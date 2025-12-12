12 de diciembre de 2025 - 16:43

Cómo hacer un delicioso y fresco tiramisú fácil de limón: sin horno, 5 ingredientes y en pocos minutos

La receta de este postre no solo es muy fácil, sino que es ideal para hacerla en los días de alta temperatura porque es dulce y refrescante.

turamisú de limón´.
Por Daniela Leiva

Hay postres que entran directo en el ranking de favoritos como el tiramisú fácil de limón que tiene lo mejor del clásico italiano, pero con un giro fresco, liviano y bien veraniego que lo convierte en una opción irresistible para estos días de calor.

Además, es de esos postres que parecen más elaborados de lo que realmente son: se arma en minutos, no lleva horno y queda increíble en cualquier tipo de molde.

La clave está en el equilibrio entre el queso crema, la crema de leche batida y el limón, que aporta aroma y frescura sin resultar invasivo. Si usás mascarpone, como en la receta original, queda aún más sedoso, pero con un buen queso crema común también funciona perfecto.

ralladura de limón

Ingredientes para un tiramisú fácil de limón

  • 200 ml de crema de leche
  • 300 g de queso crema (ideal si es mascarpone)
  • 100 g de azúcar
  • Ralladura y jugo de 1 limón grande
  • 12 vainillas remojadas en leche
  • (Si usás un molde más grande, simplemente duplicá las cantidades)

El paso a paso para la preparación del postre

  1. Colocá la crema en un bowl frío y batí hasta lograr una consistencia espesa, sin llegar a punto chantilly.
  2. En otro bowl mezclá el queso crema con el azúcar, la ralladura y el jugo de limón. Integrá bien hasta que la mezcla quede suave. Después incorporá la crema batida con movimientos envolventes para mantener la textura aireada.
  3. Mojá las vainillas en leche, sin empaparlas demasiado. Hacé una capa de vainillas en la base del molde y agregá una capa generosa de crema. Repetí las capas hasta llegar al borde.
  4. Llevá el tiramisú a la heladera por al menos 3 horas para que tome firmeza.
  5. Desmoldá o cortá en porciones y disfrutá un postre fresco, suave y listo en minutos.
