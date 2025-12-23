23 de diciembre de 2025 - 18:45

5 tragos sin alcohol que son tendencia para las fiestas de fin de año

Coloridos, frescos y sin alcohol: estos tragos se imponen en las fiestas de fin de año como alternativas ideales para disfrutarlos sin culpa.

Foto:

WEB
Por Redacción

Estas bebidas son aptas para todas las edades y permiten disfrutar combinaciones frutales, herbales y cítricas sin excesos. Desde opciones tropicales hasta versiones détox o clásicas reinventadas, los tragos sin alcohol se consolidan como protagonistas de las fiestas, aportando frescura y creatividad en cada vaso.

Estos tragos son coloridos, frescos y adaptados al calor.

Estos tragos son coloridos, frescos y adaptados al calor.

Tragos sin alcohol frutales y tropicales que marcan tendencia

Los tragos frutales y tropicales son los grandes favoritos del verano y se convierten en una opción ideal para las fiestas de fin de año.

Tropical Love

Su perfil dulce y ácido, sumado a la burbuja de la tónica, lo vuelve refrescante y visualmente atractivo, ideal para brindar en cenas al aire libre. La decoración con rodajas de naranja y maracuyá refuerza su estética veraniega.

Ingredientes:

  • 2 cucharadas de pulpa de maracuyá.
  • 1 cucharada de cereza.
  • 1/2 taza de jugo de ananá.
  • 1/2 taza de agua tónica.
  • Hielo.
  • Rodajas de naranja y maracuyá para decorar.

Cómo se prepara:

  1. En un vaso, mezclá la pulpa de maracuyá y la cereza.
  2. Agregá el jugo de ananá y mezclá bien.
  3. Agregá el agua tónica y mezclá suavemente.
  4. Serví con hielo y decorá con rodajas de naranja y maracuyá.

Piñada

Una versión sin alcohol inspirada en la piña colada. El jugo de ananá clarificado, combinado con limón y soda, logra una bebida liviana y aromática. Una alternativa elegante para mesas festivas.

Ingredientes:

  • 1 taza de jugo de ananá clarificado.
  • 1/2 cucharadita de tomillo fresco.
  • 1/2 taza de jugo de limón.
  • 1/2 vaso de soda.
  • Hielo.
  • Rodajas de ananá para decorar.

Cómo preparar la piñada:

  1. En un vaso, mezclá el jugo de ananá y el tomillo.
  2. Agregá el jugo de limón y mezclá bien.
  3. Agregá la soda y mezclá suavemente.
  4. Por último, serví con hielo y decorá con rodajas de ananá.

Limonada de frutilla

Su color rojo intenso la vuelve ideal para celebraciones navideñas y de Año Nuevo.

Ingredientes:

  • 1 taza de frutillas frescas.
  • 1/2 taza de jugo de limón.
  • 1 cucharada de azúcar.
  • 1/2 taza de agua con gas.
  • Hielo.
  • Rodajas de limón y frutillas para decorar.

Paso a paso:

  1. En un vaso, mezclá las frutillas y el azúcar.
  2. Agregá el jugo de limón y mezclá bien.
  3. Agregá el agua con gas y mezclá nuevamente.
  4. Serví con hielo y decorá con rodajas de limón y frutillas.
Opciones refrescantes, detox y clásicos sin alcohol para el calor

Détox

Se destaca por su perfil herbal y vegetal. La mezcla de sus ingredientes resultan un trago fresco, bajo en calorías y con un sabor particular. Es ideal para equilibrar comidas abundantes con bebidas más livianas.

Ingredientes:

  • 2 tallos de apio.
  • 1 pepino.
  • 1 lima.
  • 1/4 taza de cilantro fresco.
  • 1 cucharada de sésamo.
  • Hielo.
  • Agua con gas.

Preparación:

  1. En un vaso, comenzá mezclando el apio, el pepino y el cilantro.
  2. Luego, exprimí el jugo de la lima y agrega al vaso.
  3. Agregá el sésamo y mezclá bien.
  4. Por último, agregá hielo y agua con gas y serví inmediatamente.

Mojito sin alcohol

Es otro infaltable. Mantiene la esencia del clásico cubano gracias a la menta fresca y la lima, pero sin alcohol, lo que lo hace una opción apta para todos.

Ingredientes:

  • 1/2 taza de hojas de menta fresca.
  • 1/2 taza de jugo de lima.
  • 1 cucharada de azúcar.
  • 1/2 taza de agua con gas.
  • Hielo.
  • Rodajas de lima para decorar.

Preparación:

  1. En un vaso, mezclá las hojas de menta y el azúcar.
  2. Agregá el jugo de lima y mezclá todo.
  3. Agregá el agua con gas y mezclá suavemente.
  4. Serví con hielo y decorá con rodajas de lima.
