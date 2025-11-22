Latinoamérica protagonista: los 4 mejores destinos para viajar en 2026, según National Geographic

Cómo viajar a Chile de noche y aprovechar el día: una opción cómoda, económica y con beneficios

La lista, que reúne propuestas culturales, paisajes únicos y proyectos innovadores de conservación, confirma que la región atraviesa un momento de expansión turística sin precedentes.

Las recomendaciones abarcan grandes ciudades que viven procesos de transformación, islas que apuestan al ecoturismo de lujo y costas que se consolidan como paraísos para los viajeros que buscan naturaleza pura. A continuación, un recorrido por los cuatro lugares que se ganaron un lugar destacado para el próximo verano .

La emblemática ciudad brasileña atraviesa un renacimiento cultural que la posiciona nuevamente entre las favoritas del mundo. El esperado regreso del Museo Nacional, reconstruido tras el incendio de 2018, marca uno de los hitos más relevantes del 2026. La restauración permitió recuperar piezas clave, como el meteorito Bendegó, y reabrir por completo la institución.

A esto se suma la renovación del histórico Copacabana Palace, que incorporó un spa de dos niveles y nuevos espacios de lujo. Además, Río se prepara para recibir en mayo el concierto masivo “Todo Mundo no Rio” , con una asistencia estimada de 2,5 millones de personas. La combinación de cultura, eventos internacionales y atractivos naturales vuelve a ubicarla en un lugar de privilegio.

Viaje por Latinoamérica. Fuente: Canva Viaje por Latinoamérica. Fuente: Canva

2. Dominica, la isla que protege a los gigantes del mar

En el Caribe, Dominica aparece como un destino imperdible para quienes buscan naturaleza en estado puro. La isla inaugurará la primera reserva marina del mundo dedicada exclusivamente a cachalotes, abarcando 800 km² de aguas protegidas. Los visitantes podrán observar a estos mamíferos desde embarcaciones o realizar actividades de nado regulado.

La propuesta se complementa con ecoturismo de lujo y una red de senderos hacia cascadas, manantiales termales y el célebre Boiling Lake, ahora más accesible gracias a un moderno teleférico. Una experiencia única para viajeros interesados en conservación y aventura.

3. Costa de Oaxaca, uno de los nuevos templos del surf

La Costa Chica de Oaxaca se consolidó como un refugio para quienes buscan playas vírgenes y menor masificación. En 2026, Puerto Escondido será declarado oficialmente Reserva Mundial de Surf, reconocimiento que destaca la calidad de sus olas y su creciente escena deportiva.

El destino también mejora su conectividad con una autopista que reduce el viaje desde la capital oaxaqueña y suma opciones de hospedaje de diseño, como Casona Sforza y Hotel Terrestre. La oferta cultural crece con espacios como Casa Wabi, que combina arquitectura contemporánea y arte.

Viaje por Latinoamérica. Fuente: Canva Viaje por Latinoamérica. Fuente: Canva

4. Medellín, del renacer urbano al arte callejero

La “Ciudad de la Eterna Primavera” vuelve a ser reconocida por su transformación sostenida. La Comuna 13 se reafirma como epicentro de arte urbano con murales, espectáculos y recorridos guiados que recuperan la memoria del barrio.

La agenda cultural se completa con la tradicional Feria de las Flores y festivales de arte urbano en zonas como El Poblado. Su sistema de transporte, metro, metrocable, tranvía y buses integrados, continúa siendo un modelo regional de movilidad eficiente.