Cañoncitos salados: la receta con lo que sobró del Año Nuevo que se hace en pocos minutos

Esta receta es perfecta para cualquier festejo, reuniones o encuentros informales. Con ingredientes sencillos, que pueden haberte quedado en la heladera de las comidas de Navidad y Año Nuevo, y un procedimiento sencillo, podés obtener una opción rendidora que siempre se lleva los aplausos.
Primero, estirá la masa de hojaldre y cortala en tiras finas. Enrollá cada tira alrededor de moldes metálicos para cañoncitos, superponiendo levemente la masa para que no queden espacios. Colocalos en una placa para horno previamente enmantecada o con papel manteca.
Pincelá los cañoncitos salados con huevo batido para lograr un dorado parejo y llevá al horno precalentado a temperatura media durante unos 15 a 20 minutos, hasta que estén inflados y bien dorados.
Retirá del horno, dejá enfriar apenas y sacá con cuidado los moldes.
Una vez fríos, rellenalos con la preparación que más te guste usando una manga o una cuchara pequeña. Es importante hacerlo cuando la masa ya está fría para que se mantengan crocantes.
Si querés ganar tiempo, podés hornear los cañoncitos salados el día anterior y guardarlos en un recipiente hermético.
Los cañoncitos salados son una opción práctica, elegante y muy fácil de adaptar a distintos gustos.