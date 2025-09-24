Baja el dólar: el Banco Central reduce las tasas de interés del 35% al 25%

La economía argentina atraviesa una etapa de alta volatilidad. Tras la elección bonaerense del 7 de septiembre, bonos, acciones y el dólar registraron fuertes movimientos, mientras que el Banco Central (BCRA) ajustó las tasas de interés para frenar la caída del peso y contener la presión sobre los mercados financieros.

El Gobierno recibió un fuerte respaldo de Estados Unidos , que acordó un swap de divisas por US$ 20.000 millones , lo que alivió el temor a una devaluación. Esto permitió que los activos argentinos recuperen terreno tras días negativos y fortaleció la confianza en la economía local.

El Banco Central (BCRA) redujo en 10 puntos porcentuales la tasa que paga por absorber pesos del mercado bancario. La decisión llevó el rendimiento de 35% anual a 25% anual , en un movimiento interpretado por operadores como un intento de abaratar el financiamiento , estimular la actividad económica y reducir el costo que enfrenta el Tesoro cada vez que coloca deuda en pesos. El mercado respondió de inmediato con subas en letras y bonos soberanos en moneda local.

La baja de la tasa permitió frenar la caída del dólar oficial , que había tocado $1.350 y rebotó a $1.380, mostrando un alivio parcial frente al cierre del martes. La nueva tasa se comunicó a través de SIOPEL, la plataforma principal de comercio electrónico de operaciones financieras en Argentina.

Desde julio, en medio de la fuerte volatilidad cambiaria, el BCRA viene utilizando la llamada “tasa de simultánea” , un instrumento similar a los pases pasivos, que cumple la función de “esterilizar” pesos en circulación. Al 18 de septiembre, el stock absorbido por esta vía alcanzaba 4,7 billones de pesos , mientras que el último dato disponible, al 22 de septiembre, mostraba un saldo reducido a 3,3 billones de pesos .

Impacto en la actividad económica y en los plazos fijos

La estrategia de Santiago Bausili y su equipo ya apuntaba desde hace semanas a una baja de las tasas. El salto del dólar, la eliminación de las LEFI y la derrota electoral del oficialismo en Buenos Aires habían dejado un escenario de tasas elevadas que enfriaban la economía y restringían el crédito, despertando temores de recesión.

Santiago Bausili, presidente del BCRA Banco Central Santiago Bausili, presidente del Banco Central Web

El interrogante que surge ahora es qué ocurrirá con las tasas de los plazos fijos. Operadores del mercado remarcan que, si la baja impulsada por el BCRA se sostiene, el movimiento se trasladará al resto del sistema financiero. Aunque la reacción no será inmediata, en la rueda de este miércoles los rendimientos de las Lecap, los bonos en pesos y los títulos ajustados por inflación ya mostraban caídas significativas.

Según cálculos difundidos por una sociedad de bolsa, la Lecap a un mes con vencimiento el 31 de octubre pasó de rendir casi 4% mensual a 3,25% mensual. En términos anuales, implica un retroceso de cerca del 48% a más del 39%, es decir, casi 10 puntos porcentuales menos en una sola rueda.

Esta tendencia afecta al crédito y al costo de financiamiento del Tesoro, pero también a los fondos comunes de inversión que nutren a las billeteras digitales y, en última instancia, a las tasas de los depósitos a plazo fijo. Si el proceso de relajación monetaria avanza, las colocaciones en bancos tenderán a ofrecer menores rendimientos en el corto plazo.