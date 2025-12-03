3 de diciembre de 2025 - 18:25

Tiramisú de mango: receta ideal para el verano que se realiza en minutos

Una receta veraniega de un falso tiramisú porque lleva mango. Sus ingredientes son sencillos y la preparación se realiza en menos de 15 minutos.

Cada capa genera un sabor más delicioso con cada cucharada. Esta receta equilibra el sabor de las frutas, la crema y el café en un mismo vaso.

Cada capa genera un sabor más delicioso con cada cucharada. Esta receta equilibra el sabor de las frutas, la crema y el café en un mismo vaso.

Por Redacción

Los días cálidos incitan a elaborar postres que no caigan pesados. Este falso tiramisú está pensado para esos momentos en los que se busca frescura sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Esta versión inesperada de una receta clásica cambia por completo su perfil pero suma un sabor frutal que queda atrapado entre capas delicadas en vasos.

La mezcla de ingredientes se transforma en una crema firme que contrasta con la fruta y con las vainillas humedecidas, creando un equilibrio sorprendente en cada vaso. Esta variante permite jugar con colores y texturas sin dificultad, incluso con sabores inusuales mezclados. Se arma en minutos y se disfruta en cualquier momento de verano.

tiramisú de mango
Cada capa genera un sabor más delicioso con cada cucharada. Esta receta equilibra el sabor de las frutas, la crema y el café en un mismo vaso.

Cada capa genera un sabor más delicioso con cada cucharada. Esta receta equilibra el sabor de las frutas, la crema y el café en un mismo vaso.

Qué ingredientes se necesitan para el falso tiramisú

  • 1 mango grande.
  • 2 yogur griego.
  • 4 cucharadas de azúcar.
  • 4 vainillas.
  • Café a gusto.
  • 400 gramos de queso mascarpone.

Cómo preparar la base cremosa y el mango para la primera etapa del postre

El punto clave del tiramisú de mango está en lograr una crema homogénea y estable que mantenga la forma dentro del vaso.

  1. Para eso se combinan dos yogures griegos con 400 gramos de queso mascarpone y cuatro cucharadas de azúcar. La mezcla se bate hasta desaparecer los grumos, logrando una textura aireada. Una vez elaborado este paso, debemos llevarlo a reposo breve (5 minutos) en la heladera.
  2. Mientras tanto se corta un mango grande, separando sus laterales y formando cuadraditos regulares con un cuchillo afilado para que cada porción resulte uniforme y decorativa.
  3. Las vainillas cumplen una función estructural dentro del postre y conviene colocarlas en la base de cada vaso apenas humedecidas con café frío. Este paso evita que se rompan y permite que absorban la cantidad justa de líquido. La tinta del café resalta visualmente el contraste entre las capas de fruta y crema.
  4. Una vez acomodadas, se coloca la primera capa de mascarpone con cuchara, evitando ensuciar los bordes para lograr un efecto más prolijo. Luego se distribuye el mango en cubos y se repite el proceso alternando crema y fruta hasta llegar al borde.
tiramisú de mango

Cómo armar las capas del tiramisú para finalizar la decoración

El armado del tiramisú en vasitos es una de las etapas más simples y permite jugar con los colores para dar una presentación elegante.

  • Las capas deben quedar bien definidas para que el contraste visual acompañe al sabor. Al llegar a la superficie podemos terminar con una porción de mascarpone y espolvorear galletas trituradas o cacao para aportar un toque crujiente. Este detalle mejora la textura final y evita que la crema quede expuesta a la humedad del ambiente.
  • Al tratarse de un postre frío es importante dejar reposar los vasos en la heladera al menos una hora para que cada sabor se asiente y la estructura se mantenga firme.
  • Aunque puede consumirse de inmediato, el tiempo de frío potencia el aroma del mango y afirma la consistencia de la crema.

El resultado es un postre suave, refrescante y perfecto para disfrutarlo en cualquier momento del día, sobre todo en momentos de calor.

