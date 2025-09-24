Dólar hoy: nueva baja en su cotización y un riesgo país que perfora los 900 puntos

El dólar minorista sigue este miércoles 24 de septiembre con tendencia a la baja y cotiza a $1.310 para la compra y $ 1.360 para la venta en el Banco Nación. Se trata de un descenso de $25 respecto al cierre del martes, que ya había sido una jornada con números positivos para la economía argentina.

Las novedades se enmarcan en el respaldo de Estados Unidos al programa económico de Javier Milei , un día después de la reunión entre el presidente argentino y su par estadounidense, Donald Trump. E l secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó este miércoles la negociación de USD 20.000 millones de dólares vía swap , la compra de bonos en dólares emitidos por Argentina y la “colaboración inmediata” en la gestión de pagos de capital de deuda.

Además, fue bien recibida por los mercados la suspensión temporal hasta el 31 de octubre de retenciones a los granos y carnes.

Por su parte, el dólar blue cotiza hoy a $1.390 para la compra y $ 1.410 para la venta. El tipo de cambio mayorista cae hasta $ 1.335 , muy lejos del techo de la banda de flotación, fijado en $1.477,77, según la web del Banco Central.

Como reacción al anuncio de Estados Unidos para apoyar a Argentina, el riesgo país medido por JP Morgan descendió 179 unidades y alcanzó este miércoles los 839 puntos básicos , de acuerdo a la información disponible poco después de las 10. Para tomar dimensión, el viernes, el índice que refleja la capacidad de Argentina para cumplir sus compromisos financieros, como puede ser el pago de su deuda, había trepado por encima de los 1.500.

En cuanto a los bonos, los principales títulos Globales reflejaron subas en lo que va del día. El Global 2029 crece 2,2%, el Global 2030 avanza 2,8%, el Global 2035 registra una variación positiva de 5%, el Global 2038 se incrementa 3,8%, el Global 2041 alcanza 3,4% y el Global 2046 aumenta 2,9%.

Por otra parte, en Wall Street, las cotizaciones de ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares exhibían en el premarket importantes recuperaciones de hasta 11%, liderados por Grupo Galicia y Banco Supervielle. YPF y Vista Energy crecían un 8%.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.768 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.390

Venta: $1.410

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.371,45 (- $32,67)

Venta: $ 1.371,86 (- $34,49)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.