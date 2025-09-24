24 de septiembre de 2025 - 10:30

Supermercados rematan Notebooks y PCs desde $298.000 y con 34% de descuento

Las cadenas de supermercados ofrecen opciones de notebooks y computadoras de escritorio con rebajas importantes y financiación en cuotas sin interés.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los supermercados Coto y Carrefour lanzaron en septiembre fuertes descuentos en notebooks y PCs, con valores que arrancan en $298.000 y modelos que superan el millón de pesos. Las promociones permiten pagar en cuotas sin interés, lo que genera mayor atractivo en un rubro clave para estudiantes y trabajadores remotos.

Notebooks en Coto: opciones y precios

En Coto Digital se consiguen varias marcas con rebajas de hasta el 30%. Entre las más destacadas:

  • Notebook GFAST N-151 4GB RAM 120GB SSD: $297.499,15 (precio regular $349.999).

  • Notebook ENOVA 8GB RAM 240GB SSD: $719.999,20 (precio regular $899.999).

  • Notebook ASUS Vivobook 16 8GB RAM 256GB SSD: $934.999,15 (antes $1.099.999).

  • Notebook HP 8GB RAM 512GB SSD: $960.499,15 (antes $1.129.999).

  • Notebook VAIO Fe15 8GB RAM 256GB SSD: $811.999,30 (antes $1.159.999).

  • Notebook ACER Aspire Lite 3 15.6": $1.104.999,15 (antes $1.299.999).

  • Notebook HUAWEI Matebook D14 8GB RAM 512GB SSD: $1.104.999,15.

  • Notebook SAMSUNG Galaxy Book3 Pro 16GB RAM 512GB SSD: $2.099.999,30 (antes $2.999.999).

Notebooks y PCs en Carrefour

Carrefour también ofrece rebajas en notebooks y computadoras de escritorio, con descuentos de hasta el 34%. Ejemplos:

  • Notebook Noblex 4GB RAM SSD 128GB: $329.999 (antes $503.999).

  • Notebook Enova 14” Celeron N4020 4GB RAM SSD 128GB: $380.698,98 (antes $549.998,97).

  • Notebook Gfast N-150-W Celeron 4GB RAM SSD 128GB: $399.999.

  • Notebook EXO RM84 14” Intel Celeron 4GB SSD 128GB: $419.999 (antes $559.999).

  • Notebook ASUS Vivobook Go 14” FHD Celeron N4500 4GB SSD 128GB: $430.349 (antes $559.454).

  • Notebook Philco 14.1” Celeron 4GB SSD 128GB: $439.999 (antes $479.999).

  • PC ECO Athlon 3000G 8GB SSD 240GB: $346.080 (antes $384.533).

  • PC Standard Ryzen 3 5300G 8GB SSD 240GB: $451.140 (antes $501.267).

  • PC Tecnobrand Ryzen 3 8GB RAM SSD 480GB: $460.371,50.

  • PC Standard Ryzen 3 5300G 8GB SSD 480GB: $478.332 (antes $531.480).

Una oportunidad para equiparse

Con estas promociones, tanto Coto como Carrefour se consolidan como alternativas frente a tiendas especializadas. Las rebajas del 20% al 34%, sumadas a la financiación, permiten acceder a notebooks básicas desde $298.000 o equipos más avanzados que rondan los dos millones de pesos.

