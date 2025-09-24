Supermercados rematan Notebooks y PCs desde $298.000 y con 34% de descuento

Los supermercados Coto y Carrefour lanzaron en septiembre fuertes descuentos en notebooks y PCs, con valores que arrancan en $298.000 y modelos que superan el millón de pesos. Las promociones permiten pagar en cuotas sin interés, lo que genera mayor atractivo en un rubro clave para estudiantes y trabajadores remotos.
Notebooks en Coto: opciones y precios
En Coto Digital se consiguen varias marcas con rebajas de hasta el 30%. Entre las más destacadas:
Notebooks y PCs en Carrefour
Carrefour también ofrece rebajas en notebooks y computadoras de escritorio, con descuentos de hasta el 34%. Ejemplos:
Una oportunidad para equiparse
Con estas promociones, tanto Coto como Carrefour se consolidan como alternativas frente a tiendas especializadas. Las rebajas del 20% al 34%, sumadas a la financiación, permiten acceder a notebooks básicas desde $298.000 o equipos más avanzados que rondan los dos millones de pesos.