La variedad y precios en Chile complica las ventas de electrodomésticos

La habilitación por parte del Gobierno nacional para poder traer electrodomésticos de línea blanca desde Chile implicó un golpe adicional para el sector, que ya venía con ventas en descenso . Para defenderse, les quedan las cuotas con tarjeta -que también se redujeron en número- y los clientes que prefieren no viajar.

Temor de argentinos en Chile: las alertas que dio la Embajada por celulares, ropa y estacionamiento

Vargas Arizu: "Trabajaremos con Chile para que el Paso Pehuenche esté integrado y abierto las 24 horas"

La venta de bienes durables había tenido un cierto repunte por el crecimiento del crédito . La encuesta de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar del Indec , con datos del segundo trimestre (abril a junio) reveló un incremento en las ventas del 61,3% en pesos , en promedio en todo el país, en comparación con el mismo período de 2024. Esto, cuando la inflación interanual a junio fue del 39,4% .

Pero el Gobierno nacional implementó dos medidas que jugaron en contra de esta tendencia. La primera fue la habilitación a las empresas que ensamblan artículos para el hogar en Tierra del Fuego a vender directamente al consumidor final, a precios más accesibles.

La segunda, que tuvo mayor impacto en las tiendas de Mendoza, fue el permiso para ingresar al país ciertos artículos de línea blanca que antes no estaba permitido traer, como heladeras, freezers, lavarropas, cocinas, termotanques y aires acondicionados (entre otros).

A estas dos se sumó una, que no fue una medida en sí, sino efecto del desarme de las Lefis y de la inestabilidad por la cercanía de las elecciones, que fue la suba de las tasas de interés , con las dificultades que trajo para todo tipo de financiamiento.

Electrodoméstico Chile Muchos mendocinos optan por traer electrodomésticos de Chile

La difícil competencia con Chile

Un vendedor de una reconocida tienda de electrodomésticos señaló que las ventas vienen en caída paulatina cada mes. Y que no sólo han disminuido las operaciones, sino también la afluencia de posibles clientes.

Explicó que la suba de las tasas les jugó en contra (llegaron a tener dos aumentos en un mismo día), pero que, sobre todo, se les complica competir con Chile, no sólo por precio, sino por la variedad de modelos y marcas.

Para ilustrarlo, planteó que recién este año empezaron a recibir lavarropas que se pueden manejar con una app desde el celular, cuando hace más de cuatro años que se encuentran en Chile. Lo mismo sucede con las cocinas que vienen con freidora de aire incorporada.

Sumó que hubo un momento que sólo tenían lavarropas de una marca, mientras recién hace poco, con la apertura de las importaciones, cuentan con más opciones para ofrecer. También les han llegado ofertas especiales, para poder atraer a los posibles compradores que están evaluando cruzar la cordillera.

Y lanzó que, en el caso de celulares y otros artículos de electrónica casi han desaparecido las ventas, porque la producción nacional no puede competir con la oferta en Chile y los precios en el vecino país son mucho más accesibles.

Teléfonos celulares Las ventas de celulares y artículos de electrónica es la que más ha caído por las compras en Chile

Precios a la baja

Sergio Adi, de Luciana Hogar, reconoció que la cercanía de Chile es compleja para los comercios de Mendoza y San Juan, en comparación con lo que sucede en otras partes del país. Pero también resaltó que hay un tema de aranceles en Argentina, que hace que un producto que se ensambla en Tierra del Fuego sea más barato en las tiendas chilenas que en las mendocinas.

Pero indicó que la situación no es tan complicada con los artículos de línea blanca, porque, con la apertura de las importaciones, los precios en esa categoría bajaron considerablemente y se han vuelto muy competitivos. Destacó que un lavarropas, que antes costaba $799 mil, ahora se está vendiendo en $499 mil.

La competencia sí es más notoria en los televisores, pequeños electrodomésticos, celulares y electrónica. Por un lado, porque los precios pueden ser un 50% más bajos al otro lado de la cordillera, pero también porque se ha instalado una moda de hacer viajes de compras a Chile y contar qué se consiguió y a qué precios.

Esto hace, planteó Adi, que muchos quieran “vivir la experiencia”, pese a que, cuando se suman los costos del traslado, alojamiento y comida, la diferencia no sea tan sustancial.

También mencionó que, con respecto a Chile, hay una segmentación de público, porque suelen viajar y comprar personas de ingresos medios y medios altos, mientras que los de bajos ingresos compran en Argentina, en cuotas.

Con respecto a esto último, reconoció que, con la suba de tasas, el plan de 12 cuotas tiene un interés demasiado elevado, por lo que el sector está trabajando con 3 y 6, que no favorecen la compra de heladeras, televisores o lavarropas y explica la baja en el consumo.

Añadió que el movimiento del dólar genera mucha desconfianza en el consumidor y provocó un “parate” de 10 días en septiembre, lo que hizo que haya sido un mes muy malo. En este marco, el segmento de bajos ingresos, que tiene mucho consumo postergado, ha salido igual a comprar, si tiene la opción de pagar en cuotas, y es el que ha sostenido la venta.

Subas en viajes al exterior y en artículos electrónicos

Cuotas y marcas alternativas

Daniel, de Gamma sucursal Maipú, reconoció que la situación está complicada y que se volvió más compleja los últimos días, con la disparada del dólar. A esto se suma la cercanía de las elecciones, que ha hecho que muchos estén a la espera de lo que pueda suceder.

Pero aclaró que la baja es generalizada -se intensificó en el último par de meses- y no particular de los electrodomésticos, ya que también se observa en otros productos que venden, como muebles y artículos para el hogar.

Consideró que otro factor que les juega en contra es que unos meses atrás podían ofrecer 12 cuotas sin interés con tarjeta, mientras ahora el plazo se ha reducido a la mitad, 6 cuotas. En cambio, sí se ha sostenido el tiempo de financiación de los créditos personales -que ofrecen en conjunto con diferentes compañías-, que puede ser de entre 3 y 24 meses, pero hubo una variación de las tasas.

Entre los cambios de comportamiento de los compradores que se han producido en los últimos meses, Daniel indicó que antes la gente buscaba primeras marcas, mientras ahora se inclina por otras alternativas, por una cuestión de precio. Aclaró, de todos modos, que muchas suelen ser segundas marcas de las más reconocidas.