23 de septiembre de 2025 - 17:37

Ventas en mayoristas y shoppings bajaron fuerte, pero en supermercados subieron 1% en julio

El Indec difundió este martes índices claves relacionados con el consumo masivo en grandes superficies: ventas en supermercados, shoppings y mayoristas.

El consumo masivo sigue en baja.

El consumo masivo sigue en baja.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec, publicó este martes tres índices claves para tomarle el pulso al consumo masivo de los argentinos: ventas en julio del 2025 en supermercados, autoservicios mayoristas y grandes centros comerciales, como los shoppings.

Leé además

Las ventas de supermercados están 10% por debajo de 2023 y 2022 en Mendoza

Las ventas de supermercados están 10% por debajo de 2023 y 2022 en Mendoza

Por Redacción Economía
El consumo masivo sufrió una caída del 1,9% en agosto.

El consumo masivo bajó de 1,9% en agosto con caídas en kioscos, almacenes y farmacias

Por Redacción Economía

Así, según los datos oficiales, el índice de ventas en supermercados cayó 2,1% real, la variación negativa más profunda desde diciembre del 2023. En lo que va del año, se verifica una mejora acumulada del 3,5% versus el 2024, no obstante, las ventas están por debajo del nivel de fines del año pasado.

Sin embargo, en términos interanuales, se produjo una leve mejora del 1%. Las subas de ventas se dieron en rubros como en carnes, alimentos preparados y rotisería, e indumentaria. Mientras, las caídas más pronunciadas se registraron en frutas y verduras, artículos de limpieza, bebidas y lácteos.

Ventas en supermercados en julio 2025, según el Indec
Ventas en supermercados en julio 2025, según el Indec

Ventas en supermercados en julio 2025, según el Indec

Fuertes bajas en shoppings y mayoristas

Otro índice que difundió el Indec este martes fue el de ventas en Autoservicios mayoristas. Las mismas mostraron una caída de 6,3% interanual en julio del 2025 interanual y de 0,8% respecto de junio. El acumulado enero-julio de 2025 registra una caída de 6,5% respecto a igual período de 2024.

Por otra parte, el 44,8% de la facturación de los autoservicios mayoristas correspondió a artículos de almacén; y 25,5%, a limpieza y perfumería.

Ventas en autoservicios mayoristas en julio 2025, según el Indec
Ventas en autoservicios mayoristas en julio 2025, según el Indec

Ventas en autoservicios mayoristas en julio 2025, según el Indec

Por el lado de los centros comerciales -shoppings-, el Indec informó que las ventas registraron fuertes bajas: -9,5% interanual en julio pasado respecto al mismo mes del 2024; si se pone la lupa por región, las ventas bajaron 10,1% en la región Gran Buenos Aires y 8,6% en el resto del país.

Ventas en centros de compras en julio 2025, según el Indec
Ventas en centros de compras en julio 2025, según el Indec

Ventas en centros de compras en julio 2025, según el Indec

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los marketplace concentran el 43% de las ventas online en argentina

Los marketplace concentran el 43% de las ventas online en Argentina

Por Redacción Economía
comercio: ventas bajas, tasas altas y mas informalidad

Comercio: ventas bajas, tasas altas y más informalidad

Por Diana Chiani
La producción automotriz cayó en agosto, según el último informe de la UIA.

La industria argentina retrocedió en agosto y hay un factor que es el que más preocupa

Por Cristian Ortega
El presidente Javier Milei junto a Donald Trump en Nueva York

Tras la reunión Milei–Trump, el Banco Mundial agilizará préstamos de hasta US$4.000 millones para Argentina

Por Redacción Economía