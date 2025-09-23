Ventas en mayoristas y shoppings bajaron fuerte, pero en supermercados subieron 1% en julio

El Indec difundió este martes índices claves relacionados con el consumo masivo en grandes superficies: ventas en supermercados, shoppings y mayoristas.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec, publicó este martes tres índices claves para tomarle el pulso al consumo masivo de los argentinos: ventas en julio del 2025 en supermercados, autoservicios mayoristas y grandes centros comerciales, como los shoppings.

Así, según los datos oficiales, el índice de ventas en supermercados cayó 2,1% real, la variación negativa más profunda desde diciembre del 2023. En lo que va del año, se verifica una mejora acumulada del 3,5% versus el 2024, no obstante, las ventas están por debajo del nivel de fines del año pasado.

Sin embargo, en términos interanuales, se produjo una leve mejora del 1%. Las subas de ventas se dieron en rubros como en carnes, alimentos preparados y rotisería, e indumentaria. Mientras, las caídas más pronunciadas se registraron en frutas y verduras, artículos de limpieza, bebidas y lácteos.

Ventas en supermercados en julio 2025, según el Indec Ventas en supermercados en julio 2025, según el Indec Indec Fuertes bajas en shoppings y mayoristas Otro índice que difundió el Indec este martes fue el de ventas en Autoservicios mayoristas. Las mismas mostraron una caída de 6,3% interanual en julio del 2025 interanual y de 0,8% respecto de junio. El acumulado enero-julio de 2025 registra una caída de 6,5% respecto a igual período de 2024.

Por otra parte, el 44,8% de la facturación de los autoservicios mayoristas correspondió a artículos de almacén; y 25,5%, a limpieza y perfumería.

Ventas en autoservicios mayoristas en julio 2025, según el Indec Ventas en autoservicios mayoristas en julio 2025, según el Indec Indec Por el lado de los centros comerciales -shoppings-, el Indec informó que las ventas registraron fuertes bajas: -9,5% interanual en julio pasado respecto al mismo mes del 2024; si se pone la lupa por región, las ventas bajaron 10,1% en la región Gran Buenos Aires y 8,6% en el resto del país. Ventas en centros de compras en julio 2025, según el Indec Ventas en centros de compras en julio 2025, según el Indec Indec