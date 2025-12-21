Cómo hacer pancitos saborizados: receta simple para aprovechar en las fiestas de fin de año

Esta idea permite combinar desde hierbas, ajo y manteca hasta versiones intensas con quesos suaves o duros. El proceso necesita paciencia en los tiempos de levado y una buena integración de la masa. El resultado final son pequeños bollos dorados, perfumados y esponjosos que combinan bien con todo tipo de comidas festivas.
Ingredientes para preparar panes saborizados caseros
La base de los panes saborizados es siempre la misma, y la clave está en respetar proporciones y tiempos de levado para conseguir una miga suave, uniforme y bien aireada.
Para esta receta se necesitan:
500 g de harina 000.
10 g de sal.
10 g de azúcar.
25 g de levadura fresca o 7–8 g de levadura seca.
300 ml de agua tibia.
60 g de manteca blanda.
Huevo batido o manteca derretida (para pincelar la superficie).
A partir de esta base, se abren dos variantes principales: la clásica versión de hierbas y ajo, con orégano, ajo en polvo y romero, o la versión quesera con 100 gramos de queso rallado y 50 gramosde mozzarella.
Ambas opciones son simples, económicas y perfectas para llenar la cocina de aromas irresistibles.
Paso a paso para preparar panes saborizados en casa
Para comenzar la receta, debemos mezclar en un bol la harina junto con la sal, creando una base seca uniforme.
En un recipiente aparte tenemos que disolverla levadura en el agua tibia junto con el azúcar, dejándola reposar entre 5 y 10 minutos hasta que aparezcan burbujas que indiquen que el fermento está activo. Este paso es fundamental para lograr un buen levado y evitar fallas en la masa.
Cuando el fermento esté listo, debe incorporarse a la harina y amasar entre 8 y 10 minutos, buscando una textura suave y elástica.
Recién en ese momento se agrega la manteca a temperatura ambiente, integrándola con paciencia sin añadir harina de más, ya que es normal que la masa se vuelva algo pegajosa.
Luego debe cubrirse para dejar levar aproximadamente una hora, hasta que duplique su volumen.
Una vez levada, la masa se desgasifica suavemente y se divide en porciones iguales. A cada una se le suma la mezcla de sabor elegida: hierbas y ajo para una versión más tradicional, o queso rallado o mozzarella para una opción más intensa. Cada porción se amasa para integrar bien los ingredientes y luego se divide en pequeñas bolitas.
Los bollos tenemos que acomodarlos en una placa enmantecada y enharinada, se dejan levar nuevamente por unos 30 minutos y se pincelan con huevo o manteca derretida.
Finalmente, solo queda espolvorear con queso o semillas y llevarlos al horno precalentado a 200 °C durante 15–20 minutos, hasta dorar.
Después de entibiarlos, están listos para servir: tiernos, aromáticos y perfectos para acompañar cualquier mesa de fiesta.