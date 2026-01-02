Cañoncitos salados: la receta con lo que sobró del Año Nuevo que se hace en pocos minutos

Este tipo de recetas hace que nada de lo que está en tu heladera se desperdicie y que puedas comer algo distinto en el inicio del 2026.

Con esta preparación podrás solucionar la picada o comidas de reuniones.

Cuando se trata de armar una buena picada, hay recetas que nunca fallan. Los cañoncitos salados son un clásico infaltable: crocantes por fuera, cremosos por dentro y adaptables a todos los gustos. Además, son ideales para preparar con anticipación y lucirse sin pasar horas en la cocina.

Esta receta es perfecta para cualquier festejo, reuniones o encuentros informales. Con ingredientes sencillos, que pueden haberte quedado en la heladera de las comidas de Navidad y Año Nuevo, y un procedimiento sencillo, podés obtener una opción rendidora que siempre se lleva los aplausos.

Esta preparación funciona como entrada, picada o acompañamiento y siempre suman a cualquier mesa festiva. En pocos pasos, vas a tener un bocado irresistible que se agota en minutos.

Ingredientes Para la masa:

1 tapa de masa de hojaldre .

. 1 huevo (para pincelar). Para los rellenos: