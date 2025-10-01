1 de octubre de 2025 - 13:48

Esto cuesta cargar nafta y gasoil en Chile: ya no hay tanta diferencia con Argentina

Los precios de los combustibles (la bencina) en Chile no son tan elevados como en otras épocas. En detalle, estaciones de servicio de Viña del Mar, Santiago y Los Andes.

Precios de los combustibles en Chile vs. Argentina

Al momento de planear el tour de compras o las vacaciones a Chile, resulta crucial tener en cuenta el precio de los combustibles si viajamos en vehículo particular. A diferencia de otros años, la brecha con Argentina ya no es tan pronunciada en cuanto a valores, más allá de que sigue siendo conveniente llenar el tanque en nuestro país.

Los Andes reunió los valores por litro de los principales combustibles que se venden en tres estaciones de servicio de Viña del Mar (Aramco de San Martín esq. 6 Norte), Santiago (Copec de Lota 2.864, Providencia) y Los Andes (Aramco de avenida Argentina esq. Maipú 290).

Los precios en Chile están un poco por encima de los que se ven en YPF de Argentina, salvo por el gasoil que está casi idéntico.

Precios de la nafta y el gasoil en Chile - octubre de 2025

Aramco - Viña del Mar

  • Gasolina 93: CLP 1.248 | USD 1,3
  • Gasolina 95 (súper): CLP 1.286 | USD 1,33
  • Gasolina 97 (premium): CLP 1.323 | USD 1,38
  • Diesel: CLP 993 | USD 1,03
Una estación de servicio Aramco en Chile
Copec - Santiago

  • Gasolina 93: CLP 1.248 | USD 1,3
  • Gasolina 95 (súper): CLP 1.275 | USD 1,33
  • Gasolina 97 (premium): CLP 1.307 | USD 1,36
  • Diesel: CLP 992 | USD 1,03

Aramco - Los Andes

  • Gasolina 93: CLP 1.258 | USD 1,31
  • Gasolina 95 (súper): CLP 1.292 | USD 1,35
  • Gasolina 97 (premium): CLP 1.322 | USD 1,38
  • Diesel: CLP 996 | USD 1,04

En el Gran Mendoza, ahora que existe el sistema de micropricing, los precios de los combustibles de YPF suben y bajan durante el día en base a demanda y horario.

La súper está en el orden de los $1.400 (USD 0,97) y la Infinia, arriba de $1.600 (USD 1,10). El diésel común, cerca de los $1.500 (USD 1,03). Ya no se anuncian los aumentos de manera oficial.

