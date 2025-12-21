Cómo hacer pancitos saborizados: receta simple para aprovechar en las fiestas de fin de año

Una receta casera de panes saborizados destaca por su simpleza en la preparación y sobre todo por su aroma irresistible. Ideal para mesas festivas.

Con esta receta, salen unos panes esponjosos, dorados y deliciosos que se disfrutan recién salido del horno o incluso al día siguiente.

Los panes saborizados son un clásico en las fiestas de fin de año porque acompañan el clásico pernil de cerdo o diferentes cortes de carne. Esta receta simple intenta que se prepare en casa con diferentes sabores que se agregan a la mezcla. Con ingredientes básicos, podemos realizarlos en cantidad y como entrada perfecta para compartir en familia.

Esta idea permite combinar desde hierbas, ajo y manteca hasta versiones intensas con quesos suaves o duros. El proceso necesita paciencia en los tiempos de levado y una buena integración de la masa. El resultado final son pequeños bollos dorados, perfumados y esponjosos que combinan bien con todo tipo de comidas festivas.

La base de los panes saborizados es siempre la misma, y la clave está en respetar proporciones y tiempos de levado para conseguir una miga suave, uniforme y bien aireada.

Para esta receta se necesitan: 500 g de harina 000.

000. 10 g de sal.

10 g de azúcar.

25 g de levadura fresca o 7–8 g de levadura seca.

fresca o 7–8 g de levadura seca. 300 ml de agua tibia.

tibia. 60 g de manteca blanda.

blanda. Huevo batido o manteca derretida (para pincelar la superficie). A partir de esta base, se abren dos variantes principales: la clásica versión de hierbas y ajo, con orégano, ajo en polvo y romero, o la versión quesera con 100 gramos de queso rallado y 50 gramos de mozzarella.

Ambas opciones son simples, económicas y perfectas para llenar la cocina de aromas irresistibles.