductores fueron detectados circulando con más nivel de alcohol en sangre del permitido. De ellos, 23 tenían más de un gramo de alcohol en sangre para quienes las multas han sido elevadas recientemente y por lo que arriesgan sanciones de entre $2.000.000 y $5.500.000.

Leé además

A partir de hoy está vigente la ley que establece sanciones a padres de chicos que estén involucrados en casos de acoso escolar o bullying

Ya rige la ley que sanciona a los padres de chicos que hagan bullying: el valor de las multas

Por Verónica De Vita
Con el inicio de año se actualizarán los valores de las multas por lo cual a partir del primero de enero muchas que son frecuentes en Mendoza tendrán un mayor costo para el bolsillo

En enero aumentan las multas: las infracciones más comunes y cuál es la que puede llegar a los $3.000.000

Por Verónica De Vita

En tanto, 31 conductores tenían una concentración de entre 0,50 gramos -el máximo permitido para circular- y 0,99 gramos, a quienes les cabrá una multa de entre $1.500.000 y $3.000.000.

Fue el resultado de los controles realizados durante dos días: el martes 31 de diciembre y el miércoles 1 de enero en el marco de un fortalecimiento de esta estrategia. Es que durante los festejos por Año Nuevo, el Gobierno de Mendoza desplegó un operativo especial de control y prevención vial con foco en la alcoholemia.

Control vial Policía alcoholemia fiestas
Alcoholemia: el Gobierno de Mendoza desplegó un operativo especial de control durante los festejos de Año Nuevo

Alcoholemia: el Gobierno de Mendoza desplegó un operativo especial de control durante los festejos de Año Nuevo

Según informó el Ministerio de Seguridad, durante las celebraciones de fin año se duplicaron los controles de alcoholemia en rutas, accesos y zonas de alta concurrencia de toda la provincia.

Esos dos días la Policía de Mendoza realizó 1.224 testeos, el doble que en Navidad, en el marco de un dispositivo que se desarrolló junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los municipios.

Más positivos que el promedio

No solo se incrementaron los controles sino que además, la proporción de conductores en infracción superó el promedio de todo 2025. Sobre el total de los testeos, 4,41% dio positivo, es decir, prácticamente 5 de cada 100 conductores. En tanto, el promedio de positivos de 2025, fue de 3,47%. Asimismo, también se superó en esos días el promedio de quienes conducían con alto nivel de alcoholemia y superaron el gramo de concentración en sangre.

Si se tiene en cuenta que esos dos días se realizó un total de 54 actas por alcoholemia de las cuales 23 presentaron más de un gramo de alcohol en sangre, esto implica 1,88% de casos en esas condiciones.

En todo 2025, con datos hasta el 23 de diciembre, se hicieron en la provincia 67.386 controles de alcoholemia. De ellos, las actas por alcoholemia hasta 0,99 gramos fueron 1022 (el 1,51%) mientras que aquellas a las que se les inició un proceso contravencional por superar el gramo fueron 1.319, es decir 1.95%.

Aumentan los controles de alcoholemia y bajan la cantidad de casos positivos con graduaciones de alcohol en sangre penadas por ley. | Foto: Los Andes
Durante los festejos de fin de año, en sólo 48 horas, 54 conductores fueron detectados circulando con más nivel de alcohol en sangre del permitido. Foto: Los Andes

Durante los festejos de fin de año, en sólo 48 horas, 54 conductores fueron detectados circulando con más nivel de alcohol en sangre del permitido. Foto: Los Andes

El valor de las multas se actualizó desde el 1 de enero a partir de la entrada en vigencia del nuevo Presupuesto y Ley de Avalúos 2026. Justamente, el caso de las infracciones por alcoholemia, es una conducta en la que el Ministerio está poniendo particular énfasis y por lo que hace un tiempo aumentó su costo. De todas formas, según evalúa el ministerio, la positividad es baja. Seguridad destacó que los controles de alcoholemia aumentaron un 240% durante 2024 en comparación con el año anterior y que en 2025 continuaron en alza, con un incremento del 0,5%. En tanto, se señaló que la positividad se mantiene baja: durante 2024 se registró una disminución del 8,8%, tendencia que persiste en 2025 pese al incremento sostenido de los controles.

Las faltas de los mendocinos durante los festejos de año nuevo

El despliegue del operativo vial incluyó además el control de 1.344 vehículos, entre autos y motos y derivó en el labrado de 515 actas viales en un lapso de 48 horas. Del total de infracciones, 91 correspondieron a faltas gravísimas, mientras que el resto se distribuyó entre actas leves y graves. En el caso de las primeras, las sanciones tienen un costo de 1.000 unidades fijas lo que elevó el valor a $500.000 desde enero. Las otras van de 50.000 a $350.000.

Desde el área señalaron que las multas leves más frecuentes son circular con las luces bajas apagadas, hacerlo sin la RTO y el estacionamiento incorrecto. Entre las multas graves lo más frecuente en Mendoza es el giro en U, el adelantamiento por la derecha y llevar una carga que sobrepasa los límites permitidos. Entre las gravísimas lo que más frecuentemente se detecta es la circulación bajo efectos del alcohol, circular sin cinturón de seguridad o sin licencia de conducir.

Asimismo, se dispuso la retención de 42 vehículos, 28 motocicletas y 31 licencias de conducir por distintas irregularidades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Paso a Chile, complejo Los Libertadores

Cómo está hoy el paso a Chile y de cuánto es la demora: sorpresa por controles de alcoholemia

Por Redacción Sociedad
Con esta preparación podrás solucionar la picada o comidas de reuniones.

Cañoncitos salados: la receta con lo que sobró del Año Nuevo que se hace en pocos minutos

Por Alejo Zanabria
Desactivaron cuatro fiestas clandestinas en Mendoza durante Año Nuevo (Prensa Gobierno de Mendoza)

Año Nuevo: desactivaron cuatro fiestas clandestinas en el Gran Mendoza

Por Redacción Policiales
Conductores alcoholizados en los controles de Año Nuevo

Video: las excusas más insólitas en los controles de alcholemia de Año Nuevo

Por Redacción