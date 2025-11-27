Tarta helada de café: receta en 5 pasos que sorprende por su textura y su sabor

Una receta fresca e intensa por su sabor a café. Esta tarta helada logra una consistencia cremosa con ingredientes sencillos de conseguir.

Hay recetas que parecen más complejas de lo que realmente son, pero esta versión helada de una tarta con sabor a café es una idea simple de preparar en verano. Lleva pocos ingredientes y juntos logran una tarta cremosa con un aroma intenso que puede realizarse en casa.

Antes de conocer los pasos conviene saber sus ingredientes y qué cantidad se necesita. Ese contraste de sabor y frío une lo cremoso con una base de galletas compactadas en su base que no genera un bocado empalagoso. Su preparación permite que, una vez armada, la tarta mantenga su forma y ofrezca una sensación fría y consistente sin ser pesada.

Cómo preparar la base y el relleno para garantizar una textura estable Ingredientes Para la base: 200g de galletas de chocolate (tipo Oreo o similares).

(tipo Oreo o similares). 100g de manteca derretida. Para el relleno: 250g de crema de leche (tipo Chantilly).

(tipo Chantilly). 200g de azúcar.

2 cucharadas de café instantáneo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

200g de queso crema (tipo Philadelphia). Para la cobertura: 100g de chocolate negro rallado.

rallado. 1 cucharada de crema de leche. Paso a paso Tritura las galletas de chocolate hasta que queden finas. Mezcla con la manteca derretida hasta que estén bien combinadas. Una vez hecha la mezcla, presioná en el fondo de un molde para tartas de 20 cm de diámetro y refrigerala durante 30 minutos. Para preparar el relleno, batí la crema de leche con el azúcar hasta que esté suave y espumosa. Agregá el café instantáneo y la esencia de vainilla. Mezclá bien y luego agregá el queso crema y mezclá nuevamente hasta que esté suave. Ahora deberás armar la tarta. Para eso, derramá el relleno sobre la base de galleta y luego refrigerá durante al menos 4 horas o hasta que esté firme. Cómo conseguir una cobertura firme para presentar la tarta helada de café La capa superior funciona como presentación y también como contraste de sabor.

Acá, debemos derretir chocolate negro a baño maría y luego combinarlo con una pequeña cantidad de crema de leche que ayuda a obtener textura lisa. El chocolate fundido debemos derramarlo con paciencia sobre la tarta ya fría para evitar que derrita el relleno. Esta cobertura termina con una tarta brillante por fuera pero al probarla, genera un contraste entre el dulzor del relleno y la intensidad del chocolate.

por fuera pero al probarla, genera un contraste entre el del relleno y la del chocolate. Si se desea lograr un aspecto más vistoso se puede agregar chocolate rallado.

Colocar la tarta nuevamente en frío durante treinta minutos permite que esa cobertura se endurezca y mejore su presentación. Esta tarta helada de café es una excelente alternativa para no dejar ese gusto en días calurosos y al mismo tiempo permite disfrutar un postre fresco y fácil de preparar sin pasos complejos.