Cómo viajar a Chile de noche y aprovechar el día: una opción cómoda, económica y con beneficios

Una opción que no pasa de moda. Sin lugar a dudas viajar a Chile se ha convertido como uno de los destinos preferidos de los mendocinos para descansar unos días. Y, quienes viajan en los servicios nocturnos, tienen una gran ventaja: duermen durante el trayecto y llegan a destino temprano , listos para disfrutar del día.

De esta manera, no solo se evita el cansancio de manejar por la montaña, sino que también se ahorra una noche de alojamiento , lo que convierte al viaje en una experiencia mucho más económica. Además, viajar en bus sigue siendo mucho más accesible que hacerlo en avión, especialmente para quienes buscan escapadas cortas o viajes de compras a Santiago, Viña del Mar o Valparaíso.

Las unidades de Andesmar están equipadas con asientos reclinables, climatización y servicio a bordo , ideales para descansar durante la noche y disfrutar de un viaje seguro. Otro beneficio importante es que los pasajeros pueden llevar hasta 30 kilos de equipaje en bodega , algo difícil de igualar en otros medios de transporte.

En caso de demoras en el Paso Internacional Los Libertadores , los viajeros pueden esperar cómodamente en las unidades, evitando las largas filas y la incomodidad de los autos particulares.

Horarios y servicios disponibles desde Argentina a Chile

Desde Mendoza a Santiago de Chile: salidas todos los días a las 21:30 y 22:30.

Desde Santiago a Mendoza: salidas diarias a las 21:00 y 21:30.

Desde Mendoza a Viña del Mar y Valparaíso: salida los viernes a las 22:15.

Desde Viña/Valparaíso a Mendoza: regreso los sábados a las 20:00 (Valparaíso) y 20:30 (Viña).

Desde San Juan a Santiago de Chile: lunes y jueves, salida a las 19:00.

Desde Santiago a San Juan: martes y viernes, salida a las 19:30.

Un destino que sigue siendo favorito

Ya sea para hacer compras, disfrutar de la gastronomía chilena o recorrer los barrios bohemios de Santiago, viajar en bus sigue siendo la forma más práctica y conveniente de cruzar la cordillera. Con servicios nocturnos, equipaje incluido y precios accesibles, Andesmar ofrece una alternativa pensada para quienes quieren ahorrar, descansar y aprovechar cada hora del viaje.

Más información y venta de pasajes en www.andesmar.com.