La receta de una ensalada de atún y vegetales: fresca y rápida para acompañar los primeros platos del 2026

Se trata de la receta de una nutritiva guarnición con pocos ingredientes, que gana terreno ante la posibilidad de que en los primeros días del año haga mucho calor.

La cercanía con las fiestas de Año Nuevo provoca que millones de personas estén pensando en cuáles van a ser las recetas que preparen para recibir al 2026, con la confirmación de que será una jornada de calor y podrían cenar con la mesa afuera.

Con las jornadas de altas temperaturas, destacan las preparaciones frías o los acompañamientos frescos para algún plato principal; en este contexto una ensalada de atún es una de las opciones más elegidas.

Ingredientes Para esta guarnición, que se puede preparar tan solo en cinco minutos y en simples pasos, se requiere una serie de ingredientes

Un tomate grande .

. Dos huevos cocidos .

. Una taza de aceitunas negras .

. Fideos cocidos.

cocidos. una lata y media de atún .

. Aceite de oliva .

. Jugo de naranja.

Vinagre .

Pimienta molida. Paso a paso para como se prepara la ensalada de atún y vegetales Lo primero que deberán hacer es preparar un plato de pastas, preferentemente del estilo mostachol, en abundante agua hirviendo. Una vez que este cocido, reservar durante algunos minutos hasta que se enfríe. En otro recipiente, colocar dos huevos hasta que se endurezcan. Cortar uno de los tomates en pequeños cubos al igual que los dos tomates previamente cocidos u cortar en láminas unas aceitunas negras. Colocar todo en un bol. A este recipiente sumarle una lata y media de atún y los fideos que habían reservado unos minutos antes y luego de esto tendrán que mezclar todos los ingredientes. El siguiente paso deberá ser preparar un aderezo que tenga un cuarto de taza de aceite de oliva, una taza de jugo de naranja, una cucharadita de vinagre y una pizca de pimienta molida. Colocarla por encima de la ensalada y servir.