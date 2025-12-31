La receta de una ensalada de atún y vegetales: fresca y rápida para acompañar los primeros platos del 2026

La cercanía con las fiestas de Año Nuevo provoca que millones de personas estén pensando en cuáles van a ser las recetas que preparen para recibir al 2026, con la confirmación de que será una jornada de calor y podrían cenar con la mesa afuera.
Se trata de la receta de una nutritiva guarnición con pocos ingredientes, que gana terreno ante la posibilidad de que en los primeros días del año haga mucho calor.
La cercanía con las fiestas de Año Nuevo provoca que millones de personas estén pensando en cuáles van a ser las recetas que preparen para recibir al 2026, con la confirmación de que será una jornada de calor y podrían cenar con la mesa afuera.
Con las jornadas de altas temperaturas, destacan las preparaciones frías o los acompañamientos frescos para algún plato principal; en este contexto una ensalada de atún es una de las opciones más elegidas.
Para esta guarnición, que se puede preparar tan solo en cinco minutos y en simples pasos, se requiere una serie de ingredientes