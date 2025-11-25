Tiramisú de yogur de verano: fácil, ligero y sin huevo

Este tiramisú de yogur de verano es la alternativa más fresca, liviana y práctica al tiramisú clásico. No lleva huevo, no usa café ni licor, se arma en minutos y tiene una textura cremosa perfecta para los días de verano en Argentina. Aprender recetas frías y sin horno permite resolver postres para la mesa dulce sin complicarse.
Opcional: 1 cucharadita de miel, esencia de vainilla o ralladura de limón
Paso a paso para prepararlo
Prepará la crema: En un bowl mezclá el yogur griego con la crema batida usando movimientos suaves para que la mezcla quede aireada. Si querés más dulzor, agregá una cucharadita de miel o azúcar impalpable.
Hidratá las vainillas: Colocá un poco de leche en un plato y remojá las vainillas apenas —solo un toque— para que no se desarmen.
Armado:
En una fuente, colocá una capa de vainillas remojadas.
Extendé una capa fina de mermelada de frambuesa.
Agregá una capa de crema de yogur.
Sumá algunos frutos rojos.
Repetí las capas hasta terminar los ingredientes.
Terminá con crema y frutos rojos por encima.
Frío: Cubrí con film y refrigerá mínimo 3 horas, idealmente toda la noche. Esto le da firmeza y potencia el sabor.
Consejos para mejorar la textura y el sabor
Usá yogur griego entero para lograr una crema más firme.
Si usás frutos rojos congelados, dejalos descongelar y escurrilos bien.
Para hacerlo más fresco, agregá hojas de menta entre capas.
Para una versión extra cremosa, sumá 1 cucharada de mascarpone o ricotta.
Variantes deliciosas
Light: Solo yogur griego + fruta fresca, sin crema.
Vegano: Crema vegetal para montar + yogur de coco o soja + bebida vegetal.
Con durazno: Usá mermelada y cubitos de melocotón o durazno natural.
En vasitos: Ideal para un buffet o una mesa dulce elegante.
Con chocolate: Sumá chips de chocolate amargo entre capas.
Conservación
Dura 2 a 3 días bien tapado en heladera.
No se congela, porque el yogur se separa al descongelarse.
Agregá los frutos rojos frescos justo antes de servir para mejor presentación.