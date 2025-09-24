24 de septiembre de 2025 - 11:45

Puma remata zapatillas con un 2x1 desde $49.999 en el outlet

La marca deportiva ofrece en su página web 2x1 en calzado, con modelos de sandalias, zapatillas urbanas y botines de fútbol. ¿Hasta cuándo hay tiempo?

La reconocida marca deportiva PUMA Argentina lanzó una nueva campaña de promociones con 2x1 en todo el calzado disponible en su página de outlet online, válido hasta el jueves 25 de septiembre. Por ejemplo, la promoción permite llevarse dos pares de zapatillas a partir de $49.999, siempre y cuando la compra sea de dos o más productos.

Según detallan los términos y condiciones, el descuento se aplicará sobre el artículo de menor valor. El importe a descontar se prorrateará entre los productos seleccionados, sin necesidad de dividirlo en partes iguales. Además, el beneficio no es acumulable con otras promociones, cupones o descuentos vigentes.

Algunos precios y modelos en promoción

  • Botines ATTACANTO FG/AG ADP – $49.999
  • Zapatillas PUMA Club Year of Sports ADP – $62.999
  • Zapatillas FUTURE RIDER PLAY ON ADP – $74.999
  • Zapatillas Graviton Pro L – $71.999
  • Zapatillas Skyrocket Lite ADP – $55.999
  • Zapatillas Darter Pro – $59.999
  • Zapatillas FUTURE RIDER PLAY ON ADP – $77.999
  • Zapatillas Palermo Elevata – $83.999
La marca también ofrece envío gratis en compras desde $189.999 y financiamiento de hasta 3 cuotas sin interés a partir de $89.999, y hasta 6 cuotas sin interés en compras superiores a $249.999.

