31 de diciembre de 2025 - 12:14

La receta de una ensalada de atún y vegetales: fresca y rápida para acompañar los primeros platos del 2026

Se trata de la receta de una nutritiva guarnición con pocos ingredientes, que gana terreno ante la posibilidad de que en los primeros días del año haga mucho calor.

Esta receta es perfecta para crear el acompañante de cada comida en días de calor.

Esta receta es perfecta para crear el acompañante de cada comida en días de calor.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

La cercanía con las fiestas de Año Nuevo provoca que millones de personas estén pensando en cuáles van a ser las recetas que preparen para recibir al 2026, con la confirmación de que será una jornada de calor y podrían cenar con la mesa afuera.

Leé además

La planta adecuada debe estar sana, ubicada correctamente y mantenerse viva todo el tiempo.

No es para decorar: qué significa poner una planta arriba de la heladera, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
fresca, liviana y sin gluten: como hacer una deliciosa tarta cremosa de frutillas

Fresca, liviana y sin gluten: cómo hacer una deliciosa tarta cremosa de frutillas

Por Daniela Leiva
Recetas
Esta receta es perfecta para crear el acompañante de cada comida en días de calor.

Esta receta es perfecta para crear el acompañante de cada comida en días de calor.

Ingredientes

Para esta guarnición, que se puede preparar tan solo en cinco minutos y en simples pasos, se requiere una serie de ingredientes

  • Un tomate grande.
  • Dos huevos cocidos.
  • Una taza de aceitunas negras.
  • Fideos cocidos.
  • una lata y media de atún.
  • Aceite de oliva.
  • Jugo de naranja.
  • Vinagre.
  • Pimienta molida.
Recetas
Esta receta es perfecta para crear el acompañante de cada comida en días de calor.

Esta receta es perfecta para crear el acompañante de cada comida en días de calor.

Paso a paso para como se prepara la ensalada de atún y vegetales

  1. Lo primero que deberán hacer es preparar un plato de pastas, preferentemente del estilo mostachol, en abundante agua hirviendo. Una vez que este cocido, reservar durante algunos minutos hasta que se enfríe.
  2. En otro recipiente, colocar dos huevos hasta que se endurezcan.
  3. Cortar uno de los tomates en pequeños cubos al igual que los dos tomates previamente cocidos u cortar en láminas unas aceitunas negras. Colocar todo en un bol.
  4. A este recipiente sumarle una lata y media de atún y los fideos que habían reservado unos minutos antes y luego de esto tendrán que mezclar todos los ingredientes.
  5. El siguiente paso deberá ser preparar un aderezo que tenga un cuarto de taza de aceite de oliva, una taza de jugo de naranja, una cucharadita de vinagre y una pizca de pimienta molida. Colocarla por encima de la ensalada y servir.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estos tragos son coloridos, frescos y adaptados al calor.

5 tragos sin alcohol que son tendencia para las fiestas de fin de año

Por Redacción
Esta receta es ideal para reemplazar el pan tradicional por uno más sano.

Pan de queso: en 15 minutos, sin harina, sin manteca y sin aceite

Por Alejo Zanabria
Con esta receta, salen unos panes esponjosos, dorados y deliciosos que se disfrutan recién salido del horno o incluso al día siguiente.

Cómo hacer pancitos saborizados: receta simple para aprovechar en las fiestas de fin de año

Por Lucas Vasquez
Para los aficionados de la numismática, este billete puede pagarse 250 mil pesos.

Numismática: cuál es el billete argentino que puede valer 250 mil pesos

Por Alejo Zanabria