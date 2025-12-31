31 de diciembre de 2025 - 11:39

Pan nube de queso: sin harina, con 4 ingredientes y listo en menos de 15 minutos

Una de las recetas virales del momento: esta comida se hace con pocos ingredientes, no lleva harina y se cocina en minutos.

Por Ignacio Alvarado

El pan nube de queso se volvió una de las recetas más buscadas por quienes quieren una comida rápida, liviana y sin harina. Con apenas cuatro ingredientes y una preparación sencilla, logra una textura aireada y suave que sorprende desde el primer bocado.

Esta receta es perfecta para crear el acompañante de cada comida en días de calor.

Esta versión casera es ideal para resolver desayunos, meriendas o acompañar platos principales. Al no llevar harina, se adapta a distintos estilos de comida cotidiana y permite sumar recetas prácticas sin resignar sabor. Además, los ingredientes son accesibles y fáciles de conseguir.

Pan nube con recetas, comida rápida y pocos ingredientes caseros fáciles.

Uno de los mayores atractivos del pan nube es su rapidez. En menos de 15 minutos está listo, sin amasado ni reposos largos. Por eso, estas recetas simples ganan terreno cuando el tiempo apremia y se busca una comida distinta usando pocos ingredientes.

El queso es el gran protagonista: aporta sabor, estructura y esa textura elástica tan característica. Combinado con huevos y un toque de polvo de hornear, transforma ingredientes básicos en una de esas recetas que se repiten una y otra vez en la comida diaria.

Ingredientes

  • 2 huevos

  • 1 taza de queso rallado (cremoso o mozzarella)

  • ½ cucharadita de polvo de hornear

  • Sal a gusto

    Pan nube con recetas, comida rápida y pocos ingredientes caseros fáciles.

Estos ingredientes simples son la base de muchas recetas rápidas y funcionan perfecto para una comida express.

Paso a paso

  • Separá las claras de las yemas. Este paso es clave en las recetas tipo nube para lograr una comida bien aireada con pocos ingredientes.

  • Batí las claras a punto nieve hasta que estén firmes. Así se consigue la textura liviana que caracteriza estas recetas.

  • En otro bowl, mezclá las yemas con el queso rallado, el polvo de hornear y la sal, integrando bien los ingredientes.

  • Incorporá las claras en forma envolvente para no perder aire. Este detalle marca la diferencia en la comida final.

  • Formá bollos sobre una placa o sartén apta horno y cociná 12 a 15 minutos hasta que estén dorados.

