Un paraíso en Chile que pocos conocen: cómo se puede llegar a Futaleufú

El recorrido se puede realizar desde Chubut, donde se combina la tradición galesa con los paisajes propios de la Cordillera de los Andes.

En Chubut, la Ruta 259 abre paso a uno de los recorridos más cautivantes de la zona. Este camino de ripio en buen estado une Trevelin con el Paso Futaleufú, frontera con Chile, y se convierte en una vía directa hacia el océano Pacífico. La travesía apenas demanda 200 kilómetros desde el límite argentino hasta las costas chilenas.

El trayecto desde Chubut Trevelin, en el Valle 16 de Octubre, reconocido en 2024 como uno de los "Mejores Pueblos Turísticos del Mundo", funciona como la puerta de entrada a este lugar. Allí confluyen raíces galesas, presencia mapuche y la fuerza de la naturaleza andina. Desde el inicio, el camino propone descubrir atractivos que refuerzan el carácter identitario del sur patagónico.

El primer encuentro se da en las cascadas Nant y Fall, donde tres saltos de agua descienden entre bosques nativos en un santuario de biodiversidad. A pocos kilómetros, en primavera, el campo de tulipanes despliega un espectáculo cromático único entre octubre y noviembre, lo que convierte al valle en una postal de flores que contrasta con los picos nevados. Muy cerca, el Molino Nant Fach recrea la vida de los colonos galeses, preservando objetos, tradiciones y relatos de quienes llegaron a estas tierras en el siglo XIX.

image Más adelante, Los Cipreses abre paso al turismo rural. Cabalgatas, producción artesanal, cocina regional y agroturismo forman parte de una propuesta que conecta al visitante con el ritmo cotidiano de la Patagonia profunda.

El paisaje de la zona Viñas del Nant y Fall, Casa Yagüe y Entre Senderos han logrado producir vinos que ya circulan en mercados internacionales. Viñedos pequeños, cuidados con detalle y emplazados en un entorno que remite a paisajes europeos, ofrecen experiencias de degustación personalizadas.

image Viñas del Nant y Fall, Chubut. El hospedaje se diversifica a lo largo de los 38 kilómetros que separan Trevelin de la frontera. Desde campings accesibles y hosterías familiares hasta glampings de lujo que superan los $400.000 la noche para dos personas, la oferta se adapta a perfiles distintos de viajeros. La pesca deportiva, los domos panorámicos y los refugios rústicos completan el abanico de posibilidades. Las opciones en Futaleufú image Futaleufú, Chile. Ya en territorio chileno, Futaleufú tiene opciones de rafting extremo, trekking hacia lagunas turquesa y un pueblo que conserva la impronta patagónica. La aceptación de pesos argentinos en los comercios locales facilita la estadía. Más al oeste, Chaitén se convierte en la puerta de entrada al Pacífico, con ferries que conectan hacia diferentes puntos de la costa.