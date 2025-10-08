La Selección Argentina vence a Nigeria por los octavos del Mundial Sub 20

La Selección argentina finalizó con puntaje perfecto la fase de grupos del Mundial Sub 20 2025 de Chile, producto de las tres victorias conseguidas en la etapa inicial del campeonato. Ahora, la Albiceleste cambia el chip y debuta en el cuadra de duelos directos ante un viejo conocido, como es la Selección de Nigeria.
08-10-2025 17:20
Final del primer tiempo
08-10-2025 17:19
PT: 48' Daga recibió la pelota tras un córner, y Barbi lo apretó para que no pueda definir con comodidad en el mano a mano
08-10-2025 17:00
PT: 29' Ayuma metió un pase filtrado para Maigana, que la punteó ante la salida lejana de Barbi, que no se pasó de milagro
08-10-2025 16:54
PT: 23' Gran tiro libre de Maher Carrizo al palo del arquero que superó a la barrera y al portero Harcourt. Arriba Argentina 2 a 0
08-10-2025 16:52
PT: 21' Buena acción de Subiabre, remate de Acuña que se perdió ancho
08-10-2025 16:32
PT: 1' ¡Gol de Argentina! Desatención en el fondo de Nigeria, y Sarco aprovechó el pase de Gorosito para el 1 a 0
08-10-2025 16:31
Empezó el partido
08-10-2025 16:19
08-10-2025 16:16
Formación de la Albiceleste
Formaciones de la Selección Argentina vs. Nigeria:
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre; Alejo Sarco. DT: Diego Placente
Nigeria: Ebenezer Harcourt; Haruna Aliyu, Amos Ochoche, Daniel Bameyi, ,Odinaka Okoro; Daniel Daga, Israel Ayuma, Tahir Maigana, Orseer Achihi; Kparobo Arierhi, Nasiru Salihu. DT: Zubair Aliyu.
Datos del partido:
Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
Árbitro: Maurizio Mariani
Goles: PT: 1' Alejo Sarco (A)
Cambios: PT: 40' G. Pestrianni por Montoro (A)
