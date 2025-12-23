5 tragos sin alcohol que son tendencia para las fiestas de fin de año

Estas bebidas son aptas para todas las edades y permiten disfrutar combinaciones frutales, herbales y cítricas sin excesos. Desde opciones tropicales hasta versiones détox o clásicas reinventadas, los tragos sin alcohol se consolidan como protagonistas de las fiestas, aportando frescura y creatividad en cada vaso.
Tragos sin alcohol frutales y tropicales que marcan tendencia
Los tragos frutales y tropicales son los grandes favoritos del verano y se convierten en una opción ideal para las fiestas de fin de año.
Tropical Love
Su perfil dulce y ácido, sumado a la burbuja de la tónica, lo vuelve refrescante y visualmente atractivo, ideal para brindar en cenas al aire libre. La decoración con rodajas de naranja y maracuyá refuerza su estética veraniega.
En un vaso, mezclá la pulpa de maracuyá y la cereza.
Agregá el jugo de ananá y mezclá bien.
Agregá el agua tónica y mezclá suavemente.
Serví con hielo y decorá con rodajas de naranja y maracuyá.
Piñada
Una versión sin alcohol inspirada en la piña colada. El jugo de ananá clarificado, combinado con limón y soda, logra una bebida liviana y aromática. Una alternativa elegante para mesas festivas.
Ingredientes:
1 taza de jugo de ananá clarificado.
1/2 cucharadita de tomillo fresco.
1/2 taza de jugo de limón.
1/2 vaso de soda.
Hielo.
Rodajas de ananá para decorar.
Cómo preparar la piñada:
En un vaso, mezclá el jugo de ananá y el tomillo.
Agregá el jugo de limón y mezclá bien.
Agregá la soda y mezclá suavemente.
Por último, serví con hielo y decorá con rodajas de ananá.
Limonada de frutilla
Su color rojo intenso la vuelve ideal para celebraciones navideñas y de Año Nuevo.
Ingredientes:
1 taza de frutillas frescas.
1/2 taza de jugo de limón.
1 cucharada de azúcar.
1/2 taza de agua con gas.
Hielo.
Rodajas de limón y frutillas para decorar.
Paso a paso:
En un vaso, mezclá las frutillas y el azúcar.
Agregá el jugo de limón y mezclá bien.
Agregá el agua con gas y mezclá nuevamente.
Serví con hielo y decorá con rodajas de limón y frutillas.
Opciones refrescantes, detox y clásicos sin alcohol para el calor
Détox
Se destaca por su perfil herbal y vegetal. La mezcla de sus ingredientes resultan un trago fresco, bajo en calorías y con un sabor particular. Es ideal para equilibrar comidas abundantes con bebidas más livianas.
Ingredientes:
2 tallos de apio.
1 pepino.
1 lima.
1/4 taza de cilantro fresco.
1 cucharada de sésamo.
Hielo.
Agua con gas.
Preparación:
En un vaso, comenzá mezclando el apio, el pepino y el cilantro.
Luego, exprimí el jugo de la lima y agrega al vaso.
Agregá el sésamo y mezclá bien.
Por último, agregá hielo y agua con gas y serví inmediatamente.
Mojito sin alcohol
Es otro infaltable. Mantiene la esencia del clásico cubano gracias a la menta fresca y la lima, pero sin alcohol, lo que lo hace una opción apta para todos.
Ingredientes:
1/2 taza de hojas de menta fresca.
1/2 taza de jugo de lima.
1 cucharada de azúcar.
1/2 taza de agua con gas.
Hielo.
Rodajas de lima para decorar.
Preparación:
En un vaso, mezclá las hojas de menta y el azúcar.