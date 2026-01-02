2 de enero de 2026 - 11:37

Cañoncitos salados: la receta con lo que sobró del Año Nuevo que se hace en pocos minutos

Este tipo de recetas hace que nada de lo que está en tu heladera se desperdicie y que puedas comer algo distinto en el inicio del 2026.

Con esta preparación podrás solucionar la picada o comidas de reuniones.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Esta receta es perfecta para cualquier festejo, reuniones o encuentros informales. Con ingredientes sencillos, que pueden haberte quedado en la heladera de las comidas de Navidad y Año Nuevo, y un procedimiento sencillo, podés obtener una opción rendidora que siempre se lleva los aplausos.

Ingredientes

Para la masa:

  • 1 tapa de masa de hojaldre.
  • 1 huevo (para pincelar).

Para los rellenos:

  • Jamón.
  • Queso crema.
  • Roquefort.
  • Atún.
  • Aceitunas.
Paso a paso para hacer cañoncitos salados

  1. Primero, estirá la masa de hojaldre y cortala en tiras finas. Enrollá cada tira alrededor de moldes metálicos para cañoncitos, superponiendo levemente la masa para que no queden espacios. Colocalos en una placa para horno previamente enmantecada o con papel manteca.
  2. Pincelá los cañoncitos salados con huevo batido para lograr un dorado parejo y llevá al horno precalentado a temperatura media durante unos 15 a 20 minutos, hasta que estén inflados y bien dorados.
  3. Retirá del horno, dejá enfriar apenas y sacá con cuidado los moldes.
  4. Una vez fríos, rellenalos con la preparación que más te guste usando una manga o una cuchara pequeña. Es importante hacerlo cuando la masa ya está fría para que se mantengan crocantes.
  5. Si querés ganar tiempo, podés hornear los cañoncitos salados el día anterior y guardarlos en un recipiente hermético.
  6. Los cañoncitos salados son una opción práctica, elegante y muy fácil de adaptar a distintos gustos.
