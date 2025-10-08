vivo

La Selección Argentina vence a Nigeria por los octavos del Mundial Sub 20

Los dirigidos por Diego Placente buscan seguir avanzando en la competencia que se disputa en Chile, venciendo 2 a 0

Selección Argentina Sub 20 ante Nigeria, por el Mundial de la categoría
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Final del primer tiempo

PT: 48' Daga recibió la pelota tras un córner, y Barbi lo apretó para que no pueda definir con comodidad en el mano a mano

PT: 29' Ayuma metió un pase filtrado para Maigana, que la punteó ante la salida lejana de Barbi, que no se pasó de milagro

PT: 23' Gran tiro libre de Maher Carrizo al palo del arquero que superó a la barrera y al portero Harcourt. Arriba Argentina 2 a 0

PT: 21' Buena acción de Subiabre, remate de Acuña que se perdió ancho

PT: 1' ¡Gol de Argentina! Desatención en el fondo de Nigeria, y Sarco aprovechó el pase de Gorosito para el 1 a 0

Empezó el partido

Los once de Nigeria:

image

Formación de la Albiceleste

image

Formaciones de la Selección Argentina vs. Nigeria:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre; Alejo Sarco. DT: Diego Placente

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Haruna Aliyu, Amos Ochoche, Daniel Bameyi, ,Odinaka Okoro; Daniel Daga, Israel Ayuma, Tahir Maigana, Orseer Achihi; Kparobo Arierhi, Nasiru Salihu. DT: Zubair Aliyu.

Datos del partido:

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)

Árbitro: Maurizio Mariani

Goles: PT: 1' Alejo Sarco (A)

Cambios: PT: 40' G. Pestrianni por Montoro (A)

Minuto a minuto y estadísticas

