5 tragos sin alcohol que son tendencia para las fiestas de fin de año

En vísperas de fin de año podemos pensar en diferentes tragos refrescantes para enfrentar el verano y que sean sin alcohol para disfrutar sin culpa. En ese contexto, las 5 propuestas combinan color, sabor y presentación, convirtiéndose en una tendencia que pisa fuerte en mesas familiares y reuniones al aire libre.

Estas bebidas son aptas para todas las edades y permiten disfrutar combinaciones frutales, herbales y cítricas sin excesos. Desde opciones tropicales hasta versiones détox o clásicas reinventadas, los tragos sin alcohol se consolidan como protagonistas de las fiestas, aportando frescura y creatividad en cada vaso.

Los tragos frutales y tropicales son los grandes favoritos del verano y se convierten en una opción ideal para las fiestas de fin de año.

Estos tragos son coloridos, frescos y adaptados al calor.

Su perfil dulce y ácido, sumado a la burbuja de la tónica, lo vuelve refrescante y visualmente atractivo, ideal para brindar en cenas al aire libre. La decoración con rodajas de naranja y maracuyá refuerza su estética veraniega.

Una versión sin alcohol inspirada en la piña colada. El jugo de ananá clarificado, combinado con limón y soda, logra una bebida liviana y aromática. Una alternativa elegante para mesas festivas.

Ingredientes:

1 taza de jugo de ananá clarificado.

clarificado. 1/2 cucharadita de tomillo fresco.

fresco. 1/2 taza de jugo de limón.

1/2 vaso de soda.

Hielo.

Rodajas de ananá para decorar.

Cómo preparar la piñada:

En un vaso, mezclá el jugo de ananá y el tomillo. Agregá el jugo de limón y mezclá bien. Agregá la soda y mezclá suavemente. Por último, serví con hielo y decorá con rodajas de ananá.

Limonada de frutilla

Su color rojo intenso la vuelve ideal para celebraciones navideñas y de Año Nuevo.

Ingredientes:

1 taza de frutillas frescas.

frescas. 1/2 taza de jugo de limón.

1 cucharada de azúcar.

1/2 taza de agua con gas.

Hielo.

Rodajas de limón y frutillas para decorar.

Paso a paso:

En un vaso, mezclá las frutillas y el azúcar. Agregá el jugo de limón y mezclá bien. Agregá el agua con gas y mezclá nuevamente. Serví con hielo y decorá con rodajas de limón y frutillas.

Opciones refrescantes, detox y clásicos sin alcohol para el calor

Détox

Se destaca por su perfil herbal y vegetal. La mezcla de sus ingredientes resultan un trago fresco, bajo en calorías y con un sabor particular. Es ideal para equilibrar comidas abundantes con bebidas más livianas.

Ingredientes:

2 tallos de apio.

1 pepino.

1 lima.

1/4 taza de cilantro fresco.

1 cucharada de sésamo.

Hielo.

Agua con gas.

Preparación:

En un vaso, comenzá mezclando el apio, el pepino y el cilantro. Luego, exprimí el jugo de la lima y agrega al vaso. Agregá el sésamo y mezclá bien. Por último, agregá hielo y agua con gas y serví inmediatamente.

Mojito sin alcohol

Es otro infaltable. Mantiene la esencia del clásico cubano gracias a la menta fresca y la lima, pero sin alcohol, lo que lo hace una opción apta para todos.

Ingredientes:

1/2 taza de hojas de menta fresca.

fresca. 1/2 taza de jugo de lima.

1 cucharada de azúcar.

1/2 taza de agua con gas.

Hielo.

Rodajas de lima para decorar.

Preparación:

En un vaso, mezclá las hojas de menta y el azúcar. Agregá el jugo de lima y mezclá todo. Agregá el agua con gas y mezclá suavemente. Serví con hielo y decorá con rodajas de lima.