El paraíso de arenas blancas a 4 horas de Argentina, ideal para este verano

Con playas de arena blanca, aguas cálidas y una mezcla única de historia y música, Salvador de Bahía es uno de los destinos más vibrantes y encantadores de Brasil . A solo cuatro horas de vuelo desde Argentina, combina mar paradisíaco, gastronomía bahiana y una energía cultural que atrapa desde el primer momento en el verano .

El litoral de Salvador es famoso por sus aguas transparentes y sus playas amplias , perfectas para quienes buscan un verano relajado y con servicios completos. Porto da Barra es una de las favoritas: mar calmo, arena clara y atardeceres inolvidables.

También destacan Itapuã , con su faro icónico; Flamengo , de aguas tibias; y Stella Maris , ideal para familias y deportes acuáticos.

En días de marea baja se forman piscinas naturales de color turquesa, ideales para nadar y hacer snorkel.

Salvador es también un viaje cultural. En el Pelourinho , las casas coloniales pintadas de colores brillantes, las iglesias barrocas y los ritmos afrobrasileños crean un ambiente único en el mundo.

La ciudad es cuna de la capoeira, del samba-reggae y de los blocos carnavalescos que la hicieron famosa internacionalmente. Caminar por estas calles es sumergirse en siglos de arte, gastronomía y tradición.

Gastronomía y ambiente tropical

La cocina bahiana es intensa y deliciosa: moquecas, acarajé, bobó de camarão y pescados frescos son algunos de los platos que más seducen a los viajeros.

En la costa, los paradores ofrecen sombrillas, tragos tropicales y ensaladas de mar inspiradas en la cocina africana que define la región.

El clima tropical asegura temperaturas entre 26°C y 32°C durante gran parte del año, con días soleados incluso en los meses más húmedos.

Cómo llegar y dónde alojarse

Desde Buenos Aires, hay vuelos directos que tardan entre cuatro y cinco horas, por lo que es uno de los destinos del nordeste más accesibles desde Argentina.

El aeropuerto de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães está a solo 30 minutos de los principales barrios turísticos.

La ciudad ofrece hoteles frente al mar, posadas boutique en el Pelourinho y resorts en Praia do Flamengo y Stella Maris. Las opciones cubren todos los presupuestos.

Checklist para tu viaje