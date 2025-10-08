CyberMonday 2025 en Falabella Chile: zapatillas al 50% menos con retiro gratis

El CyberMonday 2025 de Falabella continúa hasta el miércoles 8 de octubre con ofertas al 50% menos , cupones para marcas específicas, liquidaciones en ropa y artículos dobles en precio especial.

Si sos argentino, podés comprar online con DNI en la web de Falabella y retirar gratis en la sucursal más cercana. Se trata de un beneficio que la multitienda habilitó en medio del furor por las compras del otro lado de la cordillera.

Se puede ir y volver a sitios cercanos como Los Andes , Santiago o Viña del Mar y comprar prendas de vestuario, calzado, tecnología, electrodomésticos, perfumes y otros artículos hasta por un tercio de su precio en las tiendas de Argentina.

21.990 pesos chilenos | 22,91 dólares | $33.329

Zapatillas Skechers (-40%)

29.990 pesos chilenos | 31,24 dólares | $45.454

Zapatillas Nike (-30%)

43.990 pesos chilenos | 45,82 dólares | $66.672

CyberMonday 2025 en Chile: hasta cuándo dura

El CyberMonday 2025 de Chile empezó el lunes 6 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 8. Es decir, tres días para aprovechar descuentos y promociones tanto en comercios online como físicos.

CyberMonday de Falabella 2025: qué ofertas hay

Hay distintas opciones en el CyberMonday 2025 de Falabella Chile, que van de cupones con descuentos, pasando por artículos dobles en precio especial y liquidaciones especiales en tecnología.

Cosmética, maquillaje, fragancias, decoración, juguetes, vestuario y zapatillas tienen hasta 50% de descuento en productos seleccionados.