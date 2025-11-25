25 de noviembre de 2025 - 11:30

Tiramisú de yogur de verano: fácil, ligero y sin huevo

Es suave, fresco, fácil y perfecto para quienes quieren un postre sin horno y sin complicaciones. Recetas para disfrutar en Navidad o cualquier día de calor.

Tiramisú de yogur de verano fácil, ligero y sin huevo (1)
Por Andrés Aguilera

Este tiramisú de yogur de verano es la alternativa más fresca, liviana y práctica al tiramisú clásico. No lleva huevo, no usa café ni licor, se arma en minutos y tiene una textura cremosa perfecta para los días de verano en Argentina. Aprender recetas frías y sin horno permite resolver postres para la mesa dulce sin complicarse.

Leé además

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas con baja autoestima

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas con baja autoestima

Por Andrés Aguilera
El símbolo de esta planta en el acceso principal tiene un propósito poderoso para la armonía del hogar.

Qué significa poner una planta de aloe vera en la puerta de casa, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez

Combina yogur griego, crema, frambuesas y vainillas, logrando un postre suave, delicado y con ese toque ácido dulce que encanta a todos.

Ingredientes esenciales (para 6 porciones)

  • 200 g de crema de leche montada y azucarada

  • 220 g de yogur griego (entero)

  • 200 g de vainillas

  • 200 g de mermelada de frambuesa sin azúcar

  • Leche o bebida vegetal para remojar

  • Frutos rojos frescos o descongelados

  • Opcional: 1 cucharadita de miel, esencia de vainilla o ralladura de limón

Tiramisú de yogur de verano fácil, ligero y sin huevo (2)

Paso a paso para prepararlo

  • Prepará la crema: En un bowl mezclá el yogur griego con la crema batida usando movimientos suaves para que la mezcla quede aireada. Si querés más dulzor, agregá una cucharadita de miel o azúcar impalpable.

  • Hidratá las vainillas: Colocá un poco de leche en un plato y remojá las vainillas apenas —solo un toque— para que no se desarmen.

  • Armado:

    • En una fuente, colocá una capa de vainillas remojadas.

    • Extendé una capa fina de mermelada de frambuesa.

    • Agregá una capa de crema de yogur.

    • Sumá algunos frutos rojos.

    • Repetí las capas hasta terminar los ingredientes.

    • Terminá con crema y frutos rojos por encima.

  • Frío: Cubrí con film y refrigerá mínimo 3 horas, idealmente toda la noche. Esto le da firmeza y potencia el sabor.

Consejos para mejorar la textura y el sabor

  • Usá yogur griego entero para lograr una crema más firme.

  • Si usás frutos rojos congelados, dejalos descongelar y escurrilos bien.

  • Para hacerlo más fresco, agregá hojas de menta entre capas.

  • Para una versión extra cremosa, sumá 1 cucharada de mascarpone o ricotta.

Tiramisú de yogur de verano fácil, ligero y sin huevo (1)

Variantes deliciosas

  • Light: Solo yogur griego + fruta fresca, sin crema.

  • Vegano: Crema vegetal para montar + yogur de coco o soja + bebida vegetal.

  • Con durazno: Usá mermelada y cubitos de melocotón o durazno natural.

  • En vasitos: Ideal para un buffet o una mesa dulce elegante.

  • Con chocolate: Sumá chips de chocolate amargo entre capas.

Conservación

  • Dura 2 a 3 días bien tapado en heladera.

  • No se congela, porque el yogur se separa al descongelarse.

  • Agregá los frutos rojos frescos justo antes de servir para mejor presentación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el paraiso de arenas blancas a 4 horas de argentina, ideal para este verano

El paraíso de arenas blancas a 4 horas de Argentina, ideal para este verano

Por Andrés Aguilera
la toalla pesada no va mas: la tendencia sostenible y practica para este verano 2026

La toalla pesada no va más: la tendencia sostenible y práctica para este verano 2026

Por Andrés Aguilera
Las multas que comenzarán a aplicar en Mar del Plata para el 2026: qué sancionarán y de cuánto serán.

Las multas que comenzarán a aplicar en las playas de Mar del Plata para el 2026: qué sancionarán y de cuánto serán

Por Redacción Sociedad
Esta planta no necesita demasiado cuidado para lucir bien y sus racimos florales cambian la atmósfera del jardín durante meses.

La planta que llena de flores coloridas todo el jardín: atrae mariposas y resiste todo el año

Por Lucas Vasquez